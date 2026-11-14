Cô giáo mầm non tận tụy, gieo yêu thương và truyền cảm hứng

Cô Phạm Thúy Hằng cùng học trò. Ảnh: NVCC

Giữ lửa yêu nghề từ những điều bình dị

Ở bậc học mầm non, thành quả giáo dục đôi khi không được đo bằng những kết quả lớn lao, mà bắt đầu từ một ánh mắt biết sẻ chia, nụ cười tự tin hay những bước tiến nhỏ của trẻ sau mỗi ngày đến lớp. Với cô giáo Phạm Thúy Hằng (SN 1992), giáo viên Trường Mầm non số 2 Đông Trà Bồng (xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), chính những điều bình dị ấy đã nuôi dưỡng tình yêu nghề và trở thành động lực để cô bền bỉ gắn bó với công việc.

Đến với nghề giáo, điều khiến cô Hằng thêm yêu và gắn bó không chỉ là niềm vui được đồng hành cùng trẻ trong những năm tháng đầu đời, mà còn là cơ hội chứng kiến từng em nhỏ trưởng thành qua mỗi ngày.

Trước yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục, cùng trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm sự phát triển toàn diện cho trẻ đặt ra nhiều đòi hỏi đối với người giáo viên. Nhưng thay vì xem khó khăn là trở ngại, cô Hằng chọn cách kiên trì học hỏi, chủ động đổi mới phương pháp và tự nhắc mình phải hoàn thành tốt trách nhiệm của một nhà giáo.

Theo cô Hằng, để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, trước hết giáo viên phải thực sự yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tự học, tự đổi mới. Khi hiểu được ý nghĩa công việc mình đang làm, mỗi người sẽ có thêm động lực để vượt qua những áp lực thường ngày, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Tình yêu nghề vì thế không dừng lại ở tình cảm hay những lời nói, mà được cô Hằng cụ thể hóa trong từng công việc. Đó là sự tận tình trong chăm sóc, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng trẻ; chủ động vận dụng phương pháp mới để khuyến khích trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo. Cùng với đó là việc tự bồi dưỡng chuyên môn, giữ gìn đạo đức nhà giáo và xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin tưởng với phụ huynh.

Trong hành trình ấy, có một câu chuyện khiến cô Hằng nhớ mãi. Đó là một trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gặp nhiều hạn chế trong giao tiếp, nhận thức và các kỹ năng sinh hoạt. So với những bạn cùng trang lứa, trẻ tiếp thu chậm hơn, có những hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi cả một quá trình cố gắng.

Thương trò, cô Hằng dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc điểm, khả năng của trẻ để lựa chọn cách giáo dục phù hợp. Thay vì tạo áp lực, cô kiên nhẫn hướng dẫn trẻ từ những việc nhỏ nhất, động viên em tham gia các hoạt động cùng bạn bè và thường xuyên trao đổi với gia đình để phối hợp chăm sóc, hỗ trợ.

Những thay đổi của em không đến trong ngày một ngày hai. Nhưng rồi, trẻ dần biết giao tiếp nhiều hơn, thực hiện được một số yêu cầu của cô, mạnh dạn tham gia hoạt động và vui vẻ hơn khi đến lớp. Với cô Hằng, đó là những thành quả vô cùng đáng quý.

Bởi phía sau mỗi tiến bộ nhỏ là sự nỗ lực của trẻ, kiên trì của giáo viên và đồng hành của gia đình. Câu chuyện ấy cũng giúp cô thấm thía hơn rằng mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng, đều xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và trao cơ hội phát triển.

"Tôi luôn tâm niệm rằng không có trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm của nhà giáo có thể gieo những hạt mầm hy vọng trong hành trình trưởng thành của mỗi em", cô Hằng tâm sự.

Lan tỏa kinh nghiệm, tiếp sức đồng nghiệp đổi mới

Không chỉ tận tâm trong công việc chăm sóc, giáo dục trẻ, cô Hằng còn xác định đổi mới chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm là trách nhiệm của người giáo viên trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong quá trình công tác, cô Hằng luôn chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm, khám phá và chủ động tham gia các hoạt động. Từ thực tiễn giảng dạy, cô nghiên cứu, xây dựng nhiều sáng kiến, giải pháp có tính ứng dụng, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong đó có 2 sáng kiến được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh.

Cô Hằng trong tiết dạy. Ảnh: NVCC

Cô Hằng chủ động chia sẻ tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ; hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn phương pháp và tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Những giải pháp có hiệu quả được vận dụng tại nhiều trường trong huyện và tỉnh, góp phần đưa kinh nghiệm từ thực tiễn giảng dạy trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho đội ngũ giáo viên.

Với cô, một sáng kiến chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại hiệu quả trong thực tế, không chỉ giúp trẻ ở lớp mình có thêm cơ hội phát triển mà còn hỗ trợ đồng nghiệp tháo gỡ khó khăn, tìm ra cách làm phù hợp.

Đặc biệt, với những giáo viên trẻ, cô Hằng luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn cách tổ chức hoạt động và tìm kiếm giải pháp tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

Từ năm học 2025-2026, khi được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt là giáo viên cốt cán cấp tỉnh, trách nhiệm ấy càng được cô Hằng ý thức rõ hơn.

Điều khiến cô Hằng vui nhất, không phải bản thân được ghi nhận bao nhiêu thành tích, mà là khi những kinh nghiệm chia sẻ được đồng nghiệp vận dụng hiệu quả, khi các giáo viên trẻ ngày càng tự tin và trưởng thành hơn trong chuyên môn.

Cô Hằng dạy trẻ mầm non nhận biết các loài hoa. Ảnh: NVCC

Là một trong những Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, cô Phạm Thúy Hằng xem đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục nỗ lực và cống hiến.

Bà Đỗ Thị Hùng Vỹ, Hiệu trưởng nhà trường nhận xét, cô Hằng luôn tâm huyết, nhiệt tình, giàu trách nhiệm và vững vàng về chuyên môn. Tận tụy với nghề, yêu thương học trò cùng tinh thần chủ động, sáng tạo, cô đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tập thể nhà trường.

"Danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu năm 2026" được vinh danh lần này là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho hành trình nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của cô, đồng thời là niềm tự hào lớn của cả đơn vị và cá nhân cô", bà Hùng Vỹ chia sẻ.