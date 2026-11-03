Cô giáo bỏ việc, xa con sang Hàn Quốc chăm chồng liệt 2 chân

Chồng bị tai nạn liệt 2 chân ở Hàn Quốc, vợ bỏ việc sang chăm sóc Sang Hàn Quốc làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con, Huy Huỳnh gặp tai nạn lao động khiến anh liệt hai chân, mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Anh thấy may mắn vì có vợ đồng hành.

Cuối năm 2023, sau 3 năm làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), anh Nguyễn Huy Huỳnh (32 tuổi) sang Hàn Quốc làm cơ khí, hàn xì tại một nhà xưởng. Khi ấy, người đàn ông quê Hà Tĩnh chăm chỉ làm việc, tích góp tiền bạc để vợ con có cuộc sống tốt hơn.

Tháng 9/2024, khung sắt nặng từ cần cẩu rơi trúng lưng khiến anh Huỳnh gãy đốt sống, dập tủy. Tổn thương nghiêm trọng khiến anh liệt hai chân, mất khả năng vận động từ vùng bị chấn thương trở xuống.

Từ đó, những việc đơn giản hàng ngày như tắm rửa, thay quần áo hay vệ sinh cá nhân, anh đều cần người khác hỗ trợ.

"Sau tai nạn, tôi phải học nhiều thứ lại từ đầu", anh Huỳnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Day dứt vì vợ phải bỏ việc, xa con

Những ngày đầu nằm viện tại Hàn Quốc, anh Huỳnh gần như rơi vào tuyệt vọng. Ở một đất nước xa lạ, không có người thân bên cạnh, anh vừa đối diện với những tổn thương thể chất, vừa lo lắng về tương lai.

Từ người đàn ông khỏe mạnh, có thể lao động kiếm tiền và chăm sóc gia đình, anh bỗng phải ngồi xe lăn, phụ thuộc vào người khác trong phần lớn sinh hoạt. Có lúc, anh tự hỏi vì sao biến cố lại xảy đến với mình, rồi nghĩ đến vợ con và cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng.

"Có những khoảng thời gian, tôi gần như tuyệt vọng. Tôi thương vợ, thương con, xót xa khi nghĩ đến nhiều điều mình không còn có thể làm cho gia đình", anh nói.

Khi biết tình trạng tổn thương tủy sống nghiêm trọng, khả năng phục hồi vận động còn nhiều hạn chế, anh Huỳnh cũng dần vơi hy vọng có thể sớm đứng dậy. May mắn, anh có bảo hiểm tai nạn lao động tại Hàn Quốc hỗ trợ phần lớn chi phí điều trị, có những ngày lên đến khoảng 10 triệu đồng. Nếu phải tự chi trả toàn bộ, gia đình anh có thể gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Huỳnh bị liệt hai chân sau tai nạn lao động tại Hàn Quốc vào tháng 9/2024.

Khi chồng gặp nạn, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (vợ anh Huỳnh) làm giáo viên mầm non tại Việt Nam. Chị quyết định xin nghỉ việc, gửi con trai cho ông bà chăm sóc rồi sang Hàn Quốc ở bên anh.

Từ việc nâng đỡ, di chuyển đến vệ sinh cá nhân, thay quần áo, gần như mọi sinh hoạt của anh Huỳnh đều cần vợ hỗ trợ.

Điều khiến anh day dứt là vợ phải xa con nhỏ, bỏ lại công việc yêu thích và những dự định riêng để đồng hành cùng mình. Anh từng khuyên bạn đời trở về Việt Nam, không muốn chị vì mình mà phải đánh đổi quá nhiều, nhưng chị vẫn kiên định ở lại.

Một câu nói của vợ khiến anh Huỳnh nhớ mãi: "Anh không còn đi được nữa thì em sẽ làm đôi chân của anh". Lời động viên ấy trở thành điểm tựa tinh thần cho người đàn ông phải làm quen với cuộc sống trên xe lăn.

"Nhớ con trai, nhớ gia đình, lúc nào tôi cũng muốn về Việt Nam. Tôi chỉ mong sức khỏe ổn định hơn, có thể tự chủ trong sinh hoạt để vợ bớt vất vả và sớm được trở về bên con", anh chia sẻ.

Rất yêu nghề gõ đầu trẻ nhưng chị Hà chọn gác lại công việc để đồng hành cùng chồng trong hành trình hồi phục.

Mong sớm về với con

Anh Huỳnh và vợ quen nhau từ trước khi anh ra nước ngoài làm việc. Hai người từng có khoảng 3 năm yêu xa trong thời gian anh làm việc tại Đài Loan. Đến năm 25 tuổi, hai người kết hôn và đón con trai đầu lòng một năm sau đó.

Trước tai nạn, anh Huỳnh từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, xây dựng nhà cửa và lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy là hạnh phúc. Nhưng biến cố khiến anh nhìn nhận lại những điều quan trọng trong cuộc sống.

"Trước đây, tôi chỉ lao vào kiếm tiền. Sau tai nạn, tôi mới hiểu sức khỏe là tài sản quý giá, còn gia đình là chỗ dựa lớn nhất khi mình gặp biến cố", anh nói, xúc động khi nghĩ tới bố mẹ, vợ và cậu con trai nhỏ ở quê nhà.

Anh Huỳnh cho biết mức thu nhập 2-3 triệu đồng/ngày, thậm chí cao hơn, từng là động lực để mình quyết định sang Hàn Quốc. Nhưng đằng sau đó là những ngày tháng làm việc vất vả, xa gia đình và cả những rủi ro không thể lường trước.

Sau tất cả, anh Huỳnh không hối hận vì đã sang đây để theo đuổi ước mơ và lo cho gia đình. "Chỉ tiếc rằng tai nạn khiến nhiều dự định của tôi dang dở. Nhưng biến cố cũng giúp tôi nhận ra tiền bạc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quý giá hơn mà mất đi sẽ không thể mua lại", anh chia sẻ.

Vợ chồng anh Huỳnh, chị Hà mong sớm trở về Việt Nam, đoàn tụ với con trai sau thời gian dài xa cách.

Từ đầu năm nay, anh Huỳnh bắt đầu quay video chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, vừa để tự động viên, vừa mong tiếp thêm nghị lực cho những người cùng cảnh ngộ và có thêm thu nhập. Anh cũng mong mọi người có cái nhìn bao dung hơn với người khuyết tật, bởi phía sau mỗi chiếc xe lăn là một câu chuyện riêng.

"Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình như một người đàn ông bị tai nạn, mất khả năng đi lại. Tôi vẫn có ước mơ, có gia đình, có công việc và muốn sống một cuộc đời ý nghĩa theo cách riêng", anh bày tỏ.

Trước mắt, anh Huỳnh mong sức khỏe ổn định, có thể tự chăm sóc bản thân nhiều hơn để vợ bớt vất vả. Xa hơn, hai vợ chồng hy vọng sớm trở về Việt Nam, đoàn tụ với con và từng bước gây dựng lại cuộc sống.

Minh Vũ