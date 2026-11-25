Lễ hội Ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Ngày 24/11, tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), phường Đồng Hới, Lễ hội Ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” chính thức khai mạc. Sự kiện do Tổng công ty Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đi thăm các gian hàng. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Trên diện tích hơn 650 m2, không gian lễ hội được thiết kế mang đậm dấu ấn phố cổ Hà Nội với mái ngói vảy cá, tường vàng cùng những chất liệu mộc mạc như mây, tre, nứa. Cách bài trí tạo nên một góc Hà Nội gần gũi giữa lòng Đồng Hới, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp chế biến và giới thiệu những món ăn truyền thống của đất Hà thành. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Tại đây, các nghệ nhân, đầu bếp đến từ những đơn vị trực thuộc Hanoitourist trực tiếp trình diễn và giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của Hà Nội như bún thang, phở cuốn, bún chả, xôi cốm, nem Phùng; cùng các thức uống truyền thống như trà ướp sen Tây Hồ, nước sấu, nước mơ.

Không gian lễ hội tái hiện những nét kiến trúc đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu, sản vật đặc trưng của Quảng Trị với nghệ thuật chế biến ẩm thực Hà Nội. Sự giao thoa này không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho thực khách mà còn góp phần giới thiệu giá trị nông sản, đặc sản địa phương theo những cách tiếp cận sáng tạo hơn.

Người dân và du khách tham quan, khám phá không gian ẩm thực tại lễ hội. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Bên cạnh không gian ẩm thực, du khách còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa văn hóa và ẩm thực Tràng An”, tham gia trò chơi tương tác và các hoạt động tặng quà.

Du khách thích thú theo dõi màn trình diễn chế biến món ăn của các đầu bếp tại lễ hội. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Các gian hàng ẩm thực giới thiệu nhiều món ăn truyền thống, phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Diễn ra trong hai ngày 24 - 25/11, lễ hội không chỉ là dịp giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của hai địa phương mà còn góp phần tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác, quảng bá và phát triển du lịch giữa Hà Nội, Quảng Trị và các tỉnh miền Trung.