Giữa nhịp sống hiện đại, những lớp học tiếngChăm ở Trường Tiểu học Xuân Hải và Nhà văn hóa thôn An Nhơn (xã Xuân Hải) trở thành nhịp cầu truyền nối ngôn ngữ của người xưa đến các thế hệ hôm nay. Trong những lớp học đó, cô giáo Nguyễn Thị Tùng Long từng ngày lặng lẽ truyền dạy cách đọc, cách viết từng con chữ để tiếng Chăm được lưu giữ, hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Miệt mài dạy từng con chữ

Cuối tháng 11, sân Trường Tiểu học Xuân Hải, phân hiệu Mai Thúc Loan vang tiếng đánh vần của học sinh (HS) lớp 1. Trên bảng, cô giáo Nguyễn Thị Tùng Long nắn nót viết từng nét chữ. Dưới lớp, HS theo lời cô hướng dẫn lần lượt đọc từng tiếng Chăm. Để HS dễ dàng tiếp thu bài học, cô giáo Nguyễn Thị Tùng Long vừa viết mẫu trên bảng, vừa đọc chậm từng âm cho HS đánh vần. Rồi cô đi đến từng bàn, cầm tay uốn nắn những nét chữ còn vụng về của HS. Qua sự hướng dẫn của cô, những đường cong, nét móc đặc trưng của chữ Chăm được các em viết dần trở nên ngay ngắn hơn. Khi có một từ mới, cô thường dùng tranh ảnh để gợi mở, giúp các em nhận biết sự vật rồi tìm từ tương ứng trong tiếng Chăm. Nhiều HS biết tên sự vật bằng tiếng Việt nhưng lại chưa biết cách gọi sự vật đó bằng tiếng Chăm. Khi ấy, cô lại giải thích, chuyển nghĩa, hướng dẫn phát âm, ghép âm, ghép từ để các HS ghi nhớ.

Cô Nguyễn Thị Tùng Long hướng dẫn cho học sinh viết chữ Chăm.

Theo cô Nguyễn Thị Tùng Long, dù HS là người dân tộc Chăm song không phải em nào cũng sử dụng tiếng Chăm thành thạo. Trong sinh hoạt hằng ngày, tiếng Chăm và tiếng Việt được sử dụng đan xen. Ở một số gia đình, cha mẹ cũng giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Việt nên trẻ ít có cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, nhà trường trở thành nơi quan trọng để các em được học tiếng Chăm một cách bài bản. Với HS tiểu học, giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp trực quan, luyện tập và thực hành. Từ những chữ cái, âm, vần đơn giản giúp HS từng bước hình thành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Chăm. Những bài học đó là cách để HS biết và sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

Phổ biến chữ Chăm trong cộng đồng

Khi mặt trời khuất sau những ngọn núi cũng là lúc lớp học đặc biệt tại Nhà văn hóa thôn An Nhơn bắt đầu. Đó là lớp học tiếng Chăm dành cho những "HS lớn tuổi". Lớp học có khoảng 30 người, có người tóc đã điểm bạc. Khi học đánh vần, ghép âm, ghép từ, những bàn tay đã chai sần theo năm tháng kiên nhẫn tập viết từng chữ, giọng đọc đôi lúc còn chậm, có chút ngập ngừng. Để những "HS lớn tuổi" này nhanh chóng nắm bắt bài học, cô giáo Nguyễn Thị Tùng Long đã tìm tòi các phương pháp dễ học, dễ nhớ, dễ ứng dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người học trong lớp.

Lớp học tiếng Chăm cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn An Nhơn.

Giữa khung cảnh làng quê yên tĩnh, từng tiếng Chăm vang lên trong nhà văn hóa thôn. Âm thanh ấy như nhắc nhở mọi người chung tay gìn giữ tiếng nói, chữ viết của ông bà truyền lại, như cách đồng bào Chăm đã giữ gìn những nét đẹp trong các nghi lễ, lễ hội, văn học nghệ thuật dân gian của dân tộc mình. “Trước đây, tôi chỉ biết nói tiếng Chăm chứ không viết được chữ Chăm. Nhưng qua lớp học với sự chỉ dạy tận tâm của cô giáo Tùng Long, tôi đã nhận biết được mặt chữ, biết cách ghép âm, ghép từ, viết thành câu nên thích lắm. Từ ngày khai giảng lớp học đến nay, tôi chưa vắng buổi học nào”, bà Thành Thị Tuyết Trinh (58 tuổi, thành viên lớp học) cho biết.

