Cô giáo Hà Nội: '18 tuổi các em được làm gì? Được hiến máu tình nguyện!'

Với thông điệp “20.10 – Phụ nữ trao yêu thương, cộng đồng sẻ chia sự sống”, chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện “Sắc hồng yêu thương” diễn ra ngày 18.10 do Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức. Ngày hội là dịp tôn vinh, tri ân những đóng góp bền bỉ của người phụ nữ trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện.

Cô giáo Phạm Thị Thuỳ Trang (ngoài cùng bên trái) cùng những nữ tình nguyện viên hiến máu nhận quà tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Trong phong trào hiến máu tình nguyện, hình ảnh những người phụ nữ luôn để lại trong chúng tôi nhiều tình cảm và sự trân trọng. Dù bận rộn với công việc, gia đình và bao lo toan thường ngày, các chị, các em vẫn dành thời gian hiến máu, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, âm thầm góp sức cho sự sống của người bệnh.

Để trở lại lần thứ 10, lần thứ 50 hay hơn 100 lần, đó không chỉ là sự nhiệt tình nhất thời, mà còn là cả một hành trình bền bỉ của lòng nhân ái. Mỗi lần hiến máu là một lần chúng ta thêm tin rằng, những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống, bắt đầu từ những việc làm giản dị và chân thành nhất”.

Và cô giáo Phạm Thị Thuỳ Trang cũng là một trong những người phụ nữ hiến máu bền bỉ như vậy khi chạm mốc 125 lần với 15 lần hiến máu toàn phần và 110 lần hiến tiểu cầu.

Cô giáo Phạm Thị Thuỳ Trang đã chạm mốc 125 lần hiến máu

Nhớ lại cơ duyên đến với hành trình này, cô giáo Trang chia sẻ, lần đầu tiên cô hiến máu tình nguyện là năm 2014, khi Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm (trước đây) kết hợp với Phòng Giáo dục, Đoàn Thanh niên phát động. Lúc đó cô chưa ý thức được ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện nên đi với tâm thế hưởng ứng theo phong trào.

Nhưng sau lần đầu tiên ấy, cô đã tìm hiểu và nhận ra giá trị vô giá của giọt máu - thứ duy nhất chưa có bất kỳ chất nhân tạo nào thay thế được, chỉ có thể sẻ chia từ người sang người. Trong khi đó, người bệnh - đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh lý về máu như Thalassemia (tan máu bẩm sinh) - lại luôn cần máu từng ngày để duy trì sự sống.

Từ đó, cô duy trì thói quen hiến máu đều đặn. Những năm đầu, khi hiến máu tình nguyện còn là khái niệm xa lạ, cô từng phải vượt qua những lời xì xào, định kiến cho rằng đó là hành động “bán máu”. Thời điểm ấy, các điểm hiến máu cố định chưa nhiều, cứ đủ thời gian giữa các lần hiến, cô lại tự tìm kiếm thông tin về các điểm hiến máu di động, xe hiến máu lưu động trên địa bàn thành phố để đăng ký tham gia.

Để đạt con số ấn tượng 125 lần hiến máu, cô đã phải nỗ lực thu xếp thời gian trong suốt nhiều năm. Nhà ở huyện Chương Mỹ (trước đây), cách Trường THCS Hoàn Kiếm hơn 20km, nhưng suốt hơn 20 năm qua, cô vẫn gắn bó với công việc giảng dạy và duy trì việc hiến máu đều đặn.

Với hiến tiểu cầu, chu kỳ giữa các lần hiến ngắn hơn, khoảng 21 ngày, đồng thời phải thực hiện bằng máy tại bệnh viện. Vì vậy, cô thường tranh thủ những buổi nghỉ dạy hoặc ngày nghỉ cuối tuần để đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trung bình mỗi năm, cô hiến tiểu cầu từ 12 - 14 lần.

Nữ diễn viên Quỳnh Kool mang đến chương trình bầu không khí sôi nổi và hào hứng

Khi được hỏi động lực nào giúp cô kiên trì suốt 12 năm qua, cô giáo Phạm Thị Thuỳ Trang cười: "Đã hiến máu rồi thì người ta hay bảo là “nghiện” đấy! Trừ khi sức khỏe không đảm bảo hay công việc quá bận không sắp xếp được, chứ đủ điều kiện thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục hiến máu".

Không chỉ âm thầm hiến máu, cô còn lan toả hành động ý nghĩa của mình tới gia đình và các thế hệ học sinh. Sau mỗi lần hiến máu, cô được tặng 50.000 đồng và quà là gấu bông, bánh kẹo... 50.000 cô góp vào quỹ thiện nguyện trong nhóm những người hiến máu, quà thì chia cho học sinh. Cô thường hỏi học sinh: “Khi đủ 18 tuổi, các em sẽ làm những gì”, các em học sinh trả lời: được kết hôn, được làm việc…, còn cô bảo “được hiến máu tình nguyện”.

Đến khi các em trưởng thành, bước sang tuổi 18, nhiều học trò cũ đã chủ động nhắn tin khoe với cô về lần hiến máu đầu tiên, thậm chí có học sinh lần đầu tiên hiến máu nhờ cô đi cùng cho bớt sợ.

Trong gia đình cô, anh trai và con trai lớn của cô đều "nối gót" tham gia hiến máu. Đúng dịp 11.10 vừa qua, ngay khi tròn 18 tuổi, con trai cô đã được mẹ đồng hành trong lần hiến máu đầu tiên của đời mình. Cô con gái nhỏ dù chưa đủ tuổi nhưng cũng luôn háo hức mong chờ đến ngày đủ điều kiện để theo chân mẹ hiến máu.

Gần 100 bạn trẻ đến từ Fanclub Lee “Gumayusi” Min – Hyeong VietNam đến hiến máu tình nguyện

Nói về quyết định đi hiến máu ngay trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, cô xúc động bày tỏ: "Thay vì nhận quà cho bản thân, mình cảm thấy trao đi món quà sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu - nhất là những người phụ nữ, người mẹ, trẻ em đang nằm viện - lại mang đến niềm vui lớn hơn rất nhiều. Sự sẻ chia ấy làm cho ngày 20.10 trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết".

Chương trình còn có sự góp mặt của diễn viên Quỳnh Kool, khiến cho không khí chương trình thêm sôi nổi và hào hứng. Chứng kiến đông đảo người dân đến hiến máu tại chương trình, nữ diễn viên vô cùng xúc động.

“Quỳnh Kool cảm thấy tự hào và vinh dự khi được có mặt tại ngày hội “Sắc hồng yêu thương”. Bản thân Quỳnh cũng đã hiến máu 6 lần rồi và vô cùng ngưỡng mộ các chị em phụ nữ dù rất bận rộn với công việc cá nhân, nhưng vẫn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện”, diễn viên Quỳnh Kool chia sẻ.

Chương trình cũng có sự góp mặt của gần 100 bạn trẻ đến từ Fanclub Lee “Gumayusi” Min - Hyeong VietNam. Từ những người cùng chung đam mê, các bạn trẻ Gen Z đã kết nối, xây dựng một cộng đồng tích cực, nhiệt huyết và cùng nhau lan tỏa những nghĩa cử đẹp, đóng góp thiết thực cho xã hội.