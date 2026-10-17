Có gì trên bàn làm việc của Mark Zuckerberg?

Mark Zuckerberg, CEO Meta, tập đoàn công nghệ Mỹ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp, mới đây chia sẻ hình ảnh góc làm việc tại trụ sở công ty nhân dịp công bố Muse Spark Open, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trọng số mở mới của hãng. Theo Business Insider, bên cạnh các thiết bị công nghệ hiện đại, bàn làm việc của tỷ phú còn có nhiều vật dụng cá nhân gắn với lịch sử phát triển Facebook.

Nổi bật là hai máy tính Mac Studio của tập đoàn công nghệ Mỹ Apple. Theo Meta, hai thiết bị sử dụng chip M5 Ultra với tổng bộ nhớ hợp nhất 1 TB, phục vụ vận hành mô hình Muse Spark Open. Đáng chú ý, tùy chọn bộ nhớ 512 GB cho M5 Ultra chưa được Apple bán rộng rãi tại thời điểm bức ảnh được công bố.

Zuckerberg dường như đang trò chuyện với Agrippa, trợ lý AI được đặt theo tên vị tướng La Mã Marcus Vipsanius Agrippa. Nội dung trên màn hình cho thấy ông yêu cầu AI tạo một thú cưng ảo theo phong cách Tamagotchi, món đồ chơi điện tử phổ biến trong thập niên 1990. Nhân vật được mô tả có hình quả trứng màu kem và vàng, đèn LED đỏ cùng các nút cho ăn, huấn luyện và vui chơi. Một cửa sổ bên cạnh hiển thị quá trình AI thực hiện yêu cầu.

Một vật dụng nằm bên phải bàn được cho là Muse Charm, thiết bị có kích thước tương đương móc khóa mà công ty giới thiệu tại sự kiện Connect cuối tháng 9. Sản phẩm được thiết kế để người dùng tương tác với trợ lý AI bằng giọng nói.

Một cặp kính trên bàn được cho là mẫu Audio AI mà công ty công nghệ Mỹ giới thiệu tại sự kiện Connect. Thiết bị có thiết kế tương tự kính mắt thông thường, không có camera dễ nhận thấy trên gọng. Đây là một trong những sản phẩm thuộc mảng thiết bị đeo mà công ty đang phát triển. Phía sau cặp kính thông minh là chiếc kính khác có phần cầu kính được dán băng keo. Chi tiết này gây chú ý khi xuất hiện giữa những thiết bị điện tử trên bàn làm việc của tỷ phú. Hiện chưa rõ nguồn gốc chiếc kính cũng như lý do phần gọng được cố định bằng băng keo.

Một món đồ khác là Jolly, linh vật của Muse AI. Thú nhồi bông có hình dáng tròn màu kem, đôi mắt nhỏ, miệng cười và một cánh tay giơ lên.

Trên bàn còn có hai mô hình nhỏ màu vàng và xanh, được cho là các nhân vật thuộc vũ trụ Marvel. Business Insider cho rằng đây nhiều khả năng là Tony Stark và một phiên bản Iron Man màu xanh. Một vật dụng trên bàn mang ngày 4/2/2024, đánh dấu tròn 20 năm Facebook ra đời. Mạng xã hội được Zuckerberg cùng các cộng sự thành lập ngày 4/2/2004, khi ông còn theo học Đại học Harvard (Mỹ). Công ty sau đó phát triển thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và đổi tên thành Meta vào năm 2021.

Bề mặt bàn có những nét vẽ graffiti của David Choe, nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn từng được Facebook thuê trang trí văn phòng. Khoảng năm 2011, khi công ty chuyển đến Menlo Park, California, Choe thực hiện nhiều tác phẩm trên tường và các vật dụng tại trụ sở. Theo website của nghệ sĩ, chiếc bàn xuất hiện trong ảnh Zuckerberg cũng do ông trực tiếp vẽ. Choe từng nhận cổ phần Facebook để đổi lấy công việc vẽ tranh, khoản thù lao sau này tăng giá trị đáng kể khi công ty niêm yết.