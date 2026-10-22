Có gì trong 2 hành trình tàu hỏa Việt Nam 'đẹp nhất thế giới'?

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler của Mỹ công bố danh sách 20 chuyến tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026 do độc giả bình chọn. Việt Nam góp mặt với 2 đại diện là chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" và The Vietage by Anantara. Ảnh: VNR.

Chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" xếp thứ 10 trong danh sách, chạy giữa Huế và Đà Nẵng, qua đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân. Tuyến tàu khai trương vào tháng 3/2024, dài 102 km, với thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng. Ảnh: VNR.

Tính đến tháng 3, sau 2 năm hoạt động, tuyến tàu phục vụ hơn 440.000 lượt khách qua hơn 2.800 chuyến. Ngành đường sắt liên kết hơn 140 doanh nghiệp lữ hành tại Huế và Đà Nẵng để xây dựng sản phẩm du lịch, kích cầu thị trường. Ảnh: VNR.

Mỗi đoàn tàu có 5 toa ghế mềm điều hòa và một toa sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương. Ảnh: VNR.

Toàn bộ ghế ngồi được thay mới, có thể xoay 180 độ để hành khách ngồi thuận chiều tàu chạy và thuận tiện ngắm cảnh. Toa VIP 32 chỗ mang phong cách cung đình, phục vụ nhu cầu thưởng thức cà phê, nghe nhạc và ngắm đèo Hải Vân qua khung cửa lớn. Ảnh: VNR.

Tạp chí Mỹ mô tả hành trình đưa du khách qua 3 dạng địa hình, từ đầm phá đến biển và núi. Huế và Đà Nẵng vốn là những điểm đến hấp dẫn, chuyến tàu mang đến cách trải nghiệm khác giữa 2 thành phố, với nhịp di chuyển chậm rãi và tầm nhìn trực tiếp ra cảnh quan dọc đường. Ảnh: VNR.

Trong khi đó, The Vietage by Anantara xếp thứ 14, hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp trên tàu hỏa. Đây là dự án tàu hỏa hạng thương gia đầu tiên tại Việt Nam, kết nối các điểm đến dọc duyên hải miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang. Ảnh: ĐVCC.

Toa tàu phục vụ tối đa 12 hành khách, bố trí thành 6 khoang riêng nhằm bảo đảm không gian riêng tư, giá vé 420 USD/người (gần 11 triệu đồng). Ảnh: ĐVCC.

Nội thất toa tàu kết hợp gỗ sáng màu, mây đan và quầy bar bằng đá cẩm thạch. Cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn về những cánh đồng, vùng ven biển và triền núi miền Trung. Ảnh: ĐVCC.

Hành trình từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn kéo dài khoảng 6 tiếng. Trên tàu, hành khách được phục vụ bữa ăn 3 món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp, cùng rượu vang, bia thủ công, trái cây, trà, cà phê và đồ ăn nhẹ tại quầy bar. Ảnh: ĐVCC.

Dịch vụ trên tàu còn có 30 phút spa trị liệu đầu và vai cho mỗi hành khách. The Vietage cũng chuẩn bị thực đơn riêng cho trẻ nhỏ, người ăn kiêng cùng các trò chơi vận động. Ảnh: ĐVCC.

Trên tuyến Quy Nhơn - Nha Trang, hành khách được phục vụ trà chiều với các sản vật Việt Nam như trứng cá muối, phô mai sản xuất trong nước và trà cao cấp. Ảnh: ĐVCC.