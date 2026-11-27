Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/11 đã ký sắc lệnh phê duyệt Chiến lược phát triển vùng Bắc Cực thuộc Liên bang Nga, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia của Nga tại khu vực trọng yếu này.

Sắc lệnh về "Chiến lược phát triển vùng Bắc Cực thuộc Nga và đảm bảo an ninh quốc gia tại Bắc Cực" đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Liên bang Nga, cùng với tài liệu chiến lược dài 59 trang (bao gồm cả phụ lục).

Sắc lệnh yêu cầu chính phủ Nga trong vòng 6 tháng phải xây dựng một kế hoạch toàn diện cho việc phát triển khu vực Bắc Cực và Hành lang Vận tải Xuyên Bắc Cực, sau đó trình lên Hội đồng Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia (trực thuộc Tổng thống) để xem xét.

Chính phủ cũng có trách nhiệm đảm bảo việc thực thi chiến lược này và báo cáo kết quả thực hiện cho Tổng thống hàng năm, chậm nhất là ngày 15/6 của năm kế tiếp năm được báo cáo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.ru

Theo nội dung chiến lược vừa được Tổng thống Putin phê duyệt, đây là văn bản quy hoạch chiến lược trong lĩnh vực an ninh quốc gia của Nga, được soạn thảo nhằm bảo đảm và bảo vệ các lợi ích quốc gia của Liên bang Nga tại Bắc Cực, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho vùng Bắc Cực thuộc Nga trong giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược vạch ra các lợi ích quốc gia của Nga tại Bắc Cực, đồng thời xác định những mục tiêu, định hướng ưu tiên và nhiệm vụ của chính sách nhà nước tại khu vực này.

Điều này cho phép tập trung các nguồn lực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và sự phát triển ổn định của Liên bang Nga trong dài hạn trước những thách thức và mối đe dọa mới.

Chiến lược cũng đưa ra các chỉ số mục tiêu để đánh giá hiệu quả thực thi chính sách nhà nước tại vùng Bắc Cực cho giai đoạn đến năm 2035.

Theo đánh giá trong chiến lược, việc thực thi nhất quán chính sách nhà nước tại Bắc Cực đến năm 2025 đã giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc tại các khu vực thuộc Liên bang Nga nằm trong phạm vi vùng Bắc Cực.

Theo chiến lược này, việc triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và phát triển sản xuất công nghiệp khai khoáng đã thúc đẩy hoạt động vận tải hàng hóa trên Tuyến đường biển phía Bắc (NSR).

Khối lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến đường này đã tăng từ 33 triệu tấn vào năm 2020 lên 37,9 triệu tấn vào năm 2024, trong khi thông lượng tại các cảng đã tăng từ 32 triệu tấn lên 47,7 triệu tấn trong cùng thời kỳ.

Chiến lược đề cập đến hạm đội tàu phá băng – phương tiện thiết yếu cho hoạt động vận tải ở một khu vực quanh năm băng tuyết như Bắc Cực. Cụ thể, Nga hiện có một hạm đội gồm 8 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hoạt động trên NSR.

Ngoài ra, 3 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân khác thuộc Dự án 22220 (lớp Leader) cùng một tàu dịch vụ kỹ thuật hạt nhân đa năng thuộc Dự án 22770 đang trong quá trình đóng mới. Một đội tàu cứu hộ khẩn cấp gồm 14 chiếc đã được thành lập và 10 tàu khác đang được đóng mới.

Chiến lược này cũng nêu rõ việc đang tiến hành đóng mới một tàu khảo sát thủy đạc lớp Arc-7 (tàu có khả năng phá băng dày tới 2 m) cùng các tàu dân sự trọng tải lớn, bao gồm tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng thuộc lớp Arc-7 chuyên dụng cho vùng Bắc Cực.

Đặc biệt, chiến lược nhấn mạnh việc duy trì Bắc Cực là một khu vực hòa bình và ổn định, đảm bảo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện tại cho khu vực này.

Việc phê duyệt chiến lược mới về phát triển Bắc Cực thể hiện quyết tâm của Nga trong việc tập trung nguồn lực dài hạn để bảo vệ lợi ích quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực chiến lược này đến năm 2035 và xa hơn đến năm 2050.

Sắc lệnh nêu rõ văn bản này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Minh Đức (Theo Interfax, Anadolu)