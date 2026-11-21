Có gì tại Ngày Văn hóa Việt Nam bên hồ Hoàn Kiếm
Từ những màn diễu hành di sản rực rỡ sắc màu đến các gian hàng làng nghề, ẩm thực truyền thống, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc.
Diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 mang đến nhiều hoạt động diễu hành di sản, trình diễn nghệ thuật cùng các gian hàng ẩm thực, giới thiệu sản phẩm làng nghề và không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống, thu hút người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.
Tại đây, công chúng có thể gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu những sản phẩm thủ công và khám phá các loại hình nghệ thuật dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thông qua những hoạt động giao lưu và trải nghiệm, các giá trị di sản không chỉ được giới thiệu tới công chúng mà còn có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại.
Bên cạnh các hoạt động diễu hành và biểu diễn nghệ thuật, khu trưng bày làng nghề truyền thống cũng thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan. Nhiều sản phẩm thủ công và đặc sản địa phương được giới thiệu như múa rối truyền thống, đồ da thủ công Thường Tín, sản phẩm khảm trai, cẩn ốc, cốm Mễ Trì, các sản phẩm mây tre đan và đồ lưu niệm.
Du khách có thể trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm, trò chuyện với những người làm nghề và khám phá nét đặc trưng trong văn hóa, ẩm thực của Hà Nội.
Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/co-gi-tai-ngay-van-hoa-viet-nam-ben-ho-hoan-kiem-62100.html