Có gì ở bệnh viện công của TP.HCM vừa đạt chứng nhận quốc tế?

Từ làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, y tế Việt Nam đang hướng tới chuẩn hóa chất lượng, mở rộng cánh cửa đón người bệnh từ khu vực và thế giới.

26/09/2026

Trực tiếp trải qua nửa ngày thẩm định đầu tiên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, từng không giấu được sự lo lắng. Thế nhưng, nỗi hồi hộp sớm nhường chỗ cho niềm tự hào khi nhân viên bệnh viện phản xạ dứt khoát, nắm vững chuyên môn trước các câu hỏi khắt khe của đoàn chuyên gia.

Thành quả này đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục chứng nhận chất lượng quốc tế ACHS. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Thúy xúc động: "Mọi người cùng rà soát, hỗ trợ lẫn nhau, không một ai than phiền hay bỏ cuộc".

Hành trình đạt ACHS của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM

Bệnh viện Da Liễu TP.HCM là một trong ba bệnh viện công lập tại TP.HCM chạm tay đến chứng nhận chất lượng quốc tế. Dù đã duy trì chuẩn chuyên môn cao trong nhiều năm, Ban Giám đốc vẫn quyết định chọn ACHS (Hội đồng Tiêu chuẩn Y tế Australia) như một bước ngoặt chiến lược để đón đầu xu hướng hội nhập.

“Ngay từ đầu, chúng tôi không đặt nặng việc phải đạt được chứng nhận ở mức độ nào”, bác sĩ Thúy trải lòng.

Với bà, ACHS không đơn thuần là một tấm bằng khen. Đây là cơ hội để bệnh viện nhìn lại chính mình, nhận diện thế mạnh, thẳng thắn nhìn vào điểm khuyết để cải tiến mỗi ngày.

Thế nhưng, hành trình này chưa bao giờ dễ dàng. Khó khăn lớn nhất không nằm ở cơ sở vật chất hay kinh phí đầu tư, mà là bài toán thay đổi tư duy và thói quen của cả một hệ thống.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đón tiếp đoàn chuyên gia của ACHS. Ảnh: BVCC.

Trước đây, mỗi khoa, phòng thường chỉ tập trung làm tốt phần việc của mình. Khi bước vào "guồng quay" chuẩn quốc tế, tất cả bắt buộc phải kết nối thành một mắt xích thống nhất. Mỗi nhân sự phải hiểu rõ vai trò của mình trong bức tranh chung, mọi hoạt động đều xoay quanh một kim chỉ nam duy nhất: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Áp lực đè nặng khi bệnh viện phải vừa chuẩn hóa hàng trăm bộ hồ sơ, vừa giữ cho nhịp đập khám chữa bệnh mỗi ngày diễn ra bình thường, không một phút gián đoạn.

Để làm được điều đó, Ban Giám đốc phải gieo được niềm tin vào đội ngũ. Những quy trình, văn bản không được trở thành gánh nặng thủ tục, mà phải là "lá chắn" bảo vệ nhân viên y tế và mang lại giá trị thực chất cho bệnh nhân.

Đã có những thời điểm, sự mệt mỏi về thể chất của ê-kíp thực hiện và tổ ACHS chạm đến giới hạn sau liên tiếp các đợt thẩm định thử. Nhưng chính trong gian khó, tinh thần đồng đội lại bùng lên mạnh mẽ nhất.

“Áp lực lớn nhất xuất hiện trong giai đoạn nước rút trước khi bệnh viện bước vào thẩm định trực tiếp. Khi đó, bệnh viện phải rà soát toàn diện trong khi khối lượng công việc chuyên môn vẫn dày đặc”, bác sĩ Thúy chia sẻ.

Khu vực đăng ký khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Các đợt đánh giá, thẩm định thử nghiệm liên tục chỉ ra những vấn đề cần cải tiến. Sự mệt mỏi về thể chất của ê-kíp thực hiện và tổ ACHS có thời điểm chạm tới giới hạn. Nhưng cũng trong giai đoạn này, tinh thần tập thể được thể hiện rõ nhất.

“Đạt ACHS đã khó nhưng duy trì còn khó hơn”, bác sĩ Thúy nói.

Sau khi được công nhận, bệnh viện sẽ tiếp tục tự thẩm định, cải tiến chất lượng, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng tới hội nhập quốc tế.

Cánh cửa cho y tế Việt Nam vươn ra thế giới

Từ câu chuyện của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, yêu cầu về chất lượng quốc tế cũng đặt ra trong bối cảnh Việt Nam định hướng phát triển du lịch y tế.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết việc bệnh viện đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế không chỉ mang ý nghĩa về mặt chứng nhận mà còn có thể mở ra cơ hội thu hút người bệnh từ nhiều thị trường.

Nhóm khách hàng tiềm năng có thể gồm người có thu nhập cao, Việt kiều, khách du lịch và người nước ngoài có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ y tế.

Theo bác sĩ Lương, người bệnh quốc tế thường có xu hướng lựa chọn cơ sở điều trị dựa trên những tiêu chuẩn có thể kiểm chứng. Vì vậy, các chứng nhận chất lượng quốc tế có thể góp phần tạo dựng niềm tin khi người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Chuyên môn và kỹ thuật ở các bệnh viện công lập của Việt Nam trong nhóm dẫn đầu của khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong bối cảnh này, việc nâng cao chất lượng bệnh viện trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nếu Việt Nam muốn phát triển du lịch y tế.

Bác sĩ Lương cho biết Việt Nam hiện có 16 bệnh viện đạt các chứng nhận quốc tế của Mỹ và Australia. Đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng số lượng bệnh viện đạt chuẩn, hướng tới hình thành mạng lưới có khả năng phục vụ người bệnh quốc tế.

Việt Nam hiện có hơn 400 bệnh viện tư nhân. Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đây có thể là những hạt nhân, đầu tàu trong cải tiến chất lượng và thu hút người nước ngoài đến sử dụng dịch vụ y tế.

Bên cạnh hệ thống bệnh viện, năng lực chuyên môn cũng là một nền tảng quan trọng. Theo bác sĩ Lương, hệ thống y tế Việt Nam đã làm chủ gần 90% kỹ thuật mà thế giới đang thực hiện.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai trong nước như phẫu thuật robot, ghép tạng, tim mạch, hỗ trợ sinh sản, chuyên khoa mắt và ung bướu. Những năng lực này tạo nền tảng chuyên môn để Việt Nam phát triển các dịch vụ dành cho người bệnh nước ngoài.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Lương, năng lực chuyên môn cần đi cùng chất lượng phục vụ và những tiêu chuẩn có thể được quốc tế công nhận.

Một bệnh viện muốn hướng tới thị trường quốc tế vì vậy không chỉ cần bác sĩ giỏi hay kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện còn phải chứng minh được cách vận hành, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng dịch vụ bằng những hệ thống có thể đo lường.

Đây cũng là điểm cho thấy ý nghĩa của các chứng nhận chất lượng quốc tế không dừng ở một danh hiệu. Quá trình chuẩn hóa buộc bệnh viện nhìn lại cách tổ chức hoạt động, sự phối hợp giữa các khoa, phòng, khả năng kiểm soát rủi ro và mức độ an toàn trong chăm sóc người bệnh.