Theo ông Lương Văn Sang - Trưởng thôn An Nhơn, lớp học tiếng Chăm cộng đồng được khai giảng từ đầu tháng 10, dự kiến kéo dài đến hết tháng 12. Đây là lớp học xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và được Ban quản lý thôn vận động, tổ chức trên tinh thần tự nguyện. “Biết chữ Chăm giúp người dân có thể đọc, viết được tiếng mẹ đẻ, đồng thời có thêm điều kiện tìm hiểu những giá trị văn hóa, phong tục, luật tục của dân tộc mình. Vì vậy, khi địa phương có người am hiểu, tâm huyết với chữ Chăm như cô Nguyễn Thị Tùng Long, thôn đã vận động cô tham gia giảng dạy”, ông Lương Văn Sang cho biết.

Gắn bó sâu nặng với chữ Chăm

Với cô Nguyễn Thị Tùng Long, hành trình gắn bó với chữ Chăm bắt đầu từ chính gia đình. Cha cô từng là giáo viên, có thời gian làm hiệu trưởng trường tiểu học và tham gia biên soạn sách tiếng Chăm tỉnh Ninh Thuận cũ. Từ nhỏ, cô đã quen với hình ảnh người cha ngồi viết sách, soạn bài, nghiên cứu tiếng Chăm. Trong những chuyến công tác của cha đôi khi có cả cô đi cùng. Ông giao cho con gái dịch từng bài viết sang tiếng Chăm rồi sửa từng câu, từng chữ. "Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm theo lời cha. Nhưng những điều tưởng như bình thường ấy dần trở thành nền tảng cho con đường sau này của tôi”, cô Nguyễn Thị Tùng Long chia sẻ.

Với 32 năm làm nghề giáo, trong đó có 25 năm dạy tiếng Chăm, cô giáo Nguyễn Thị Tùng Long đã truyền dạy ngôn ngữ dân tộc Chăm cho nhiều thế hệ HS. Cô còn có gần 8 năm tham gia chương trình dạy tiếng Chăm trên kênh truyền hình của Đài Phát thanh, Truyền hình Ninh Thuận cũ. Đặc biệt, cô là một trong những tác giả tham gia biên soạn sách tiếng Chăm của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho HS tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, bộ sách được đưa vào giảng dạy cho HS. Nhìn những nội dung được mình và các đồng nghiệp từng miệt mài biên soạn hiện nay trở thành bài giảng cho HS, cô rất vui và tự hào.

Sách tiếng Chăm của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho học sinh tiểu học có tên cô Nguyễn Thị Tùng Long là đồng tác giả.

Từ cái duyên và tình yêu với chữ Chăm được trao truyền từ người cha thân yêu, trong suốt mấy chục năm qua, cô Nguyễn Thị Tùng Long vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn truyền dạy cho bao thế hệ HS, cũng như những người dân nơi cô sinh sống. Ở trường học, tiếng Chăm được cô miệt mài chỉ dạy cho thế hệ trẻ, còn với lớp học trong cộng đồng, cô lại lan tỏa niềm yêu thích tiếng Chăm đến những người dân, góp sức để tiếng Chăm mãi hiện diện trong cộng đồng.

Bà NGUYỄN THANH NGUYÊN - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hải, phân hiệu Mai Thúc Loan: Năm học 1995 - 1996, nhà trường đưa tiếng Chăm vào chương trình giảng dạy. Tham gia dạy tiếng Chăm tại nhà trường, cô Nguyễn Thị Tùng Long luôn thể hiện tâm huyết, nhiệt tình và sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy để truyền đạt chữ Chăm cho HS. Không chỉ tận tụy với những giờ lên lớp, cô Nguyễn Thị Tùng Long còn tích cực tham gia phổ cập, bồi dưỡng tiếng Chăm cho người dân trong cộng đồng.