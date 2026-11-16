Có gì trong chuỗi chương trình kết hợp hát bội, âm nhạc và thời trang ở Vũng Tàu?

Trình diễn nghệ thuật Hát bội tại chương trình

Ba bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ hát bội của nhà thiết kế Việt Hùng, tiết mục một nghệ sĩ đảm nhận hai vai và phần biểu diễn có rapper Minh Hy là những nội dung đáng chú ý trong chuỗi chương trình tối 15.11.2026 tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Khu di tích Bạch Dinh.

Trong tháng 11, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24.11), Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (18-24.11) và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Hòa cùng các hoạt động này, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Khu di tích Bạch Dinh tổ chức hai chương trình phục vụ khách tham quan vào buổi tối tại Vũng Tàu.

Chương trình “Dấu xưa - Sắc mới” kết hợp trình diễn áo dài, giới thiệu cổ phục và nghệ thuật Hát bội

Tại Bạch Dinh, chương trình “Dấu xưa - Sắc mới” kết hợp trình diễn áo dài, giới thiệu cổ phục và nghệ thuật hát bội. Trong khi đó, tại Bảo tàng, “Dấu ấn con tàu trắng” đưa các tiết mục nghệ thuật vào không gian trưng bày, tiếp nối bằng đêm hội “Sắc màu biển gọi”.

Một nội dung đáng chú ý tại Bạch Dinh là phần trình diễn ba bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng, bắt đầu từ 20h. Lấy cảm hứng từ mặt nạ và phục trang hát bội, các thiết kế đưa những đặc trưng của sân khấu truyền thống vào trang phục áo dài.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ mặt nạ và phục trang Hát bội

Chương trình gồm ba chương “Dấu xưa”, “Lan tỏa” và “Nét mới”, đan xen trình diễn thời trang với các cổ bản hát bội. Sự xuất hiện của nghệ sĩ hát bội bên cạnh những thiết kế lấy cảm hứng từ loại hình này góp phần giới thiệu đặc điểm về mặt nạ, phục trang và tạo hình nhân vật.

Trước giờ trình diễn, khu vực sảnh sau Bạch Dinh tổ chức hoạt động tìm hiểu về hóa trang, phục trang và tạo hình nhân vật hát bội. Bên trong di tích, không gian “Nét xưa - Cổ phục” giới thiệu trang phục Việt Nam qua nhiều thời kỳ, kèm thuyết minh về kiểu dáng, chất liệu và kỹ thuật may.

Tại Bảo tàng, chương trình “Dấu ấn con tàu trắng” do Bảo tàng phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM tổ chức. Các tiết mục được bố trí tại những điểm dừng trên tuyến tham quan, gắn với nội dung trưng bày ở từng không gian.

“Xây chầu đại bội” giới thiệu loại hình diễn xướng gắn với sinh hoạt đình làng Nam Bộ. Tại khu vực trưng bày về đờn ca tài tử, tiết mục “Tiếng vọng trăm năm” đưa tiếng đàn, giọng ca đến với người xem.

Nghệ thuật truyền thống lan tỏa trong không gian sự kiện

Tại phần trưng bày về Côn Đảo, “Khoảnh khắc hòa bình” kết hợp âm nhạc, ca hát và hoạt cảnh. Những màn diễn nối tiếp hiện vật và lời thuyết minh, tạo nhịp thay đổi cho chuyến tham quan buổi tối.

Hành trình tham quan được tổ chức theo nhóm tối đa 40 khách, các lượt xuất phát cách nhau 30 phút. Bốn chặng gồm “Theo dấu hành trình”, “Giải mã dấu ấn”, “Hồn biển - Ký ức con người” và “Dấu ấn con tàu trắng”, giới thiệu những câu chuyện về vùng đất và con người địa phương. Xen giữa các chặng là các điểm dừng thưởng trà hoặc nước mát rong biển.

Cùng với đó, sân khấu ngoài trời của Bảo tàng diễn ra chương trình “Sắc màu biển gọi”, với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, rapper Minh Hy và Vũ đoàn Viva. Chương trình kết hợp các tiết mục diễn xướng dân gian với ca hát, vũ đạo và những màn trình diễn tập thể.

Tiết mục “Ông già cõng vợ đi xem hội”

Đáng chú ý là tiết mục “Ông già cõng vợ đi xem hội”, thể hiện câu chuyện về đôi vợ chồng lệch tuổi đi chơi hội bằng kỹ thuật một nghệ sĩ đảm nhận hai vai. Nghệ sĩ vừa hóa trang thành cô vợ trẻ, vừa sử dụng hình nộm ông già gắn phía trước người để tạo hình ảnh cõng vợ, mang đến sắc thái hài hước cho tiết mục.

Không khí sinh hoạt miền biển còn được thể hiện qua hát bả trạo, với đội hình mô phỏng một con thuyền ra khơi. Các tiết mục “Nghinh sắc - Xây chầu - Đại bội” và “Hội đình làng” tiếp tục giới thiệu những hình thức diễn xướng gắn với lễ hội dân gian, trước khi chương trình chuyển sang âm nhạc và vũ đạo đương đại.

Ở phần âm nhạc, nhóm 135 và Vũ đoàn Viva biểu diễn ca khúc “Hành trình Việt Nam” của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Nhóm Nhật Nguyệt kết hợp với rapper Minh Hy trong phần liên khúc. Đại cảnh “Việt Nam tinh hoa” có sự tham gia của nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, Vũ đoàn Viva…

Đại biểu chụp ảnh cùng các nghệ sĩ