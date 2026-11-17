Một cơ sở chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM vừa chính thức giới thiệu lô xe Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026 dành cho khách hàng Việt Nam. Theo thông tin do đơn vị này cung cấp, chỉ có tổng cộng 500 xe Honda SH bản giới hạn này trên toàn cầu, bao gồm 200 xe SH125i và 300 xe SH150i.

Bộ tem phối 3 màu trắng, đỏ và xanh lam đặc trưng Honda Racing Corporation là điểm nhấn ngoại hình của dòng Honda SH150i HRC 2026. Cách phối màu này gợi liên tưởng đến những mẫu môtô hiệu suất cao, đặc biệt là Honda CBR1000RR-R Fireblade.

Mặt nạ trước của các xe Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 có dòng chữ Special Edition, kèm theo số thứ tự duy nhất cho từng xe, từ 001 đến 500 cho tổng số 500 chiếc sản xuất trên toàn cầu.

Số thứ tự tương ứng với từng chiếc Honda SH150i HRC 2026 cũng xuất hiện trên mâm hợp kim nhôm, ở cả bánh trước và bánh sau.

Khách hàng Việt Nam mua các dòng Honda SH150i HRC 2026 còn được tặng kèm mũ bảo hiểm GIVI có đánh số thứ tự tương ứng, cùng với thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử.

Honda SH150i HRC 2026 vẫn được trang bị kính chắn gió nhỏ ở đầu xe, màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch và cùm công tắc tương đồng các bản SH nhập Italy khác, cũng như Honda SH160i bán chính hãng tại Việt Nam.

Phiên bản HRC 2026 sản xuất giới hạn của Honda SH150i nhập khẩu Italy cũng sử dụng động cơ eSP+ 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

Mâm sơn đen, phanh đĩa trước sau cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS cũng có mặt trên phiên bản sản xuất giới hạn này.

Honda SH150i phiên bản Special Limited Edition HRC 2026 được giới thiệu tại Việt Nam với giá khởi điểm dự kiến 220 triệu đồng. Mức giá này không dành cho số đông khách hàng và nghiêng nhiều hơn về giá trị sưu tầm, do phản ánh sự khác biệt về ngoại hình của xe, cũng như tính chất giới hạn mà Honda SH150i HRC 2026 sở hữu.

Một vài chiếc Honda SH150i bản giới hạn này đã được nhập về Việt Nam cùng với các số tam hoa 111 hay 333, dãy số liên tiếp dễ nhớ, số lộc phát, số mang ý nghĩa phong thủy... Đơn vị nhập khẩu và phân phối Honda SH150i HRC 2026 cho biết giá bán của từng xe có thể thay đổi tùy vào số thứ tự tương ứng.