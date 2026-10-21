Cô giáo bị tấn công ngay trên lớp học: Tạm giữ nam học sinh

Liên quan vụ nam học sinh có hành vi bạo lực với cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, lãnh đạo xã Nội Bài (Hà Nội), xác nhận cơ quan công an đang tạm giữ học sinh này để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo vị này trong khi kiểm tra bài cũ, nam học sinh không giữ được bình tĩnh nên đã có hành động bột phát, đấm cô giáo. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam học sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh nam sinh tấn công giáo viên. Ảnh: cắt từ clip.

Theo hình ảnh trong clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một học sinh nam bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội.

Lãnh đạo nhà trường xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán. Ngay sau đó, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT Hà Nội.

Về tình hình sức khỏe của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của cô hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.