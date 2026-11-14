Cô giáo mầm non và hành trình không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học

Cô Kim Nhung bên học trò nhỏ của mình. Ảnh: NVCC

Không ngừng sáng tạo để mỗi giờ học là một hành trình khám phá

Sinh năm 1991, cô Trần Kim Nhung đã có 13 năm gắn bó với giáo dục mầm non. Với cô, nghề giáo không đơn thuần là chăm sóc những đứa trẻ trong từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn là hành trình khơi mở khả năng, nuôi dưỡng cảm xúc và đặt những nền móng đầu tiên cho sự phát triển của mỗi em bé.

Hiện trực tiếp giảng dạy lớp Mầm thuộc mô hình lớp tiên tiến, hội nhập quốc tế của Trường Mầm non Tuổi Ngọc, cô Nhung luôn đặt yêu cầu đổi mới lên hàng đầu. Thay vì bó hẹp hoạt động giáo dục trong những cách tổ chức quen thuộc, cô chủ động tìm tòi phương pháp mới, thiết kế các hoạt động học tập sinh động, tạo cơ hội để trẻ được quan sát, trải nghiệm, thực hành và phát huy khả năng sáng tạo.

Điểm nổi bật trong quá trình công tác của cô là tinh thần tiên phong tiếp cận những xu hướng giáo dục hiện đại. Từ giáo dục STEAM, chuyển đổi số đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cô tích cực cập nhật kiến thức, nghiên cứu và lựa chọn những công cụ phù hợp để đưa vào hoạt động giáo dục mầm non.

Cô Kim Nhung bên các học trò thân yêu. Ảnh: NVCC

Với cô Nhung, công nghệ không phải là yếu tố để làm mới hình thức hay chạy theo xu hướng, mà phải thực sự phục vụ mục tiêu giáo dục. Một phần mềm thiết kế trò chơi, một học liệu số hay một ứng dụng AI chỉ có ý nghĩa khi giúp giáo viên tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, khơi gợi hứng thú và mang đến cho trẻ những trải nghiệm học tập tích cực.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua 2 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, 2 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vào các năm 2021 và 2025. Đặc biệt, năm 2025, cô được phân công làm báo cáo viên tại các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong dịp hè, đồng thời chia sẻ chuyên đề “Khai thác phần mềm số thiết kế trò chơi trong hoạt động giáo dục mầm non”.

Đây không chỉ là sự ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn cho thấy những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của cô đã vượt ra khỏi phạm vi lớp học, trở thành nguồn tham khảo thiết thực cho đồng nghiệp.

Lan tỏa tinh thần đổi mới, cùng đồng nghiệp tiến bộ

Ở vai trò tổ trưởng chuyên môn, cô Nhung không giữ những kinh nghiệm đổi mới cho riêng mình mà luôn chủ động chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp. Từ xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế hoạt động, khai thác học liệu số đến ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, cô sẵn sàng trao đổi, hướng dẫn và cùng các giáo viên tìm cách tháo gỡ khó khăn.

Năm 2025, cô tham gia Chương trình “Giao lưu điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (cũ) ”. Đây cũng là dấu mốc ghi nhận quá trình nỗ lực và đóng góp của một giáo viên không chỉ chú trọng hoàn thiện bản thân mà còn có ý thức lan tỏa những giá trị tích cực đến tập thể.

Cô Kim Nhung cùng các đồng nghiệp tại Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi, TPHCM﻿. Ảnh: NVCC

Bà Huỳnh Thị Thủy Trinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc( Phường Phú Lợi, TPHCM), cho biết nhà trường lựa chọn cô Kim Nhung tham gia "Chương trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhà giáo tiêu biểu năm 2026" không chỉ bởi những thành tích chuyên môn nổi bật mà còn vì phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với tập thể.

Theo bà Trinh, cô Kim Nhung là giáo viên nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có chuyên môn vững vàng, năng động, xông xáo trong công việc và tích cực chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chương trình thí điểm giáo dục mầm non mới, cô đã thể hiện rõ vai trò của một tổ trưởng chuyên môn, luôn sẵn sàng hỗ trợ giáo viên trẻ, cùng tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục.

“Cô Nhung là người tận tâm cống hiến với nghề, tích cực chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ các giáo viên khác để tập thể nhà trường cùng đi lên, cùng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tốt hơn”, cô Trinh đánh giá.

Những đóng góp của cô được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023; 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm học 2021-2022 đến 2024-2025; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) năm 2025 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 9/6/2026.

Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của cô Nhung không chỉ nằm ở những danh hiệu mà còn ở sự tin tưởng của phụ huynh, sự trưởng thành của trẻ và sự tiến bộ của đồng nghiệp. Trong môi trường mầm non, niềm tin ấy được vun đắp từ những điều rất nhỏ: sự an toàn của trẻ, cách giáo viên lắng nghe, tôn trọng từng cá tính và sự tận tâm trong mỗi ngày đến lớp.

Đằng sau hình ảnh một giáo viên năng động, sáng tạo và liên tục gặt hái thành tích là không ít áp lực của nghề mầm non. Càng gắn bó, cô càng nhận ra giáo dục mầm non không chỉ là hành trình đồng hành cùng trẻ lớn lên mà còn là quá trình người giáo viên tự hoàn thiện mình. Muốn trẻ phát triển, người dạy cũng phải không ngừng học hỏi; muốn mang đến những giờ học tích cực, bản thân giáo viên phải dám thay đổi và vượt qua giới hạn quen thuộc.

Ngày 19/11/2026, cô Trần Kim Nhung sẽ tham gia Chương trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại Hà Nội. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến của cô trong suốt 13 năm đứng lớp, đồng thời là niềm tự hào của Trường Mầm non Tuổi Ngọc.