Cô giáo “có duyên” với giải thưởng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Thành Trương Quốc Bảo trao giải nhất cho cô Trần Thị Minh Thảo tại cuộc thi tìm hiểu văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Đảng ủy xã Châu Thành phát động.

Với 22 năm công tác trong ngành giáo dục, cô Thảo có 21 năm gắn bó với Trường THPT Châu Thành. Trong quá trình giảng dạy, cô được các cấp ghi nhận, khen thưởng, với nhiều danh hiệu như chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi và đạt giải tại một số hội thi, phong trào.

Trong công tác chuyên môn, cô Thảo luôn chú trọng học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy. Năm học 2024 - 2025, học sinh các lớp do cô Thảo phụ trách đạt điểm giỏi tăng 6,71% so với năm học trước, học sinh khá tăng 2,5%; học sinh đạt từ trung bình trở lên đạt 97,44%. Bên cạnh giảng dạy, cô còn quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động phong trào, đạt nhiều thành tích ở cấp trường, huyện, tỉnh và Trung ương.

Năm học 2025 - 2026, cô Thảo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, giải nhất cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử về bài học STEM cấp trường. Tại cuộc thi sáng tạo giáo dục trên nền tảng Roboki-AI cấp tỉnh, cô có 4 sản phẩm vào vòng bán kết.

Thầy Nguyễn Quang Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành cho biết: “Trong công tác chuyên môn, cô Thảo có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Cô Thảo còn nhiệt tình tham gia các cuộc thi, nhất là các cuộc thi chính luận, có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao”.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Thảo còn tích cực tham gia các phong trào thi đua và đạt nhiều thành tích. Cô từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2017 và năm 2023 cùng nhiều giải thưởng chuyên môn cấp trường; đạt giải khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi sáng tác khẩu hiệu phòng, chống dịch COVID-19. Những kết quả này góp phần ghi nhận sự nỗ lực của cô trong công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào.

Năm 2024, cô Thảo tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đạt 4 giải cấp huyện và 3 giải cấp tỉnh. Cùng năm, tại cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, cô đạt nhiều giải cấp huyện và 2 giải chuyên đề cấp tỉnh. Năm 2025, cô tiếp tục đạt giải khuyến khích tại cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đạt giải C cấp Trung ương tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Năm 2026, cô Thảo đạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Đảng ủy xã Châu Thành phát động.

Cô Thảo cho biết: “Tham gia các cuộc thi vừa là niềm vui, niềm tự hào vừa là động lực để tôi không ngừng hoàn thiện. Với tôi mỗi cuộc thi là một hành trình học hỏi và trải nghiệm”. Để đạt kết quả tốt cô luôn nghiên cứu kỹ văn bản, thể lệ, tìm kiếm tài liệu, cập nhật kiến thức và đầu tư thời gian hoàn thiện từng bài dự thi. Cô thường xuyên trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao chất lượng bài dự thi.

Theo cô Thảo, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo trường, Đảng ủy xã và sự đồng hành của đồng nghiệp là nguồn động viên để cô yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào. Mỗi cuộc thi là dịp để cô tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và đóng góp vào các hoạt động chung. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với học sinh và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.