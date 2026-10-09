Có gì ở cầu Dải lụa, khung gương bên hồ Hoàn Kiếm?

Giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm, không gian cầu Dải lụa và khung gương phản chiếu cảnh quan đang thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và người trung niên, lớn tuổi cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa lòng Thủ đô.

Vào buổi sáng, khu vực cầu Dải lụa và các khung gương bên hồ Hoàn Kiếm nhộn nhịp khi nhiều người dừng chân check-in. Người cầm điện thoại tìm góc chụp, người chỉnh trang phục, người tạo dáng trước gương; những nhóm bạn thay nhau chụp ảnh, cùng xem lại thành quả rồi tiếp tục di chuyển.

Khu vực khung gương phản chiếu cảnh quan thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Phúc Đức

Điểm thu hút sự chú ý là những khung gương lớn được bố trí nối tiếp nhau, phản chiếu cây xanh, bầu trời, mặt hồ và dòng người qua lại. Hiệu ứng hình ảnh nhiều lớp tạo nên những góc chụp khác biệt, khiến không ít người dành thời gian lựa chọn vị trí phù hợp để có được bức ảnh ưng ý.

Không khí tại đây diễn ra sôi động. Có người tranh thủ chụp ảnh cá nhân, có nhóm đứng thành hàng để ghi lại khoảnh khắc tập thể. Một số người chủ động nhờ khách tham quan khác chụp giúp, sau đó đổi lại bằng cách hỗ trợ chụp ảnh cho họ.

Cách đó không xa, cầu Dải lụa với lối đi uốn cong, lan can kim loại và cây xanh bao quanh là điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn. Trên cây cầu, các nhóm khách lần lượt tạo dáng bên lan can, tận dụng không gian thoáng đãng và cảnh quan ven hồ làm nền cho những bức hình.

Cầu Dải lụa với lối đi uốn cong, lan can kim loại và cây xanh bao quanh là điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Phúc Đức

Chị Nguyễn Thu Hà, một người đến tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm, chia sẻ: "Tôi thấy không gian này khá đẹp và mới mẻ. Những khung gương phản chiếu cây xanh, mặt hồ tạo ra nhiều góc chụp ảnh rất thú vị. Đến đây, mọi người vừa có thể đi dạo, ngắm cảnh, vừa lưu lại những bức ảnh đẹp cùng bạn bè. Tôi nghĩ những không gian như thế này sẽ giúp người dân có thêm lựa chọn khi vui chơi, thư giãn tại khu vực trung tâm Hà Nội".

Với nhiều người, những điểm check-in như vậy không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh đẹp mà còn khiến hành trình dạo quanh hồ có thêm trải nghiệm thú vị.

Anh Trần Minh Quân đến đây cùng nhóm bạn cho biết: "Chúng tôi rủ nhau đến hồ Gươm đi dạo, tình cờ thấy khu vực này có nhiều góc chụp ảnh đẹp nên cùng dừng lại check-in. Không khí khá vui, tôi thích nhất là sự kết hợp giữa khung gương, cây xanh và mặt hồ, tạo nên những bức ảnh có chiều sâu".

Không chỉ các bạn trẻ, những gia đình hoặc nhóm bạn lâu năm cũng hào hứng trước ống kính. Ảnh: Phúc Đức

Không chỉ các bạn trẻ, những gia đình hoặc nhóm bạn cũng hào hứng trước ống kính. Bà Nguyễn Thị Lan đi tham quan hồ Gươm cùng nhóm bạn lâu năm chia sẻ: "Tôi thấy rất vui khi có thêm một không gian đẹp, thú vị để mọi người đến dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí bên hồ. Hôm nay, cả nhóm cùng đi bộ, ngắm cảnh, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm".

Những hình ảnh tại đây cho thấy nhu cầu tham quan, trải nghiệm các không gian công cộng có cảnh quan đẹp của người dân và du khách. Từ một điểm dừng chân ngắm hồ, cầu Dải lụa và các khung gương trở thành nơi nhiều người dành thêm thời gian khám phá, ghi lại những góc nhìn mới về không gian hồ Gươm.