Cô giáo gieo yêu thương từ những giọt máu hồng

Bắt đầu từ một lần hưởng ứng phong trào

Cô giáo Phạm Thị Thùy Trang chia sẻ với phóng viên. Ảnh: PV

Gặp cô giáo Phạm Thị Thùy Trang tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, dễ nhận thấy ở người giáo viên thể chất sinh năm 1983 sự mộc mạc, giản dị và chân thành. Với cô, 125 lần hiến máu, hiến tiểu cầu không phải là thành tích để nói về bản thân, mà là hành trình sẻ chia được duy trì bằng niềm vui và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Nhớ lại lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện, cô Trang cho biết, năm 2014, khi Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên phát động, cô đăng ký tham gia với tâm thế hưởng ứng. Khi ấy, cô chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa nhân văn của việc làm này.

Tuy nhiên, sau lần hiến máu đầu tiên, cô bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về giá trị của những giọt máu đối với người bệnh. Cô nhận ra rằng, máu là nguồn sống quý giá, chưa thể thay thế hoàn toàn bằng các chế phẩm nhân tạo. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người mắc các bệnh lý về máu như tan máu bẩm sinh, cần được truyền máu định kỳ để duy trì sự sống.

Từ nhận thức ấy, hiến máu dần trở thành việc cô chủ động duy trì. Mỗi lần đến viện, nhìn những bệnh nhân, bệnh nhi cần máu để duy trì sự sống và chống chọi với bệnh tật, cô lại mong bản thân luôn khỏe mạnh, đủ điều kiện tiếp tục hiến máu, hiến tiểu cầu.

Một kỷ niệm khiến cô nhớ mãi là lần hiến tiểu cầu đúng dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Khi cô đang ngồi trên ghế hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, một nhóm bệnh nhi đang điều trị tại đây đến thăm và cảm ơn những người hiến máu.

“Các con kể cho tôi nghe về những ngày tháng ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Ước mơ của các con giản dị lắm, chỉ cần được khỏe mạnh, được đi học như các bạn khác”, cô Trang xúc động nhớ lại.

Khoảnh khắc ấy giúp cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những giọt máu mình trao đi. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về mặt điều trị mà còn góp phần nuôi dưỡng hy vọng, giúp những em nhỏ có thêm cơ hội tiếp tục học tập và thực hiện ước mơ.

Để duy trì việc hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn, cô luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe, giữ lối sống điều độ, khoa học. Là giáo viên thể chất, cô càng ý thức rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện và bảo vệ sức khỏe bản thân. Cô thường tranh thủ những ngày nghỉ dạy hoặc cuối tuần đến Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương hiến tiểu cầu, trung bình từ 12 đến 14 lần mỗi năm.

Việc làm của cô ban đầu khiến gia đình và những người xung quanh không khỏi lo lắng, bởi nhiều người cho rằng hiến máu thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô kiên trì giải thích những kiến thức được bác sĩ tư vấn, dù không phải ai cũng lập tức tin tưởng. Sau hơn 10 năm, khi thấy cô vẫn khỏe mạnh, mọi người dần thay đổi suy nghĩ, từ e ngại chuyển sang ủng hộ.

“Đã hiến máu rồi thì người ta hay bảo là “nghiện” đấy! Trừ khi sức khỏe không bảo đảm hoặc công việc quá bận, không sắp xếp được, chứ đủ điều kiện thì tôi cũng như những người hiến máu thường xuyên vẫn sẽ tiếp tục hiến máu”, cô Trang vui vẻ nói.

Gieo hạt yêu thương từ gia đình đến học trò

Cô giáo Phạm Thị Thùy Trang (thứ 5 từ trái sang) tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu năm 2026 do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức. Ảnh: BVCC

Hành trình của cô Trang không chỉ được ghi dấu bằng hàng trăm lần hiến máu và hiến tiểu cầu, mà còn bởi những thay đổi tích cực trong nhận thức, hành động của những người xung quanh.

Từ sự kiên trì của cô, gia đình, bạn bè và học sinh đã hiểu hơn về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện và cùng tham gia. Với cô Trang, việc người thân, bạn bè tự nguyện chung tay vì người bệnh là nguồn động viên lớn, giúp hành trình sẻ chia không còn là nỗ lực của riêng một cá nhân.

Tại trường học, cô Trang lựa chọn cách lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những câu chuyện gần gũi và việc làm cụ thể. Cô thường chia sẻ với học sinh về trải nghiệm của mình, đồng thời tặng các em những món quà nhận được sau mỗi lần hiến máu.

Trong các giờ trò chuyện, cô thường hỏi học sinh: “Khi đủ 18 tuổi, các em sẽ làm gì?”. Từ những câu trả lời như kết hôn, đi làm, cô gợi mở thêm việc hiến máu tình nguyện khi các em đủ điều kiện.

Những lời chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy đã để lại dấu ấn trong lòng nhiều học trò. “Khi trưởng thành, bước sang tuổi 18, không ít học sinh cũ chủ động nhắn tin kể với tôi về lần hiến máu đầu tiên. Có em còn nhờ tôi đi cùng để bớt lo lắng, sợ hãi”, cô Trang kể lại.

Với cô Trang, đó là niềm vui đặc biệt của người làm nghề giáo. Bởi những bài học về lòng nhân ái không chỉ nằm trên trang giáo án, mà còn được truyền tải qua hành động, để học trò hiểu rằng sự sẻ chia có thể bắt đầu từ những việc làm thiết thực trong cuộc sống.

Tinh thần ấy cũng lan tỏa trong chính gia đình cô. Anh trai và con trai lớn của cô đều tham gia hiến máu. Ngày 11-10 vừa qua, khi con trai vừa tròn 18 tuổi, cô đã đồng hành cùng con trong lần đầu tiên hiến máu tình nguyện. Cô con gái nhỏ dù chưa đủ tuổi nhưng cũng háo hức mong đến ngày đủ điều kiện để được theo chân mẹ.

Chia sẻ về những người phụ nữ bền bỉ tham gia hiến máu tình nguyện, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, dù bận rộn với công việc, gia đình và nhiều lo toan thường ngày, các chị em vẫn dành thời gian hiến máu, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, góp sức cứu chữa người bệnh.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Huy, việc trở lại hiến máu lần thứ 10, lần thứ 50 hay hơn 100 lần không đơn thuần là sự nhiệt tình nhất thời, mà là hành trình bền bỉ của lòng nhân ái. Mỗi lần hiến máu là một lần lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp, bắt đầu từ những việc làm giản dị và chân thành.

Cô Trang là một trong những người phụ nữ như vậy. Trong tổng số 125 lần hiến máu và hiến tiểu cầu của cô, có 15 lần hiến máu toàn phần và 110 lần hiến tiểu cầu. Con số ấy không chỉ ghi dấu sự kiên trì suốt hơn một thập kỷ, mà còn cho thấy sức lan tỏa của một nghĩa cử nhân văn. Khi lòng tốt được nuôi dưỡng bằng hành động, những giọt máu hồng có thể tiếp tục gieo mầm yêu thương trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.