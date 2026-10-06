Cô giáo bị xe tải cán khi lao ra cứu học sinh: 'Tôi ước được trở lại bục giảng'

Ngày 5/10, cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Được ở gần gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ, nữ giáo viên cho biết tâm lý thoải mái hơn dù những cơn đau vẫn thường xuyên khiến cô mất ngủ.

“Được về quê điều trị nên tâm lý tôi thoải mái hơn rất nhiều và cũng có điều kiện gần các con. Tuy nhiên, hai đêm liền tôi vẫn chưa ngủ tròn giấc bởi cơn đau nhức thường xuyên”, cô Hiền nói.

Sau hơn một tháng xa cách, cô Hiền xúc động khi được gặp lại hai con. Ảnh: Văn Dũng

Khi cô Hiền về quê nhà điều trị, hai con là Lương Thùy Linh (7 tuổi) và Lương Hoàng Hiếu (4 tuổi) được người thân đưa vào bệnh viện thăm mẹ.

Sau hơn một tháng xa cách, gặp lại mẹ, hai đứa trẻ cứ nhìn vào đôi chân của cô rồi dè dặt ngồi cách xa, sợ vô tình chạm vào vết thương khiến mẹ đau.

“Lúc ngồi ăn cơm cùng tôi, các con cũng không dám tiến gần, sợ mẹ đau. Sang ngày hôm sau, thấy tôi ổn hơn, trấn an mãi, hai đứa mới ôm, hôn mẹ”, cô Hiền kể.

Cô cười khi nhắc đến hai con, nhưng phía sau nụ cười ấy là những lo toan rất đời thường. Con gái Thùy Linh đang tập trung ôn luyện cho một cuộc thi ở trường. Cô động viên con cố gắng, cuối tuần vào thăm mẹ sẽ được thưởng. Còn cậu con trai Hoàng Hiếu đang ốm, cũng được thăm khám tại bệnh viện.

Ấm lòng từ những cuộc thăm hỏi bất ngờ

Trước đó, ngày 28/8, cô Hiền lao ra đường khi phát hiện một học sinh chạy khỏi điểm trường đúng lúc xe tải lao tới. Cô ôm được cháu bé nhưng bản thân bị xe tải cán qua hai chân. Sau những nỗ lực điều trị, các bác sĩ buộc phải cắt một chân của cô.

Hôm nay, khi nhìn xuống phần chân đã mất, cô Hiền thừa nhận đôi lúc vẫn thấy chạnh lòng.

“Nhìn người khác có đầy đủ hai chân, đi lại bình thường, tôi cũng có chút buồn. Nhưng nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ lao ra cứu học trò”, cô nói.

Hiệu phó Trường Văn hóa Công an nhân dân VI Lê Diệu Thuý thăm hỏi, động viên cô Hiền. Ảnh: T.T

Những ngày nằm viện cũng là quãng thời gian cô cảm nhận rõ nhất tình cảm của những người xung quanh. Từ đồng nghiệp, phụ huynh, bà con đến các cơ quan, tổ chức, rất nhiều người tìm đến động viên.

Cô Hiền kể, ngày 4/10, sau bữa cơm tối, 3 người đàn ông lớn tuổi gõ cửa phòng bệnh, xin phép gia đình được vào thăm cô. Họ giới thiệu từng là những cán bộ ngành giáo dục đã nghỉ hưu gần 20 năm. Trong đó có ông Lê Tiến Hưng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT và ông Phạm Huy Đức, nguyên Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An.

Biết cô Hiền từ Hà Nội trở về Nghệ An, 3 người quyết định tìm đến thăm. “Tôi rất bất ngờ, không nghĩ các thầy lại đến thăm”, cô Hiền nhớ lại.

3 cán bộ từng công tác trong ngành giáo dục Nghệ An đến thăm cô Hiền. Ảnh: Phạm Đức

Ông Phạm Huy Đức cho biết, ông đã liên hệ với địa phương để hỏi thăm địa chỉ gia đình cô Hiền, dự định khi cô về Nghệ An sẽ đến thăm. Khi biết cô đang điều trị tại bệnh viện, cả 3 người cùng đến.

“Chúng tôi rất thương cô, cô còn rất trẻ. Điều khiến chúng tôi an tâm nhất là tinh thần cô vẫn vững vàng; hy vọng những vết thương trên cơ thể cô sớm lành để cô trở về nhà”, ông Đức chia sẻ.

Còn sức khỏe, còn tiếp tục cống hiến

Khi biết mình được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm, cô Hiền xúc động và cho biết không nghĩ hành động cứu học sinh của mình lại nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhìn lại một tháng qua, cô Hiền gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ đã nỗ lực điều trị; cảm ơn người thân, đồng nghiệp luôn ở bên trong những thời điểm khó khăn nhất; cảm ơn các tổ chức, đoàn thể và những người đã đến thăm, động viên.

Cô cũng nhắc đến Báo VietNamNet - nơi đăng tải những thông tin đầu tiên về hoàn cảnh của mình, giúp câu chuyện được lan tỏa và nhận được sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc, với hơn 967 triệu đồng.

“Có rất nhiều người tôi không quen biết nhưng vẫn quan tâm, động viên, hỗ trợ. Tôi thực sự biết ơn tình cảm ấy”, cô Hiền nói.

Nữ giáo viên mong sớm bình phục, được trở lại bục giảng. Ảnh: T.T

Gia đình sau đó cũng chủ động xin ngừng tiếp nhận hỗ trợ để dành cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Với số tiền được hỗ trợ, cô Hiền dự định ưu tiên cho việc lắp chân giả, tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và làm quen với việc đi lại bằng chân giả.

Sau biến cố, con đường trở lại bục giảng chắc chắn sẽ không dễ dàng. Cô sẽ phải học cách di chuyển và sinh hoạt theo một cách khác.

Nhưng khi được hỏi về dự định lâu dài, cô Hiền tâm sự, nếu sức khỏe ổn định, đi lại thuận tiện, cô vẫn muốn tiếp tục đứng trên bục giảng, được gặp học trò và làm công việc mà mình đã gắn bó.

Ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền.