Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa diễn ra tại thành phố Bắc Ninh, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh vai trò của báo chí trong dẫn dắt nhận thức xã hội. Trong bối cảnh truyền thông số, báo chí cần cung cấp thông tin nhanh, chính xác, giúp công chúng hiểu đúng bản chất vấn đề và xây dựng niềm tin trên cơ sở sự thật, lý lẽ cùng những kết quả được kiểm chứng trong thực tiễn.