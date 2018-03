Cô giáo có thai bị đánh, phải quỳ xin lỗi: Hiệu ứng thế hệ 'con vàng, con bạc'

Thời gian qua, nhiều vụ hành hung, làm nhục giáo viên liên tiếp xảy ra, làm dấy lên nỗi băn khoăn về nguồn gốc sâu xa của hiện tượng.

Trường Mầm non Việt Lào, nơi xảy ra vụ cô giáo bị đánh dọa sảy thai, phải quỳ gối. Ảnh: PV

Vụ ban đầu gây chấn động dư luận là việc ông Võ Hòa Thuận (Long An) đã có lời nói ép buộc cô giáo quỳ gối xin lỗi. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ lỗi của cô giáo. Tuy nhiên, hành vi của ông Võ Hòa Thuận đã vượt qua giới hạn của đạo lý, báo hiệu sự xuống cấp trong suy nghĩ, hành động của một số phụ huynh, về mối quan hệ đối với thầy cô dạy dỗ con mình.

Những quan niệm như “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, thứ bậc “quân sư phụ” (thầy xếp trên cha mẹ), truyền thống tôn sư trọng đạo đã bị lung lay. Dường như trong quan niệm của một số phụ huynh, họ đã trả tiền học phí, nghề giáo cũng là một dịch vụ, nên họ có quyền đòi hỏi, yêu sách. Nếu giáo viên không đáp ứng hay vi phạm các quy định thì họ có quyền “ra tay” trừng phạt.

Vị thế của nghề giáo trong xã hội có thể nói là đã “chạm đáy”, cùng với việc cô giáo phải quỳ gối.

Trường hợp thứ hai, phụ huynh Phan Thị Nghĩa ở TP Vinh (Nghệ An), khi thấy con có vết thâm ở chân, hỏi thì cháu cho biết bị cô đánh, bà Nghĩa đã tin ngay lời con, không cần xác minh và không nghe cô thanh minh, xông vào đánh đập, buộc cô phải quỳ gối xin lỗi.

Hành vi của phụ huynh này đương nhiên là côn đồ, phạm pháp; nhưng cũng xuất phát từ tâm lý yêu thương, chiều chuộng và tin con quá mức, dẫn đến phản ứng thái quá khi ai đó “đụng” đến con. Đây là tâm lý khá phổ biến của phụ huynh hiện nay.

Ngày nay, mức sống được nâng cao, các gia đình sinh ít con, thậm chí chỉ một con, do đó, họ coi con là “trung tâm của vũ trụ”, yêu chiều con quá mức. Con không phải đụng tay chân vào việc gì, đòi gì được nấy, ai đụng đến cái lông chân của con thì coi chừng.

Nhiều giáo viên nửa đùa nửa thật rằng đó là tâm lý của những phụ huynh có “con vàng con bạc” thời nay. Đặc biệt, đối với lứa tuổi mầm non, tiểu học, tâm lý cưng chiều con của phụ huynh rất phổ biến.

“Bọn em bây giờ đi dạy cứ nơm nớp, chỉ cần bé chơi đùa, trầy da tý thôi là đã bị phụ huynh phản ứng, “hành” cho đến khổ”, một giáo viên mầm non ở Nghệ An, than.

HẢI ĐĂNG