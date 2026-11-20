Cô giáo Liêng Hot Ra Bi

Thấu hiểu trẻ từ tiếng nói buôn làng

Năm 2019, cô gái trẻ Liêng Hót Ra Bi (sinh năm 1996) chính thức gắn bó với nghề giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Đạ Long (nay là Trường Mầm non Đạ Tông). Lựa chọn nghề giáo không đơn thuần là một quyết định nghề nghiệp mà còn là hành trình gắn với những trải nghiệm của chính mình.

Cô giáo Ra Bi nói rằng cô lựa chọn sư phạm bởi gia đình gặp khó khăn, lại mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng càng gắn bó, tình yêu trẻ và niềm vui được chứng kiến các em trưởng thành càng khiến cô thêm yêu công việc mình đã chọn.

“Đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết mình chọn nghề hay nghề đã chọn mình. Ban đầu, tôi đến với nghề bằng sự lựa chọn, nhưng càng gắn bó, tôi càng cảm nhận được tình yêu trẻ. Những nụ cười, cái ôm và tiếng gọi cô thân thương của các con giúp tôi có thêm động lực vượt qua vất vả”, Ra Bi chia sẻ.

Với giáo viên mầm non, công việc không chỉ dừng lại ở những giờ lên lớp. Đó còn là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, hướng dẫn trẻ những kỹ năng đầu đời và quan tâm đến từng thay đổi trong cảm xúc của các em. Ở địa bàn có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công việc ấy càng đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

Cô Ra Bi thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp các em học sinh tiếp xúc với văn hóa dân tộc

Là người địa phương, cô Ra Bi am hiểu tiếng mẹ đẻ, phong tục, tập quán và đời sống của bà con. Cô hiểu rằng, với nhiều trẻ, những ngày đầu đến trường còn là hành trình làm quen với một ngôn ngữ mới. Do ở nhà thường giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ nên khi đến lớp, không ít em còn bỡ ngỡ, nhút nhát, chưa mạnh dạn nói tiếng Việt.

Để giúp trẻ hòa nhập, cô Ra Bi thường dùng tiếng mẹ đẻ trò chuyện, giải thích những điều các em chưa hiểu, giúp trẻ cảm thấy gần gũi và an tâm hơn. Từ đó, cô khuyến khích các em làm quen với tiếng Việt qua các hoạt động vui chơi, đọc thơ, kể chuyện và sinh hoạt hằng ngày.

“Đối với trẻ nhỏ, trước hết phải làm sao để các con cảm thấy gần gũi, an toàn khi đến lớp. Khi đã có sự tin tưởng, trẻ sẽ mạnh dạn hơn, sẵn sàng giao tiếp và tham gia các hoạt động cùng cô, cùng bạn”, Ra Bi bộc bạch.

Nhiều hoạt động được tăng cường để trẻ em tự tin hơn

Sự am hiểu ngôn ngữ, văn hóa địa phương cũng giúp cô thuận lợi kết nối với phụ huynh. Cô thường trò chuyện bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, trao đổi về tình hình học tập, sinh hoạt của trẻ. Đồng thời lắng nghe khó khăn của từng gia đình để phối hợp chăm sóc, giáo dục các em.

Tạo môi trường cho trẻ tự tin

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Ra Bi là năm học 2025 - 2026. Sau 7 năm được phân công giảng dạy ở độ tuổi nhà trẻ, cô được nhà trường giao đảm nhận lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi khi trường mở thêm lớp học mới.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ

Sự thay đổi khiến cô không khỏi lo lắng bởi trẻ mẫu giáo lớn có đặc điểm tâm sinh lý và yêu cầu giáo dục khác với trẻ nhà trẻ. Cô chủ động tìm hiểu chương trình, nghiên cứu phương pháp tổ chức hoạt động, dự giờ và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để thích nghi với nhiệm vụ mới.

Khó khăn hơn cả là phần lớn trẻ trong lớp còn nhút nhát, rụt rè, ngại giao tiếp. Mỗi khi trường tổ chức hội thi, Ra Bi lại trăn trở làm sao để các em tự tin tham gia. Cô nhận ra điều quan trọng là tạo cơ hội cho từng trẻ được thử sức và thể hiện khả năng, thay vì chỉ chú trọng kết quả.

Cô Ra Bi (thứ 2 từ phải qua) đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục ở địa phương

Cô bắt đầu tự lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, lựa chọn nội dung phù hợp với khả năng của trẻ. Trong quá trình chuẩn bị, cô kiên nhẫn hướng dẫn, động viên từng em, tạo điều kiện để tất cả đều được tham gia. Cô cũng chủ động phối hợp với phụ huynh, chia sẻ kế hoạch và nhờ gia đình cùng khích lệ, hỗ trợ trẻ luyện tập.

Sự kiên trì của cô và trò đã mang lại kết quả đáng mừng. Tại hội thi “Dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ” năm học 2025 - 2026 do nhà trường tổ chức, lớp của Ra Bi xuất sắc đạt giải Nhất. Nhưng với cô, niềm vui lớn hơn cả giải thưởng chính là sự thay đổi của các em nhỏ.

Những em bé ngày nào còn rụt rè, ngại giao tiếp, nay đã mạnh dạn hơn, tự tin thể hiện khả năng trước mọi người. Nhìn các con vui mừng khi được gọi tên nhận giải, cô cảm nhận rõ những nỗ lực, kiên trì của cả cô và trò trong suốt quá trình chuẩn bị đã thực sự có ý nghĩa.

Cô Liêng Hot Ra Bi được tuyên dương Giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2026 của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đạ Tông Phạm Thị Ngọc Bích đánh giá, cô Liêng Hót Ra Bi là giáo viên trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đặc biệt, cô phát huy tốt lợi thế của người địa phương, am hiểu phong tục, tâm lý và ngôn ngữ bản địa để xóa bỏ rào cản giao tiếp, giúp trẻ tiếp thu bài tự nhiên, tự tin hơn. Cô cũng là cầu nối giữa nhà trường và buôn làng, góp phần tạo sự tin tưởng để phụ huynh phối hợp duy trì sĩ số, chăm lo việc học của con em.

Được công tác trên chính quê hương mình, Ra Bi xem đó vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm. Cô mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy để mang đến cho trẻ em địa phương môi trường học tập vui vẻ, an toàn và tốt hơn.