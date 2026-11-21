Diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 mang đến nhiều hoạt động diễu hành di sản, trình diễn nghệ thuật cùng các gian hàng ẩm thực, giới thiệu sản phẩm làng nghề và không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống, thu hút người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.

Tại đây, công chúng có thể gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu những sản phẩm thủ công và khám phá các loại hình nghệ thuật dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thông qua những hoạt động giao lưu và trải nghiệm, các giá trị di sản không chỉ được giới thiệu tới công chúng mà còn có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại.

Hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân có mặt, tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống, tái hiện nét văn hóa hiếu học của người Hà Nội xưa tại Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Đoàn diễu hành di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long của phường Ba Đình trong trang phục áo dài truyền thống, mang theo cờ hội rực rỡ sắc màu. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN

Nét đẹp nghệ thuật dân gian giữa lòng Thủ đô. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Hình ảnh xích lô Hà Nội xưa được tái hiện trong đoàn diễu hành di sản. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Đoàn múa rối phường Phúc Lợi tham gia diễu hành, giới thiệu nghệ thuật múa rối truyền thống. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN

Bên cạnh các hoạt động diễu hành và biểu diễn nghệ thuật, khu trưng bày làng nghề truyền thống cũng thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan. Nhiều sản phẩm thủ công và đặc sản địa phương được giới thiệu như múa rối truyền thống, đồ da thủ công Thường Tín, sản phẩm khảm trai, cẩn ốc, cốm Mễ Trì, các sản phẩm mây tre đan và đồ lưu niệm.

Du khách có thể trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm, trò chuyện với những người làm nghề và khám phá nét đặc trưng trong văn hóa, ẩm thực của Hà Nội.

Gian hàng cốm Mễ Trì giới thiệu đặc sản ẩm thực truyền thống của Hà Nội. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Những sản phẩm mây tre đan, đồ thủ công truyền thống thu hút du khách tham quan, lựa chọn. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Những con rối truyền thống với nhiều kiểu dáng, màu sắc được giới thiệu tại khu trưng bày. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Gian hàng ô mai truyền thống thu hút các em nhỏ tham quan, tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN