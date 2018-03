Cô giáo bị đánh ở Nghệ An: Trẻ bị bầm chân do va vào đu quay

Ban giám hiệu Trường mầm non Việt - Lào, TP Vinh (Nghệ An), cho biết liên quan tới việc giáo sinh mang thai bị phụ huynh học sinh hành hung nhập viện đe dọa sẩy thai, bé bị bầm chân là do va vào đu quay khi chơi đùa.