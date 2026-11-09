Cô giáo gần 30 năm đứng lớp, thầy cô học tiếng đồng bào để dạy học

Tối 9/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ GD – ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Dự chương trình, có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Theo anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ban tổ chức nhận được 190 hồ sơ đề cử từ 32 tỉnh, thành phố. Qua xét chọn, 34 giáo viên đang công tác tại các trường học, điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được lựa chọn.

Trong số này, 14 người là giáo viên dân tộc thiểu số, thuộc các dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng và Hoa. Người có thâm niên công tác lâu nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương, với 29 năm 9 tháng đứng lớp. Giáo viên trẻ nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế, có 6 năm 9 tháng trong nghề.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Các giáo viên được vinh danh có hành trình công tác khác nhau. Có người trở về giảng dạy tại chính ngôi trường mình từng theo học, có người kiên trì học tiếng địa phương để giao tiếp với học sinh và phụ huynh. Nhiều thầy cô dành thời gian đến từng gia đình vận động trẻ đến lớp, quan tâm cả bữa ăn, quần áo và hoàn cảnh của học trò.

Ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và miền núi, việc duy trì lớp học còn đòi hỏi giáo viên vượt những cung đường xa, khắc phục điều kiện sinh hoạt, giảng dạy thiếu thốn. Ngoài giờ lên lớp, họ còn kiên trì vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường.

“Phía sau sự bền bỉ với nghề là những lo toan rất đời thường, những khoảng thời gian xa gia đình, những điều riêng tư phải gác lại”, anh Nguyễn Kim Quy nói tại buổi lễ. Theo anh, sự tri ân dành cho giáo viên cần được thể hiện bằng việc lắng nghe, sẻ chia và đồng hành thiết thực.

34 giáo viên vùng khó khăn được tuyên dương.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được triển khai từ năm 2015. Qua 12 năm, chương trình đã tuyên dương 690 giáo viên tiêu biểu trên cả nước, trong đó có những người dạy học ở vùng đặc biệt khó khăn, huyện đảo, xã đảo; chiến sĩ biên phòng tham gia xóa mù chữ và giáo viên giáo dục đặc biệt.

Năm nay, ngoài lễ tuyên dương, Ban tổ chức triển khai hoạt động “Lớp học reo vui” tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố. Từ tháng 9 đến tháng 10, các đoàn công tác cùng đại sứ và tình nguyện viên đến trường tổ chức hoạt động trải nghiệm, trò chơi ngoại khóa, làm mới không gian lớp học và trao dụng cụ phục vụ giảng dạy.

Chương trình trao 240 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 998 giáo viên các khóa học tiếng Anh trực tuyến. Trong đó, 34 giáo viên được tuyên dương tại Hà Nội nhận khóa học trị giá 10 triệu đồng mỗi người; 156 giáo viên gửi hồ sơ tham gia nhưng không dự lễ, nhận khóa học trị giá 8 triệu đồng; 830 giáo viên tại 12 điểm trường nhận khóa học trị giá 4,5 triệu đồng.

Tổng nguồn lực đồng hành từ các đơn vị, cá nhân trong chương trình năm nay khoảng 5,6 tỷ đồng, gồm học bổng, khóa học tiếng Anh, xe đạp và các phần quà hỗ trợ giáo viên, học sinh.

Dịp này, 34 giáo viên được nhận Bằng khen của Bộ GD – ĐT, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, kỷ niệm chương, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng từ các đơn vị đồng hành.

Cuộc thi “Viết vẽ lời tri ân” trên nền tảng TikTok cũng được tổ chức đến hết ngày 20/11, khuyến khích cộng đồng chia sẻ kỷ niệm, cảm xúc và hình ảnh về thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.