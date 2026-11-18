Cô Thanh Huyền và học sinh của mình. Ảnh: Mỹ Dung

Năm nay, cô Huyền vinh dự nằm trong 50 nhà giáo ở các bậc học tại TPHCM được trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản từ Sở GD&ĐT TPHCM.

Hạnh phúc là được sống trọn vẹn với nghề

Có những người làm nghề bằng trách nhiệm, nhưng cũng có những người để tình yêu nghề trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô Huyền là một người như thế. Hơn 30 năm đứng lớp, qua bao đổi thay của ngành giáo dục, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô vẫn được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất: ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên và sự trưởng thành từng ngày của trẻ thơ.

Cô Thanh Huyền hướng dẫn các bé Trường Mầm non Tân Phong (Phường ﻿Tân Hưng, TPHCM) các trò chơi vận động. Ảnh: Mỹ Dung

Trong hành trình ấy, cô không ngừng nỗ lực nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và tận tụy với công việc. Cô nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, liên tục đạt Giáo viên giỏi cấp quận. Năm học 2013-2014, cô đạt giải Nhì Hội thi Viên phấn vàng cấp quận. Cô cũng nhiều lần được nhận bằng khen của UBND Thành phố và các phần thưởng ghi nhận những đóng góp trong công tác công đoàn. Năm nay, cô tiếp tục là một trong 10 giáo viên mầm non của TPHCM được vinh danh với giải thưởng Võ Trường Toản cao quý.

Nhưng khi nói về động lực để gắn bó với nghề giáo viên mầm non, một công việc vốn nhiều vất vả và áp lực, cô Huyền không bắt đầu bằng những thành tích. Điều cô nhắc đến trước tiên vẫn là tình yêu trẻ.

“Đối với tôi, khi đến trường, tôi chỉ biết xung quanh mình là các mầm non, mình làm những gì tốt đẹp nhất cho con trẻ là mình làm. Mình phải yêu nghề mình đã chọn, dồn trách nhiệm và tâm huyết cho nghề”, cô chia sẻ.

Một ngày của cô thường bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và vào lúc 6 giờ 45 phút, cô đã có mặt tại trường. Công việc thường kéo dài đến khi mọi người ra về, bởi ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô còn đảm nhận vai trò Chủ tịch Công đoàn. Sau giờ hoạt động của trẻ, cô tiếp tục ở lại giải quyết công việc, chuẩn bị cho ngày hôm sau và chăm lo những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Cô Thanh ﻿Huyền ﻿tổ chức hoạt động ngoài sân trường cho học sinh. Ảnh: Mỹ Dung

Dẫu lịch làm việc dày đặc, cô vẫn giữ được sự tươi vui, gần gũi. Cô cho rằng, chính trẻ thơ đã mang đến cho người giáo viên nguồn năng lượng đặc biệt. Những tâm hồn hồn nhiên, trong sáng của các trẻ khiến mọi mệt mỏi bên ngoài dường của người giáo viên như tan biến. Sống cùng trẻ mỗi ngày, cô Huyền cũng cảm thấy tâm hồn mình trẻ trung, yêu đời hơn.

Nhiều năm gắn bó với lớp Lá, cô Huyền hiểu rằng đây là giai đoạn quan trọng, khi trẻ chuẩn bị chuyển tiếp từ môi trường mầm non sang tiểu học. Vì vậy, người giáo viên không chỉ cần nắm vững chương trình mà còn phải thấu hiểu tâm lý, đặc điểm phát triển và khả năng của từng trẻ.

Theo cô, giáo dục trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi giáo viên phải không ngừng đổi mới, nhạy bén trong tiếp cận chương trình và đặc biệt phải hiểu trẻ. Nếu chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức mà chưa quan tâm đến tâm sinh lý của các con, việc tổ chức hoạt động giáo dục sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Những điều cô truyền lại không chỉ là kinh nghiệm đứng lớp mà còn là cách nhìn nhận trẻ bằng sự tôn trọng, kiên nhẫn và yêu thương.

