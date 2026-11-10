Cô giáo em - Người lái đò chở đầy tình yêu thương

Từ những ngày đầu xa gia đình khi mới vào lớp Sáu trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, Ngô Trà Hương (lớp 11A2, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội) đã nhận được sự chăm sóc, yêu thương của cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Thanh Loan. Qua câu chuyện chân thành về những năm tháng dưới mái trường nội trú, em gửi gắm thông điệp về tình thầy trò, sự sẻ chia và ý nghĩa của một mái trường hạnh phúc. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

“Trường học hạnh phúc” là nơi mỗi học sinh chúng em được thầy cô yêu thương, quan tâm và dìu dắt trên hành trình chinh phục nguồn tri thức vô tận. Nơi ấy không chỉ có những bài học bổ ích trên trang sách mà còn là nơi chúng em gặp gỡ những người bạn đáng yêu, cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Ở đây, chúng em được lắng nghe, tôn trọng và tự tin phát huy giá trị bản thân.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội từ lâu đã trở thành nơi ươm mầm những hạt giống yêu thương trong mỗi học sinh. Dù không cùng huyết thống, thầy cô và học sinh vẫn gắn bó, thương yêu nhau như một gia đình, cùng tạo nên mái nhà chung mang tên “Tổ ấm”. Chúng em may mắn được học tập, vui chơi và trưởng thành trong sự chăm sóc, nâng niu của thầy cô. Có lẽ, chẳng còn hạnh phúc nào giản dị mà quý giá hơn thế.

Và trong “Tổ ấm” ấy, người mang đến cho em nhiều yêu thương nhất là cô giáo Đinh Thị Thanh Loan - giáo viên chủ nhiệm của em từ năm học lớp Sáu đến hết lớp Chín - người giáo viên giản dị và ấm áp, luôn sẵn sàng trao đi yêu thương.

Em vẫn còn nhớ những ngày đầu bước chân vào lớp Sáu, năm ấy đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Là trường học đặc thù, nơi học sinh học tập và ăn ở bán trú tại trường, đến cuối tuần mới về thăm nhà, trong những ngày tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, tất cả chúng em đều phải ở lại trường, không thể về nhà, kiên nhẫn chờ đợi dịch bệnh được kiểm soát.

“Mới mười một tuổi” - cái tuổi còn quá nhỏ để quen với cảm giác “xa nhà”.

Lần đầu xa vòng tay cha mẹ, chúng em không khỏi bỡ ngỡ trước cuộc sống tập thể. Những điều trước đây vốn có cha mẹ chăm lo nay phải tự mình thực hiện. Có những đêm nằm trong căn phòng ký túc xá, chúng em nhớ nhà đến nao lòng.

Nhưng thật may mắn, trong những ngày tháng ấy, chúng em có cô.

Bằng sự kiên nhẫn, cô giúp chúng em dần quen với cuộc sống mới. Ngoài giờ lên lớp, thời gian rảnh của cô dường như chỉ xoay quanh lũ học trò nhỏ. Cô thường đến từng phòng, dạy chúng em từ những việc nhỏ nhất như giặt quần áo sao cho sạch, phơi thế nào cho phẳng phiu, gấp và sắp xếp sao cho gọn gàng. Sợ chúng em lười, cô dặn buổi tối đi ngủ nhớ phải căng màn để tránh bị muỗi đốt. Phòng đông người, đồ đạc nhiều, những đứa trẻ chẳng biết sắp xếp sao cho ngăn nắp, thế là cô lại xắn tay áo, tự tay xếp lại từng góc phòng.

Những ngày đầu đông, sợ chúng em bị bỏng khi lấy nước tắm, cô còn cùng chúng em xách nước nóng từ tầng một lên tầng ba. Cầu thang ký túc xá không biết cô đã đi qua bao lần, chỉ nhớ rằng lần nào đi cô cũng dặn: “Lấy nước phải cẩn thận, đừng để bị bỏng nhé!”. Khi ấy, chúng em chỉ biết nghe lời, nhưng giờ nhìn lại mới biết, phía sau từng lời nhắc nhở là biết bao yêu thương.

Buổi tối, cô thường ở lại đến muộn mới về để đốc thúc chúng em học bài, nhắc chúng em đi ngủ sớm, không được thức khuya quá. Bạn nào nhớ nhà, cô lại đến bên vỗ về, an ủi. Cô bảo: “Con cô cũng trạc tuổi này nên cô thương lắm, còn bé mà phải xa gia đình”.

Những ngày đầu, nhiều bạn còn rụt rè, cô đã nhẹ nhàng giúp các bạn hòa nhập, giao việc theo nhóm nhỏ để các bạn cùng làm và luôn khích lệ bằng nụ cười ấm áp. Khoảng cách ban đầu dần được xóa nhòa, nơi này trở thành mái nhà thứ hai, nơi có bạn bè và có cô luôn đồng hành. Cô thương chúng em không chỉ bằng trách nhiệm của người giáo viên, mà bằng tình thương của một người mẹ.

Từ những ngày tháng ấy, em hiểu rằng “Trường học hạnh phúc” không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi chúng em được yêu thương, thấu hiểu và trưởng thành. Thầy cô không chỉ dạy con chữ, những phép tính mà còn dạy chúng em cách sống tự lập, sống có trách nhiệm và sống có ích.

Một năm học mới bắt đầu, cánh cổng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội lại mở ra, chào đón những em học sinh nhỏ mới vào trường. Nơi đây sẽ mãi là “Trường học hạnh phúc”, là “Tổ ấm” bình yên với tất cả học sinh – nơi thầy cô và học sinh như những thành viên trong gia đình, vui vẻ, hòa thuận, yêu thương nhau.

Rồi chúng em sẽ lớn lên, rời xa mái trường, nhưng trong tim vẫn luôn có một nơi để nhớ về. Và với riêng em, nơi ấy có bóng cô Loan – người đến bên em bằng những điều giản dị nhất. Mai này, dù có đi đến đâu, có dừng trước bao ngã rẽ cuộc đời, em tin rằng ký ức về những năm tháng dưới “mái trường hạnh phúc” ấy sẽ còn mãi, để mỗi khi nhớ về, em lại thấy ấm áp và biết ơn.

Biết ơn vì tuổi học trò của em từng được cô dìu dắt.

Biết ơn vì trong hành trình trưởng thành, em đã được đón nhận tình yêu thương từ mái trường thân yêu.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026": Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc