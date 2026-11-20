Cô giáo Đinh Thị Xoan, Trường THPT chuyên Biên Hoà khơi dậy niềm đam mê với bộ môn Hoá học cho nhiều thế hệ học sinh.

Sinh năm 1986, đến nay cô giáo Đinh Thị Xoan đã có 18 năm công tác trong ngành giáo dục. Nhớ lại quãng thời gian trên bục giảng, cô Xoan không khỏi xúc động bởi hành trình mình đã đi qua, ghi dấu với biết bao kỉ niệm đáng nhớ.

Được biết, cô vốn là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Biên Hoà. Ngay những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã sớm bộc lộ niềm đam mê với bộ môn Hoá học. Học trường chuyên, lớp chọn với bộ môn yêu thích, với cô Xoan, đó chính là cái nôi ươm mầm tri thức cho những thế hệ học sinh đầy đam mê, khát vọng.

Nỗ lực học tập không ngừng và giành được nhiều kết quả nổi bật, cô tiếp tục ghi danh vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Hoá học để có thể phát huy sở trường, được nghiên cứu, học tập chuyên sâu với bộ môn này.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2008, cơ duyên đã giúp cô Xoan được quay trở về và trực tiếp giảng dạy tại ngôi Trường THPT chuyên Biên Hoà, nơi đã gắn bó một thời thanh xuân của mình. Bằng chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, cô đã trực tiếp giảng dạy cho nhiều thế hệ học sinh. Năm học 2026-2027, cô được phân công giảng dạy học sinh lớp 11 chuyên Hoá của trường.

Một tiết thực hành môn Hoá học do cô giáo Đinh Thị Xoan giảng dạy.

Môn Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm, ngoài học lý thuyết, các em phải học thực hành, thí nghiệm, phải có kiến thức liên hệ với thực tế. Vì thế, xây dựng lòng say mê với bộ môn cũng là một bí quyết học môn Hóa hiệu quả.

Mỗi bài học đòi hỏi phải đi từ những lý thuyết nhỏ nhất về phân tử, nguyên tử, các nguyên tố hóa học, bảng tuần hoàn hóa học cùng nhiều công thức, phản ứng hóa học khác. Giúp các em nắm bắt kiến thức cốt lõi, say mê học tập là điều mà mỗi giáo viên luôn trăn trở, cô giáo Đinh Thị Xoan chia sẻ.

Để có thể truyền tải kiến thức một cách sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, cô còn chú trọng bồi đắp kiến thức thông qua mỗi tiết thực hành với các thí nghiệm, phản ứng hoá học, nâng cao hiệu quả tư duy, sáng tạo và ứng dụng thực tiễn. Sự hào hứng của các em học sinh trong mỗi tiết học chính là niềm vui, tạo động lực to lớn cho người giáo viên.

Em Hồ Thị Quỳnh Phương, học sinh lớp 11 chuyên Hoá, Trường THPT chuyên Biên Hoà chia sẻ: Qua tiết thực hành ngày hôm nay giúp chúng em nắm bắt được một số kỹ năng kiểm tra nồng độ của hoá chất. Có những ví dụ minh hoạ trực quan để chúng em có thể hiểu rõ, hiểu sâu hơn về bài giảng. Bên cạnh đó, cô Xoan có kiến thức chuyên môn vững, có nhiều kỹ năng để truyền tải kiến thức cho chúng em rất là dễ hiểu, sinh động. Các kiến thức chuyên Hoá được cô dạy với nhiều chuyên đề, kết hợp giao bài tập để tăng khả năng nhớ bài lâu hơn cho học sinh. Nhờ đó, hiệu quả học tập với bộ môn Hoá học của chúng em ngày càng được nâng lên.

Cô giáo Đinh Thị Xoan trực tiếp hướng dẫn cho các em học sinh thực hành trong tiết học.

Là giáo viên cốt cán của bộ môn Hoá học, nhiều năm qua, cô được giao trọng trách rèn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo Đinh Thị Xoan chia sẻ kinh nghiệm: Đối với đội tuyển học sinh giỏi, mình phải chú trọng nền tảng kiến thức tốt và phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nhất là cập nhật những tài liệu quốc gia, quốc tế của các nước để có thể giảng dạy được các bạn. Mình cũng phải phân chia năng lực của các bạn để có phương pháp rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp.

