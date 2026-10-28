Có giai đoạn Ủy ban Chứng khoán hơn 300 người mà 180 người xin ra ngoài

Sáng 28/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong dự thảo đề xuất quy định Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho hoạt động của thị trường chứng khoán; chính sách khuyến khích, đãi ngộ, phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán.

Tán thành với đề xuất này, tuy nhiên, đại biểu Bùi Xuân Hải (Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng) cho rằng dự thảo mới chỉ ghi chung chung "Nhà nước có chính sách khuyến khích, đãi ngộ, phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán" mà không có định nghĩa "ngành chứng khoán" được hiểu như thế nào.

Điều này dẫn đến cách hiểu chính sách khuyến khích và đãi ngộ dành cho cả những người làm việc trong doanh nghiệp ngành chứng khoán. Theo ông Hải, như vậy là không hợp lý bởi các doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh, cạnh tranh với nhau.

Đại biểu Bùi Xuân Hải

Hơn nữa, nếu Nhà nước dành chính sách khuyến khích, đãi ngộ, thu hút tất cả những người làm trong ngành chứng khoán sẽ không công bằng với những người làm trong các lĩnh vực khác. Chứng khoán có vai trò rất quan trọng nhưng nhiều lĩnh vực khác cũng có vai trò rất quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cũng băn khoăn khi chưa rõ gói ngân sách dành cho chính sách này là bao nhiêu và khả năng cân đối ngân sách. Từ đó, đại biểu kiến nghị ban soạn thảo cân nhắc thêm căn cứ, cơ sở thuyết phục cho các chính sách khuyến khích, đãi ngộ. Và nếu áp dụng thì chỉ nên khuyến khích và đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, không nên dành cho tất cả những cá nhân làm trong lĩnh vực này.

Đối với chính sách phát triển thị trường chứng khoán, đại biểu TP Hải Phòng nêu mục tiêu quan trọng và cơ bản nhất của pháp luật về chứng khoán trên thế giới là thu hút nguồn vốn trung và dài hạn để phát triển nền kinh tế. Muốn vậy, luật phải bảo vệ được nhà đầu tư và xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hoạt động hiệu quả. Để làm việc đó, luật phải bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư và xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, công khai, hoạt động hiệu quả…

Ông đề nghị bổ sung quy định “Nhà nước có chính sách và biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán”.

Phát biểu về cùng vấn đề, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cũng cho rằng cần làm rõ các nội dung liên quan chính sách khuyến khích và hỗ trợ nguồn nhân lực ngành chứng khoán.

“Tôi ủng hộ Nhà nước có chính sách để hỗ trợ đầu tư hạ tầng của thị trường chứng khoán. Bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có giao dịch phiên đầu tiên vào tháng 7/2000 và từ đó đến nay, thị trường đã có 1-2 lần gặp sự cố sập sàn, không giao dịch được, phải đóng cửa, gây ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư nước ngoài” - đại biểu dẫn chứng.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân

Ông dẫn con số có khoảng hơn 14 triệu tài khoản cá nhân và tổ chức đang giao dịch trên sàn, nên phải đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại để bảo đảm cho thị trường hoạt động liên tục, an toàn, thông suốt và có thể hướng tới giao dịch “không nghỉ trưa”, giao dịch liên tục 24/7, liên thông giữa các thị trường với nhau.

Về nhân lực, đại biểu Trần Hoàng Ngân ủng hộ việc chú trọng nhân lực cho công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là nhân lực cho khâu vận hành, giám sát, thanh tra, kiểm tra các lệnh giao dịch.

“Trên thị trường chứng khoán có thể xảy ra những tình huống cấu kết, lũng đoạn, thao túng, nên nguồn nhân lực này phải là nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể phát hiện kịp thời các giao dịch thao túng, lũng đoạn thị trường” - ông Ngân đề nghị bổ sung nội dung này.

Sự cạnh tranh khốc liệt về nhân lực

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc thị trường chứng khoán nhiều lần sập do điều kiện và quy mô thay đổi. Dù nhận định phần mềm giao dịch hiện nay vận hành tương đối ổn định, nhưng ông nhấn mạnh để phát triển được thị trường phải tiến tới làm chủ công nghệ nhằm có thể nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng quy mô và điều kiện của thị trường, đặc biệt là yêu cầu về công khai, minh bạch.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình

Về phát triển nguồn lực trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Tài chính cho biết trước đây có một cơ chế đặc thù cho cán bộ, công chức của Ủy ban Chứng khoán, vì sự cạnh tranh giữa khối Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán) với các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất khốc liệt.

Trong khi đó, trên thị trường, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán tương đối khan hiếm.

“Khi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ rồi các quỹ đầu tư đến, họ sẵn sàng trả lương cao để thu hút cán bộ. Tôi nhớ khi thị trường sôi động, khoảng những năm 2010-2012, có năm tại Ủy ban Chứng khoán số người xin nghỉ việc ra ngoài làm rất nhiều. Lúc đấy, toàn bộ Ủy ban có hơn 300 người mà ra ngoài tới 180 người" - Bộ trưởng chia sẻ và nhấn mạnh đó là lý do cần có cơ chế giữ chân nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Trần Thường