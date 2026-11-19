Cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên Trường THPT Lý Nam Đế (Thái Nguyên) cùng học sinh

Lời nhắn gửi đặc biệt trước ngày 20/11

Ngày 17/11, cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Lý Nam Đế (phường Vạn Xuân, Thái Nguyên), đăng tải một bài viết trên trang Facebook cá nhân với mong muốn đặc biệt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong bài viết, cô bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước tình cảm mà phụ huynh và học sinh luôn dành cho mình. Tuy nhiên, cô mong muốn những món quà trong dịp này sẽ được chuyển thành sự hỗ trợ dành cho một học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong lớp.

Bằng cách viết gần gũi, chân thành, cô dí dỏm chia sẻ rằng gia đình ít người nên nhiều khi nhận giỏ hoa quả cũng không ăn hết; mỹ phẩm, quần áo thì đã có đủ, còn tiền mặt, có khi cô lại dùng để mua những món đồ "thích thì mua" chứ không thực sự cần thiết.

Vì vậy, cô muốn đề xuất một điều khác biệt: Thay vì dành những món quà ấy cho mình, phụ huynh và học sinh hãy cùng cô giúp đỡ một nam sinh đang cần được chở che, tiếp sức trên hành trình trưởng thành.

"Mỗi người một chút, tùy điều kiện và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Không cần những con số lớn, cũng không đặt ra bất kỳ áp lực hay chỉ tiêu nào", cô viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đến chiều 19/11, bài viết đã có gần 13.000 lượt thích, hơn 300 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động, cảm phục và mong muốn chung tay giúp đỡ nam sinh.

Tài khoản Vững Nguyễn chia sẻ rằng, điều đáng quý trong câu chuyện không chỉ là việc cô giáo mong muốn chuyển những món quà dành cho mình thành sự giúp đỡ cho học trò, mà còn là cách cô biến ngày tri ân thầy cô thành một bài học sống động về lòng nhân ái.

"Bởi cô hiểu rằng, có những món quà không nhất thiết phải được trao tận tay người nhận. Có những tình cảm đẹp hơn khi được tiếp nối bằng một hành động tử tế", anh Vững viết.

Bài viết của cô Nguyễn Hương Giang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Cậu học trò chưa từng biết mặt cha, vừa mất mẹ

Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, cô Nguyễn Hương Giang kể thêm về hoàn cảnh của nam sinh được nhắc đến trong bài viết. Mẹ em là mẹ đơn thân, sinh đôi hai người con và một mình nuôi dưỡng các con từ nhỏ. Về người cha của nam sinh, cô cho biết không có thông tin, em cũng chưa từng biết mặt cha.

Cuộc sống của 3 mẹ con vốn đã nhiều khó khăn. Người mẹ sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, phải đi bệnh viện. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế thiếu thốn. Người chị gái của em hiện học tại một trường THPT khác.

Cô Giang là giáo viên chủ nhiệm của nam sinh từ năm lớp 10 đến nay. Ngay khi em mới vào trường, cô đã nắm được hoàn cảnh gia đình và luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Những khoản tiền học tập của em trong những năm qua phần lớn được các thầy cô trong trường và Ban phụ huynh của lớp hỗ trợ.

Tháng 9 vừa qua, biến cố đau lòng xảy đến khi mẹ em qua đời. Hai chị em hiện sống cùng ông bà. Ông bà đều đã cao tuổi, sức khỏe yếu.

Là giáo viên chủ nhiệm, cô Giang không chỉ quan tâm đến việc học mà còn thường xuyên để ý đến tâm tư, tình cảm của học trò. Cô kể, có những lúc thấy em đăng ảnh chụp cùng mẹ trên mạng xã hội, cô hiểu rằng em đang nhớ mẹ và có thể rất buồn. Những lúc như vậy, cô lại chủ động hỏi han, trò chuyện, động viên để em cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh.

"Tôi không thể thay thế được bố mẹ em, nhưng chỉ mong làm sao để em không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau", cô Giang chia sẻ.

Cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên Trường THPT Lý Nam Đế (Thái Nguyên)

Theo cô, nam sinh là một học trò rất tình cảm, luôn dành nhiều tình cảm và sự quý mến cho cô giáo chủ nhiệm. Dù hoàn cảnh gia đình nhiều thiếu thốn, em vẫn nỗ lực học tập, cố gắng hướng đến tương lai.

Hiện em đang nỗ lực ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Em mong muốn sau này có một công việc ổn định, có thể tự lập và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức mình.

Cũng bởi hiểu hoàn cảnh và mong muốn của học trò, cô Giang đã nghĩ đến việc dành một món quà đặc biệt cho em trong dịp 20/11 năm nay. Ban đầu, cô chỉ mong phụ huynh, học sinh và những người quen biết có thể cùng chung tay, mỗi người hỗ trợ một chút để em có thêm điều kiện học tập. Cô không nghĩ bài viết lại nhận được sự quan tâm, lan tỏa rộng rãi đến vậy.

"Tôi thực sự rất bất ngờ và xúc động. Tối qua tôi còn không ngủ được vì cảm động trước tình cảm của mọi người", cô Giang nói.

Theo chia sẻ, đến chiều 19/11, số tiền ủng hộ đã lên tới hơn 110 triệu đồng. Việc tiếp nhận đóng góp vẫn đang được tiếp tục thông qua tài khoản của lớp trưởng Nguyễn Duy Phước. Cô Giang bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm của phụ huynh, học sinh và cả những người chưa từng quen biết nhưng vẫn dành sự quan tâm cho hoàn cảnh của em.

Về kế hoạch sử dụng khoản hỗ trợ, cô dự định trao đổi với gia đình nam sinh để tìm phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho em. Một trong những hướng được tính đến là mở tài khoản ngân hàng để gửi số tiền này, có thể sử dụng phần lãi phục vụ chi phí sinh hoạt và học tập. Các khoản tiếp nhận cũng sẽ được sao kê đầy đủ, công khai để mọi người cùng theo dõi.

Với cô Nguyễn Hương Giang, món quà ý nghĩa nhất trong dịp 20/11 năm nay chính là khi tình cảm dành cho người giáo viên được nối dài thành sự sẻ chia, giúp người học trò có thêm điểm tựa để tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ.