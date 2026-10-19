Cô giáo dạy sử vững chuyên môn, giàu lòng nhân ái

Không chỉ tâm huyết đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử, cô Trần Thị Thúy Nga - giáo viên Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh (phường Ninh Chử) còn dành nhiều tâm sức giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự tận tụy trong chuyên môn và tấm lòng nhân ái, cô góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cô Trần Thị Thúy Nga trong giờ lên lớp.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học

Những năm học qua, cô Trần Thị Thúy Nga không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Cô cũng tích cực nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy. Tiêu biểu là sáng kiến “Tổ chức các hoạt động dạy học Lịch sử theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm” (nay là Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh), được thực hiện trong 2 năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025. Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn, cả 2 năm học nói trên, cô đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Theo cô Nga, môn Lịch sử có nhiều sự kiện, mốc thời gian nên đôi khi tạo cảm giác khô khan, khó nhớ đối với học sinh. Vì vậy, trước mỗi tiết dạy, cô dành thời gian tìm kiếm hình ảnh, tư liệu để thiết kế bài giảng sinh động, dễ hiểu. Cô kết hợp sơ đồ tư duy, thảo luận nhóm, kể chuyện, đóng vai nhân vật lịch sử và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, tạo hứng thú, khuyến khích học sinh chủ động khám phá kiến thức.

Nhờ đó, những sự kiện, mốc thời gian lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn. Qua từng bài học, học sinh hiểu sâu hơn về các chặng đường dựng nước, giữ nước của dân tộc, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trân trọng các giá trị lịch sử.

Em Nguyễn Quỳnh Ngân (học sinh lớp 8B5, Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh) chia sẻ: “Đối với chúng em, giờ học Lịch sử của cô Nga luôn là những tiết học được mong chờ nhất. Cô ứng dụng công nghệ, đặc biệt là phần mềm BeeClass, kết hợp các trò chơi tương tác, hoạt động nhóm và đóng kịch tái hiện sự kiện lịch sử, giúp bài học trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Cô còn gần gũi, lắng nghe và luôn động viên học sinh. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bồi đắp cho chúng em tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn”.

Ngoài giờ lên lớp, cô Nga còn dành thời gian phụ đạo miễn phí cho những học sinh còn hạn chế về kiến thức. Bằng sự kiên trì, ân cần, cô giúp các em củng cố bài học, từng bước vượt qua tâm lý tự ti, mặc cảm và tự tin hơn trong học tập.

Nặng lòng với học trò nghèo

Bên cạnh công tác chuyên môn, cô Trần Thị Thúy Nga còn dành nhiều tâm sức giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu những thiếu thốn của các em khi gia đình gặp khó khăn, cha mẹ đau ốm hoặc thiếu sự chăm sóc của người thân, cô chủ động kết nối đồng nghiệp, bạn bè và các nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ quần áo, đồng phục, sách vở, bảo hiểm y tế, xe đạp, học bổng và dụng cụ học tập, giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Trong thời gian dịch COVID-19, cô vận động hỗ trợ máy tính bảng, giúp học sinh có thiết bị học trực tuyến. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, cô tiếp tục kết nối các nguồn lực để duy trì hỗ trợ lâu dài, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Cô Trần Thị Thúy Nga chụp hình lưu niệm cùng học trò cũ.

Năm học 2025 - 2026, cô vận động được gần 10 triệu đồng, gồm tiền mặt và quà tặng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời kết nối các nguồn lực trao tặng bảo hiểm y tế, sách vở và nhu yếu phẩm cho học sinh vào dịp đầu năm học, lễ, Tết. Sang năm học 2026 - 2027, cô tiếp tục vận động bạn bè, người quen hỗ trợ 1 học sinh mồ côi trong lớp mình chủ nhiệm 1 triệu đồng và 20kg gạo mỗi tháng, duy trì đến khi em hoàn thành việc học. “Với chúng tôi, giúp đỡ học sinh không chỉ là tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường mà còn giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của thầy cô, nhà trường và xã hội. Qua đó, có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn”, cô Nga chia sẻ.

Cô Lê Thị Thu Hường - giáo viên Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh nhận xét: “Ở cô Thúy Nga, chúng tôi thấy sự kết hợp đẹp đẽ giữa một cô giáo tận tâm và trái tim người mẹ nhân hậu. Cô gieo vào học trò không chỉ tri thức mà còn cả lòng nhân ái. Nhiều em đã ra trường vẫn luôn nhớ về cô bởi những điều cô đã làm cho các em”.

Từ những giờ học Lịch sử sinh động đến sự sẻ chia dành cho học trò nghèo, cô Trần Thị Thúy Nga đang lặng lẽ lan tỏa giá trị của nghề giáo bằng tri thức và tình thương. Với cô, niềm vui không chỉ là sự tiến bộ của học sinh, còn là khi các em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Thầy NGUYỄN VĂN TỐT - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh: Cô Trần Thị Thúy Nga là giáo viên năng nổ, nhiệt tình trong công tác chuyên môn; tích cực tham gia các phong trào do ngành, địa phương và nhà trường phát động. Cô luôn chủ động nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Không chỉ tận tâm với nghề, cô còn sâu sát hoàn cảnh từng học sinh, tìm cách hỗ trợ các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Những việc làm thiết thực ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của cô, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt’ của nhà trường”.