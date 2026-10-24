Cô giáo catwalk xinh đẹp quê Hải Phòng cao 1,74 m, tuổi 30 mang vóc dáng 84-65-94 cm thi siêu mẫu quốc tế

Chân dài Hải Phòng sở hữu vóc dáng gợi cảm, từng giành giải Người đẹp thể thao

Mai Anh sinh năm 1996, quê Hải Phòng, là một trong những gương mặt nổi bật tại Miss Cosmo Vietnam 2025. Với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-65-94 cm cùng khả năng trình diễn, cô lọt Top 10 chung cuộc và giành giải phụ Người đẹp thể thao.

Sở hữu lợi thế hình thể, Mai Anh thường lựa chọn những trang phục tôn dáng như váy ôm, thiết kế cắt xẻ hoặc bikini. Trong các bộ ảnh áo tắm, người đẹp khoe vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài. Phong cách của cô có sự thay đổi linh hoạt giữa vẻ nữ tính, thanh lịch và hình ảnh quyến rũ, hiện đại.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Mai Anh còn có nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trước khi tham gia cuộc thi quốc tế, người đẹp đã có kinh nghiệm hoạt động trên sàn diễn thời trang và đảm nhận vai trò huấn luyện viên catwalk.

Kinh nghiệm trình diễn và hướng dẫn kỹ năng cho người mẫu là một trong những lợi thế của Mai Anh khi bước vào môi trường thi đấu quốc tế. Dù vậy, cô thừa nhận bản thân vẫn có những áp lực nhất định trước cuộc thi và luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái để thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Tuổi 30 đại diện Việt Nam thi Siêu mẫu quốc tế 2026

Ngày 17/10, Mai Anh được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Siêu mẫu quốc tế 2026, tổ chức tại Thái Lan từ ngày 18 đến 24/10. Trước khi lên đường, người đẹp nhận dải băng đại diện từ Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, người từng đăng quang cuộc thi này năm 2022.

Để chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, Mai Anh tập trung rèn luyện kỹ năng catwalk, tạo dáng, biểu cảm trước ống kính, đồng thời trau dồi tiếng Anh và khả năng giao tiếp, ứng xử. Cô cũng dành thời gian tìm hiểu về các thí sinh tham gia nhằm có sự chuẩn bị tốt hơn.

Chia sẻ với báo chí, Mai Anh cho biết mong muốn thể hiện hình ảnh phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, bản lĩnh. Người đẹp đặt mục tiêu đạt thứ hạng cao, đồng thời xem cuộc thi là cơ hội học hỏi, mở rộng các mối quan hệ và phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Trước Mai Anh, Việt Nam từng có hai đại diện đăng quang Siêu mẫu quốc tế là Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và Bùi Quỳnh Hoa năm 2022. Vì vậy, sự xuất hiện của người đẹp Hải Phòng tại mùa giải 2026 nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích các cuộc thi người mẫu.

Ở tuổi 30, Mai Anh đang tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, với kinh nghiệm trình diễn, huấn luyện catwalk và thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Chung kết Siêu mẫu quốc tế 2026 dự kiến diễn ra ngày 24/10 tại Thái Lan.

Ảnh: FBNV