Người kết nối, vun đắp sức mạnh tập thể

Bên cạnh công tác chuyên môn, từ năm 1999 đến nay, cô Huyền còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều thời gian, sự sâu sát và tinh thần trách nhiệm, bởi người cán bộ công đoàn không chỉ tổ chức các phong trào mà còn phải thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng nghiệp.

Với cô, muốn làm tốt công tác công đoàn, trước hết phải biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của tập thể; từ đó làm cầu nối, tham mưu với ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường để có những giải pháp phù hợp, chăm lo tốt hơn đời sống của đội ngũ.

Cô Huyền cùng các em học sinh trong một giờ tập hát. Ảnh: Mỹ Dung

Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường, người từng có nhiều năm đồng hành và chứng kiến quá trình công tác của cô Huyền, dành cho cô những nhận xét đầy trân trọng. Nhắc lại dấu mốc năm học 2013-2014, cô Vân cho biết cả hai từng là những giáo viên đạt giải tại Hội thi Viên phấn vàng cấp quận: cô Vân đạt giải Nhất, còn cô Huyền đạt giải Nhì. Cũng từ năm 2014, cô Vân được phân công làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong và có thêm nhiều cơ hội quan sát, đồng hành cùng quá trình cống hiến của cô Huyền.

Theo bà Vân, cô Huyền là một giáo viên rất nhiệt huyết, yêu thích tìm tòi, sáng tạo và đổi mới trong chuyên môn. Không chỉ có năng lượng dồi dào trong công việc giảng dạy, cô còn phát huy tốt vai trò Chủ tịch Công đoàn, quan tâm chăm lo đời sống đội ngũ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút công đoàn viên tích cực tham gia. Tập thể công đoàn nhà trường nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bản thân cô Huyền cũng nhận được nhiều hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn các cấp.

Đặc biệt, theo bà Vân, năm 2026, khi nhà trường thực hiện sáp nhập hai trường, đội ngũ công đoàn viên lên đến 141 người, cô Huyền vẫn phát huy tốt vai trò kết nối, góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó và cùng thực hiện hiệu quả các hoạt động công đoàn cũng như nhiệm vụ chuyên môn.

“Cô là một người giáo viên rất tích cực trong hỗ trợ các giáo viên trẻ. Đó là điều tôi rất quý ở cô, bởi tâm huyết với nghề, nghị lực và sự sáng tạo của cô là cả một quá trình, không ngừng nghỉ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc các mầm non”, bà Nguyễn Thị Vân nhận xét.

Cô Huyền hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động giao thông giả định. Ảnh: Mỹ Dung

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề, cô Huyền đã đón nhận nhiều phần thưởng đáng tự hào. Trong đó, Giải thưởng Võ Trường Toản là một dấu mốc đặc biệt, mang đến cho cô niềm xúc động sâu sắc.

“Sau hơn 30 năm công tác, lần đầu tiên được đón nhận sự tôn vinh cao quý ấy, tôi cảm thấy vừa tự hào, vừa hạnh phúc và biết ơn. Tôi trân trọng sự dìu dắt của các thế hệ lãnh đạo nhà trường, sự động viên, hỗ trợ của tập thể nhà trường đã tạo điều kiện để mình có được vinh dự này", cô Huyền bày tỏ.

Cô cũng cho biết thêm, với cô, giải thưởng không phải là điểm dừng mà là động lực để tiếp tục cống hiến. Chặng đường nghề nghiệp dù không còn quá dài trước khi nghỉ hưu, cô vẫn mong muốn được làm việc bằng tất cả khả năng và trách nhiệm, tiếp tục đóng góp cho ngành giáo dục, cho nhà trường và các thế hệ học trò.

Gửi gắm đến những giáo viên trẻ, cô Huyền mong các bạn hãy yêu nghề, kiên trì với lựa chọn của mình, không ngừng tìm tòi, học hỏi và tự trang bị kiến thức. Bởi nghề giáo viên mầm non tuy vất vả nhưng cũng mang đến những niềm hạnh phúc rất riêng mà không phải công việc nào cũng có được.