Và các bạn trong đội tuyển, các bạn học chuyên thì nhu cầu học tập, tìm hiểu, khám phá, nghiên cứu sâu là rất lớn. Ngoài thời gian lên lớp, tôi cũng dành cả thời gian ngoài giờ để hướng dẫn các em học thêm những kiến thức khó, cung cấp thêm tài liệu, hướng dẫn tìm tư liệu trên mạng,… để xây dựng kiến thức, kỹ năng thật chắc cho học sinh. Từ đó, giúp các em có tâm thế tự tin khi tham gia các kỳ thi quan trọng, với độ khó cao.

Sự tận tâm, trách nhiệm cùng với chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng của cô giáo Đinh Thị Xoan giúp học sinh xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc.

Thấu hiểu rằng, muốn học sinh tiến bộ mỗi ngày thì bản thân cũng không ngừng “nâng cấp”. Bởi vậy, việc trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các chuyên đề, các đợt đào tạo, tập huấn của ngành giáo dục; tự rèn luyện chuyên môn bằng cách học tập, kinh nghiệm thực chiến qua các đấu trường thi, cập nhật xu hướng quốc tế,… là điều mà cô luôn quan tâm, chú trọng. Cô cũng luôn mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám thử thách bản thân với những phương pháp dạy học mới, hiệu quả hơn, phù hợp thực tiễn hơn, khắc phục những hạn chế, khai thác tối đa thế mạnh của học sinh.

Trong xu thế ngành giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cô giáo Đinh Thị Xoan cũng là người tiên phong đổi mới, tích cực áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ AI vào giảng dạy, tạo ra những hình ảnh, bài giảng sinh động, giúp học sinh có thể hiểu rõ bài học và cảm thấy hứng thú hơn khi tham gia học tập.

Cô giáo Đinh Thị Xoan tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Dưới sự dẫn dắt của cô, các thế hệ học sinh không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, mang về nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế. Nổi bật như: năm học 2021-2022 có 1 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế; năm học 2022-2023 và 2023-2024 có 3 học sinh đạt Huy chương Vàng, 2 học sinh đạt Huy chương Bạc Học sinh giỏi khu vực các trường Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ; năm học 2024-2025 có 1 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế Abu Rayhan Biruni, cùng nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Cùng với đó, cô còn có nhiều đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được cấp có thẩm quyền công nhận giai đoạn 2020-2025. Các sáng kiến cấp tỉnh gồm: “Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập phức chất bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia” năm 2021; “Áp dụng nguyên lý I, II vào giải quyết các bài tập Hoá học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia” năm 2022; “Áp dụng lý thuyết động hoá học giải quyết các bài tập phức tạp trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia” năm 2024; “Phương án thực hành thí nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia” năm 2025. Sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành: “Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập về pin điện, điện phân bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia” năm 2020.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều năm liền, cô giáo Đinh Thị Xoan đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (cũ); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thầy giáo Cao Xuân Phan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: Cô giáo Đinh Thị Xoan là một trong những giáo viên tiêu biểu của Trường THPT chuyên Biên Hòa, luôn tâm huyết với nghề, thường xuyên cập nhật những phương pháp đổi mới vào dạy học. Chính vì vậy, kết quả dạy học của cô rất cao trong những năm vừa qua kể cả trong lĩnh vực dạy đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm 2025, cô được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chọn cử là một trong những giáo viên tiêu biểu trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong ngành giáo dục đi dự hội nghị toàn quốc.

Cô giáo Đinh Thị Xoan hiện là Phó Bí thư Chi bộ Khoa học Tự nhiên và Tổ trưởng Tổ chuyên môn Hóa Sinh. Cô luôn là những người đi đầu, dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm cho các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn thực hiện tốt công việc dạy và học, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, mang lại thành tích cao.

Lòng nhiệt huyết với nghề cùng những hi sinh, cống hiến bền bỉ của cô giáo Đinh Thị Xoan một lần nữa khẳng định vai trò của những “người lái đò” trong sự nghiệp giáo dục, đoàn kết xây dựng đội ngũ cốt cán giỏi về chuyên môn, vững vàng về phẩm chất chính trị. Từ đó, khơi dậy niềm đam mê học tập cho nhiều thế hệ học sinh, giúp các em ngày càng yêu thích việc học, tích cực rèn luyện, khám phá, chinh phục đỉnh cao tri thức, góp phần khẳng định vị thế ngành giáo dục tỉnh nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế.