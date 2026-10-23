Có gì trong hố sụt khổng lồ mới phát hiện ở Phong Nha?

Ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Thám hiểm Jungle Boss cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng chuyên gia Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ (NSS) và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khảo sát, đo đạc một hố sụt khổng lồ chưa từng được khai phá tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Jungle Boss.

Trước đó, ông Kevin Ditamore, thành viên Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ phát hiện manh mối về hố sụt mới khi rà soát ảnh vệ tinh Google Earth. Qua 3 đợt sử dụng flycam kiểm tra thực địa vị trí chính xác của hố sụt mới được xác định. Ảnh: Jungle Boss.

Ông Nguyễn Văn Úy, Phó Giám đốc, phụ trách công tác an toàn Công ty Thám hiểm Jungle Boss cho biết, trong chuyến tiền trạm khảo sát đầu tiên, đoàn gồm 10 thành viên. Do khu vực quanh hố sụt hầu như không có suối lớn chảy qua nên đến ngày thứ 3, khi vừa tiếp cận miệng hố đoàn buộc phải quay về vì hết lương thực và nước uống. Ảnh: Jungle Boss.

Đợt thám hiểm chính thức diễn với sự tham gia của 24 thành viên. Cả đoàn vượt hơn 20km đường rừng rậm rạp có nhiều bãi đá tai mèo sắc nhọn và điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô. Đội thám hiểm đã thiết lập hệ thống an toàn, đu dây xuống vách đá thẳng đứng ở độ sâu 120m để đo đạc lòng hố sụt. Ảnh: Jungle Boss.

Các thông số ghi nhận cho thấy hố sụt có dạng “bát úp ngược”, mở rộng dần từ trên xuống dưới. Miệng hố có dạng hình bầu dục khoảng 190m x 140m, không gian bên trong có chiều dài khoảng 250m, chiều ngang 200m và độ sâu 120m. Ông Nguyễn Văn Úy chia sẻ, đây là một trong những hố sụt lớn nhất mà ông từng ghi nhận sau hơn 20 năm khám phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Jungle Boss.

Dưới đáy hố sụt là cả một hệ sinh thái nguyên sinh phát triển xanh tốt với nhiều cây cổ thụ to lớn. Ảnh: Jungle Boss.

Đoàn thám hiểm còn phát hiện hàng triệu vỏ sò, vỏ ốc chất thành đống bên các vách đá cùng nhiều bộ xương khỉ. Một hệ sinh thái rừng phong phú vẫn đang tiếp tục sinh sôi âm thầm dưới lòng vực. Ảnh: Jungle Boss.

Đoàn khảo sát tìm kiếm dấu hiệu địa chất dẫn đến một hang động ngầm nhưng chưa phát hiện. Trên vách hố sụt có một khe nứt (cao 5m, sâu 12-15m) không có luồng khí lưu thông. Toàn bộ phần chân vách và dòng chảy đã bị tầng đất đá từ các đợt sạt lở lấp kín hoàn toàn, không lộ ra lối thông trực tiếp. Ông Kevin Ditamore nhận định "Dòng nước ở đây thoát qua hàng trăm lỗ và khe nhỏ li ti thay vì tập trung vào một điểm duy nhất. Hiện tại, chúng tôi chưa tìm thấy cửa mở có kích thước đáng kể hay luồng gió thổi lên từ đáy hố sụt này”. Ảnh: Jungle Boss.

Loài thực vật có màu sắc bắt mắt được phát hiện sinh trưởng trong lòng hố sụt. Ảnh: Jungle Boss.

Sau chuyến khảo sát, Jungle Boss gửi báo cáo các số liệu thực địa tới Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đề xuất tiếp tục nghiên cứu mở rộng khu vực Chà Nòi - Khe Gát và khảo sát các tuyến tiếp cận mới từ bên ngoài hố sụt. Chuyến đi không chỉ đóng góp giá trị lớn cho công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn Di sản Thiên nhiên Thế giới mà còn hứa hẹn tiếp tục lật mở từng điều bí ẩn còn nằm trong lòng Phong Nha. Ảnh: Jungle Boss.