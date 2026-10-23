Cô giáo khuyết tật tập viết bằng chân truyền cảm hứng cho người trẻ

Tham dự Diễn đàn, có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Saravoot Yoovidhya - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCP.

Tại Diễn đàn, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức tại Hà Nội ngày 23/10, chị Lê Thị Thắm, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023, đã chia sẻ hành trình vượt qua khuyết tật để trở thành cô giáo. Không có hai tay, chị tập viết bằng chân, từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân. “Chỉ cần mình không mất phương hướng thì dù có đi chậm đến đâu mình cũng đang tiến về phía trước”, chị Thắm nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết 'Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước'.

Cũng lựa chọn biến trải nghiệm cá nhân thành động lực giúp đỡ người khác, chị Đặng Thị Kim Oanh, gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026, đang đồng hành với người khuyết tật trong tìm kiếm cơ hội sinh kế, hướng tới tự chủ cuộc sống.

Chị Lê Thị Thắm chia sẻ tại chương trình.

Anh Cà Văn Minh - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, chia sẻ về mô hình thiện nguyện “Nuôi em Công an”. Anh trực tiếp nhận đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện vươn lên. “Nếu người trẻ không hành động thì sẽ không chạm tới được ước mơ. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất”, anh Minh nói.

Với Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, Top 6 Hoa hậu Thế giới năm 2026, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, sức ảnh hưởng của người trẻ cũng cần được sử dụng để lan tỏa những giá trị tích cực, tạo tác động tốt cho cộng đồng.

Những câu chuyện cho thấy tinh thần sống đẹp có thể bắt đầu từ việc vượt qua giới hạn bản thân, hỗ trợ người yếu thế hoặc kiên trì thực hiện những hành động nhỏ vì cộng đồng.

Cần tạo cơ hội để thanh niên phát huy năng lực

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên cần đổi mới theo hướng thiết thực, lấy người trẻ làm trung tâm.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, thanh niên Việt Nam có lòng yêu nước, khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Để phát huy tiềm năng, người trẻ cần được trang bị tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và có môi trường thuận lợi để hiện thực hóa ước mơ.

Các bạn trẻ chia sẻ câu chuyện cá nhân tại Diễn đàn.

Công tác tập hợp thanh niên vì thế không chỉ dừng ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức phong trào, mà cần lắng nghe nhu cầu của từng nhóm, tạo điều kiện để mỗi người phát huy thế mạnh. Hoàn cảnh cũng không nên trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau.

Anh Nguyễn Kim Quy mong muốn người trẻ mạnh dạn chia sẻ khó khăn, trải nghiệm và ước mơ để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu thực tế, từ đó có cách đồng hành phù hợp. Thanh niên cần được nhìn nhận không chỉ là đối tượng thụ hưởng hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển.

Trong bảy năm hợp tác giữa T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP, hai bên đã triển khai các chương trình như “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, “Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” và dự án “Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ”.

Các hoạt động tập trung hỗ trợ thanh niên khuyết tật, chăm lo đời sống thanh niên công nhân, khuyến khích hành động nhân ái và mở rộng cơ hội rèn luyện thể chất.

Diễn đàn hướng tới kết nối thanh niên với các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để người trẻ chia sẻ trải nghiệm, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho cộng đồng.