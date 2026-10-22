Cô giáo mầm non mất một chân vì cứu học trò: Mong ngày trở lại gắn bó với nghề

Ngày 22.10, trong chuyến làm việc tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cùng Đoàn công tác đã đến thăm cô giáo Hiền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), cô Hoàng Thị Hiền đang từng bước thích nghi với cuộc sống sau biến cố nghiêm trọng. Sau hơn một tháng điều trị tại Hà Nội, nữ giáo viên được trở về quê nhà để tiếp tục chăm sóc vết thương và phục hồi sức khỏe.

Được ở gần gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ giúp cô Hiền vơi bớt phần nào những mệt mỏi. Dẫu vậy, những cơn đau vẫn thường xuyên hành hạ, khiến giấc ngủ của cô không trọn vẹn.

Cô Hiền cho biết: Trở về quê điều trị giúp tinh thần tôi thoải mái hơn, bởi bên cạnh tôi giờ đây là những người thân yêu. Với một người mẹ có hai con nhỏ, sự hiện diện của các con chính là nguồn động viên lớn lao trong những ngày khó khăn nhất.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Sau hơn một tháng xa mẹ, hai bé L.T.L. (7 tuổi) và L.H.H. (4 tuổi) được người thân đưa vào bệnh viện thăm mẹ. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng sẽ ngập tràn những cái ôm, nụ hôn như thường ngày lại bắt đầu bằng sự ngập ngừng của hai đứa trẻ.

Nhìn thấy mẹ với những vết thương sau ca phẫu thuật, các con chỉ dám ngồi cách một khoảng, ánh mắt hướng về phía đôi chân của mẹ. Sợ làm mẹ đau, hai bé không dám chạy đến gần như trước.

Khi được mẹ trấn an rằng mình vẫn ổn, các con mới dần mạnh dạn tiến lại, ôm và hôn mẹ. Khoảnh khắc đoàn tụ giản dị ấy trở thành niềm an ủi lớn đối với nữ giáo viên sau những ngày dài điều trị.

Nhắc đến các con, cô Hiền nở nụ cười. Cô kể con gái đang tập trung ôn luyện cho một cuộc thi ở trường, còn cậu con trai bị ốm cũng được người thân đưa đi thăm khám. Cô động viên con gái cố gắng học tập, hẹn cuối tuần vào thăm mẹ sẽ có quà thưởng.

Những câu chuyện thường nhật của gia đình giờ đây trở thành niềm vui quý giá, giúp cô có thêm nghị lực vượt qua đau đớn, kiên trì với hành trình phục hồi còn nhiều thử thách phía trước.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên và đoàn công tác nghe bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thông tin về phác đồ điều trị, phục hồi chức năng cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Hồ Lài

Trước mắt, điều cô Hiền mong mỏi nhất là vết thương sớm lành, sức khỏe ổn định để tập phục hồi chức năng, làm quen với chân giả và từng bước tự đi lại. Con đường trở về với cuộc sống bình thường có thể còn dài, nhưng cô vẫn cố gắng từng ngày.

“Nhìn người khác có đầy đủ hai chân, đi lại bình thường, tôi cũng có lúc buồn. Nhưng nếu được quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ lao ra cứu học trò”, cô Hiền chia sẻ.

Trước đó, ngày 28.8, tại điểm trường Tân Lâm, cô Hoàng Thị Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc xe tải đang lao tới. Trong tình huống nguy cấp, không kịp cân nhắc thiệt hơn, cô lập tức lao theo, ôm được em nhỏ nhưng bản thân bị xe tải cán qua hai chân.

Tai nạn khiến nữ giáo viên bị thương nặng. Sau thời gian dài điều trị, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân để bảo toàn tính mạng.

Từ một giáo viên mầm non quen với công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ, cô phải bắt đầu hành trình làm quen với những thay đổi lớn về thể chất, sinh hoạt và khả năng di chuyển.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đến thăm, động viên cô Hiền

Trong thời gian nằm viện, cô Hiền nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, phụ huynh, người dân cùng các tổ chức, cá nhân. Có những người chưa từng gặp mặt nhưng vẫn tìm cách liên hệ, gửi lời sẻ chia, mong gia đình cô vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo gia đình, nguồn kinh phí nhận được từ sự giúp đỡ của cộng đồng sẽ được ưu tiên dành cho việc lắp chân giả, tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, tạo điều kiện để cô từng bước lấy lại khả năng vận động.

Ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người thân trong thời gian điều trị tại đây.

Với cô Hoàng Thị Hiền, sau tất cả những mất mát và đau đớn, ước nguyện lớn nhất vẫn là được trở lại ngôi trường thân thuộc, gặp lại học trò thân yêu.

Đã có 10 năm công tác tại Trường Mầm non Nghĩa Hành, cô Hiền được đồng nghiệp đánh giá là giáo viên tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn hết lòng vì học trò. Bởi vậy, mong muốn trở lại trường không chỉ là khát vọng vượt qua giới hạn của bản thân sau tai nạn, mà còn là tình yêu nghề đã gắn bó với cô suốt nhiều năm.

“Tôi mong sức khỏe tốt lên, có thể đi lại được. Nếu có thể, tôi muốn trở lại trường, gặp học trò và tiếp tục công việc của mình”, cô Hiền tâm sự.

Bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành cho biết sau tai nạn, nhà trường luôn quan tâm, động viên và mong cô sớm hồi phục. Đồng thời, nhà trường mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ những chế độ, quyền lợi phù hợp, tạo điều kiện để cô có thể tiếp tục công việc nuôi dạy trẻ khi sức khỏe cho phép.

Với hành động dũng cảm cứu học sinh, cô Hoàng Thị Hiền đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm và được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Phía trước cô vẫn là chặng đường dài với những buổi tập phục hồi chức năng, quá trình làm quen với chân giả và nỗ lực thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng bằng tình yêu dành cho các con, sự đồng hành của gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng, nữ giáo viên vẫn hướng về ngày trở lại trường.