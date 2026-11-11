Cô giáo bị học sinh đánh tổn thương 12% sức khỏe đã trở lại trường làm việc

Bà Đỗ Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô chủ nhiệm lớp 12A5 đồng thời là giáo viên dạy Toán đã quay trở lại trường làm việc từ ngày 2/11.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, bà Hương cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe và tinh thần chưa hoàn toàn ổn định nhưng cô giáo vẫn rất nóng lòng, muốn quay lại trường sớm vì lo lắng cho học sinh trong lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã đến động viên cô nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và ổn định tâm lý trước khi quay lại đứng lớp.

Như đã thông tin, ngày 19/10, trong giờ học môn Toán tại lớp 12A5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, khi cô giáo đang chữa bài, nam sinh L.H.V bất ngờ lao lên bục giảng dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt cô giáo.

Lý do, học sinh này cùng một số bạn khác không làm bài tập về nhà, bị cô giáo phạt đứng ở góc lớp. Sự việc chỉ dừng lại khi một số học sinh trong lớp nhanh chóng ngăn cản.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội), nơi xảy ra sự việc học sinh đánh cô giáo hồi tháng 10 (ảnh: Công Hướng)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả, cô giáo bị tổn hại sức khỏe 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.