Cô giáo mầm non và hành trình gieo những hạt mầm yêu thương

Cô giáo Đỗ Thị Hòa và học trò. (Ảnh: NVCC)

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Cô Đỗ Thị Hòa (SN 1989), giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, xã Sơn Dương, đã có 17 năm gắn bó với nghề. Đến với giáo dục mầm non bằng tình yêu dành cho trẻ nhỏ, cô sớm nhận ra niềm vui đặc biệt của công việc này là được chứng kiến sự trưởng thành của các em qua từng ngày.

Theo cô Hòa, giáo viên mầm non không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn phải bảo đảm an toàn, hình thành những kỹ năng đầu đời và góp phần xây dựng nền tảng nhân cách cho trẻ. Trong khi đó, yêu cầu đổi mới chương trình, công việc chuyên môn và sự kỳ vọng của phụ huynh ngày càng cao.

Chân dung cô giáo Đỗ Thị Hòa. (Ảnh: NVCC)

Không tránh khỏi những thời điểm áp lực, mệt mỏi, song điều giúp cô tiếp tục gắn bó với nghề chính là tình yêu trẻ và ý thức trách nhiệm của người giáo viên.

Cô Hòa chia sẻ: “Có những ngày áp lực từ công việc chuyên môn, hồ sơ, đổi mới phương pháp, rồi những lo toan trong cuộc sống, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên hay nghe tiếng trẻ gọi cô, tôi lại cảm thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng”.

Sau nhiều năm công tác, quan niệm về hạnh phúc nghề nghiệp của cô cũng có nhiều thay đổi. Nếu những ngày đầu, niềm vui đơn giản là hoàn thành tốt một tiết dạy, được trẻ yêu quý, phụ huynh tin tưởng thì nay, hạnh phúc còn là nhìn thấy những em bé từng rụt rè, nhút nhát trở nên tự tin, biết giao tiếp, chia sẻ và tự phục vụ bản thân.

Hạnh phúc khi thấy trẻ khôn lớn từng ngày. (Ảnh: NVCC)

Đó cũng là những thành quả không thể đo đếm bằng danh hiệu hay thành tích. Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2020 đến nay, hai lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cô Hòa luôn trân trọng sự ghi nhận ấy. Tuy nhiên, với cô, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự trưởng thành của trẻ và niềm tin yêu của phụ huynh.

“Càng đi lâu với nghề, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc của người giáo viên không nằm ở những gì mình nhận được, mà nằm ở những giá trị tốt đẹp mình đã góp phần gieo trồng trong tâm hồn trẻ thơ”, cô Hòa bộc bạch.

Đổi mới để trẻ được khám phá và trưởng thành

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, cô Hòa cho rằng kinh nghiệm là lợi thế nhưng không thể trở thành lý do để người giáo viên ngừng học hỏi. Trẻ em hôm nay có những đặc điểm, nhu cầu và cách tiếp nhận khác trước, vì vậy giáo viên cần chủ động thay đổi tư duy, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục.

Bắt đầu hành trình đổi mới, cô chú trọng thay đổi vai trò của trẻ trong các hoạt động học tập. Thay vì giáo viên luôn hướng dẫn, làm mẫu và yêu cầu trẻ thực hiện theo, cô tạo điều kiện để trẻ chủ động khám phá, trải nghiệm, đưa ra ý kiến và thể hiện khả năng của bản thân.

Lớp học của cô và trò Trường MN Hoa Sen. (Ảnh: NVCC)

Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, cô tăng cường tổ chức các hoạt động học thông qua chơi, gắn kiến thức với những trải nghiệm gần gũi trong cuộc sống.

Chẳng hạn, trong hoạt động khám phá khoa học, thay vì chỉ giới thiệu đặc điểm của sự vật, cô khuyến khích trẻ trực tiếp quan sát, so sánh, dự đoán, thực hành và tự nói lên những điều phát hiện được. Mỗi hoạt động đều được thiết kế nhằm khơi gợi sự tò mò, giúp trẻ tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên.

Cô cũng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục mở, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có, vật liệu thiên nhiên và đồ dùng tái sử dụng an toàn để tạo nên những góc hoạt động phong phú. Qua đó, trẻ có cơ hội lựa chọn nội dung chơi, phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo.

Giúp trẻ hình thành kỹ năng học từ sự tò mò, yêu thích. (Ảnh: NVCC)

Điều khiến cô vui nhất là sự thay đổi của những học trò từng ít nói, ngại tham gia hoạt động, nay đã mạnh dạn giơ tay phát biểu, hào hứng đặt câu hỏi và chủ động rủ bạn cùng khám phá.

Cô Hòa cho rằng, khi trẻ được tôn trọng, khích lệ và trao cơ hội trải nghiệm, việc học sẽ không còn là nhiệm vụ phải thực hiện mà trở thành nhu cầu tự nhiên xuất phát từ sự tò mò, yêu thích.

Bên cạnh đổi mới phương pháp, cô tích cực nghiên cứu chương trình giáo dục mầm non, tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, học hỏi đồng nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động. Hình ảnh, video và học liệu số được sử dụng có chọn lọc nhằm tăng tính trực quan, sinh động cho bài học.

Tuy nhiên, theo cô, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò của người giáo viên. Đặc biệt ở bậc học mầm non, trẻ cần được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và hình thành những cảm xúc tích cực đầu đời.

“Một thiết bị công nghệ có thể cung cấp hình ảnh đẹp, những bài học sinh động, nhưng không thể thay thế vòng tay dịu dàng của cô khi trẻ buồn, ánh mắt động viên khi trẻ gặp khó khăn hay sự kiên nhẫn khi cô hướng dẫn một em bé tập nói, tập đi, tập tự phục vụ bản thân”, cô Hòa chia sẻ.

Không chỉ nỗ lực đổi mới trong công việc chuyên môn, cô còn quan tâm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, nhất là giáo viên trẻ. Với cô, dẫn dắt không phải là áp đặt kinh nghiệm của người đi trước mà là đồng hành, khơi dậy khả năng và tạo động lực để mỗi người cùng tiến bộ.

Những giáo án, cách tổ chức hoạt động hay kinh nghiệm xử lý tình huống sư phạm được cô chia sẻ từ thực tế công việc, giúp đồng nghiệp hiểu rõ mục đích của từng hoạt động và giá trị mà trẻ nhận được.

Cô cũng khuyến khích giáo viên trẻ mạnh dạn thử nghiệm phương pháp mới, không ngại điều chỉnh những điều chưa phù hợp. Theo cô, sức trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ của giáo viên trẻ khi kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của những người đi trước sẽ tạo nên sức mạnh cho tập thể.

Gửi gắm tới các đồng nghiệp, cô Hòa nhấn mạnh ba điều: Luôn đặt sự an toàn, tình yêu thương và lợi ích của trẻ lên hàng đầu; không ngừng học tập, đổi mới; giữ gìn sự tử tế và lòng tự trọng nghề nghiệp.