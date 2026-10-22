Cô giáo bị nam sinh đánh ngay trong lớp học, thương tích 12%

Theo thông tin nhà trường cung cấp, khoảng 10h10 ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V. (sinh ngày 17/4/2009, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) đã dùng tay đánh hai cái vào đầu và vùng mặt cô L.T.H., giáo viên Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp.

Sau vụ việc, cô H. bị thương, chảy máu vùng mũi và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), sau đó chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Thông tin được Trường THPT Mạc Đỉnh phát mới nhất.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc một số học sinh, trong đó có L.H.V., không làm bài tập về nhà. Trong tiết học, cô H. yêu cầu những học sinh này đứng ở hai bên bục giảng để nghe giảng lại bài cũ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành giám định thương tích đối với cô H. Kết quả xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của nạn nhân là 12%.

Ngày 19/10, cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V., đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7 để xem xét, phê chuẩn theo quy định.

Đến ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. để điều tra về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7 để xem xét, phê chuẩn theo quy định.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nam sinh lao lên đánh cô giáo trên bục giảng.

Trước sự việc, nhà trường đề nghị phụ huynh, học sinh và cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức, không suy diễn, phán đoán hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Nhà trường cũng lưu ý việc đưa ra những nhận định chủ quan có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện trách nhiệm giáo dục, góp phần bảo đảm môi trường học đường an toàn, nghiêm túc và nhân văn.