'Cô giáo không tay' và các 'Thanh niên sống đẹp' chia sẻ câu chuyện nghị lực tới người trẻ

Các gương thanh niên tiêu biểu truyền cảm hứng bằng những câu chuyện nghị lực của bản thân tại diễn đàn. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định: thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, người trẻ cần được trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng, đồng thời có môi trường thuận lợi để hiện thực hóa ước mơ.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (giữa) trao quà lưu niệm tặng ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCP. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Nguyễn Kim Quy mong muốn diễn đàn sẽ mang đến cơ hội để người trẻ mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, trải nghiệm và ước mơ. Từ đó, các tổ chức, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, cách thức đồng hành phù hợp.

Chia sẻ tại diễn đàn, chị Lê Thị Thắm, danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" năm 2023, thường được biết đến với cái tên "cô giáo không tay", đã kể về hành trình vượt qua những thử thách về sức khỏe, không đầu hàng hoàn cảnh để tập viết bằng chân và trở thành cô giáo.

Chị Lê Thị Thắm chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Trong khi đó, anh Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, đã chia sẻ về mô hình thiện nguyện "Nuôi em Công an", trực tiếp đỡ đầu 25 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ tình thương của các cán bộ, chiến sĩ, nhiều em trong số này đã có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có mặt tại diễn đàn, chị Đặng Thị Kim Oanh, danh hiệu "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026 kể về chặng đường lựa chọn đồng hành, hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm cơ hội sinh kế, từng bước tự chủ cuộc sống.