Cô giáo mầm non với 52 lần hiến máu | Người tốt quanh ta | 27/11/2026
Không chỉ dành tâm huyết cho công việc chăm sóc, giáo dục trẻ, cô Ngọc Hân còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Tháng 5 năm 2018, cô bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Từ lần đầu tiên ấy, cô duy trì việc làm này qua từng năm, sẵn sàng hiến máu, hiến tiểu cầu mỗi khi đủ điều kiện sức khỏe. Đến năm 2026, cô đã có 52 lần hiến máu, hiến tiểu cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-giao-mam-non-voi-52-lan-hien-mau-nguoi-tot-quanh-ta-27-11-2026-246261127130036251.htm