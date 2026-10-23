Có gì đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của VPBank 9 tháng đầu năm?

Lợi nhuận tăng gần 47%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 53.092 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 26,73% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi và các khoản tương tự đạt 107.191 tỷ đồng, tăng 49,28%, trong khi chi phí lãi tăng 80,87%, lên 54.099 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.644 tỷ đồng, tăng 76,25%; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 5.601 tỷ đồng, tăng 58,61%. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động đạt 65.475 tỷ đồng, tăng 25,34%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối chuyển từ lãi 216 tỷ đồng sang lỗ gần 1.996 tỷ đồng; mảng mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lãi gần 1.798 tỷ đồng sang lỗ 85 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14,04%, lên 21.824 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí dự phòng và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 23.968 tỷ đồng, tăng 47,6%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng đạt 23.227 tỷ đồng, tăng 44,87% so với cùng kỳ.

VPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 23.968 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026

Tỷ lệ xấu 3,12%, nợ cần chú ý tăng gần 40%

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng của VPBank đạt khoảng 1,21 triệu tỷ đồng, tăng 28,42% so với cuối năm 2025.

Cùng thời điểm, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3-5 đạt gần 37.795 tỷ đồng, tăng hơn 6.330 tỷ đồng, tương đương 20,1% so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 3,12% tổng dư nợ cho vay.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) đạt 13.872 tỷ đồng, tăng 21,4%; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 39,5%, lên 15.177 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm khoảng 4,5%, còn 8.746 tỷ đồng.

Nợ cần chú ý (nhóm 2) cũng tăng mạnh, từ khoảng 30.950 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 43.182 tỷ đồng, tương đương tăng 39,5%. Đây là nhóm chưa được tính vào nợ xấu theo cách phân loại thông thường, nhưng cần theo dõi do tiềm ẩn nguy cơ chuyển thành nợ xấu.

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt khoảng 20.407 tỷ đồng, tăng 17,08% so với cuối năm trước.

Chi mua sắm tài sản cố định vượt 10.810 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, VPBank chi 10.810 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ chi khoảng 59,76 tỷ đồng, tương đương tăng gần 180 lần.

Giá trị tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán cũng tăng từ khoảng 2.029 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 12.700 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng gần 526%. Tuy nhiên, báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa nêu cụ thể khoản chi này được sử dụng để mua sắm những tài sản nào.

Ngoài ra, ngân hàng chi 1.130 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư vì vậy âm 11.842 tỷ đồng, so với mức âm gần 31,79 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 46.180 tỷ đồng, tăng 68,56%. Trong kỳ, tiền gửi khách hàng tăng 165.003 tỷ đồng, còn nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá tăng 86.574 tỷ đồng, cao hơn 121,33% so với cùng kỳ.

Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đạt 30.373 tỷ đồng, tăng 29,81%. Đến cuối tháng 9, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 226.471 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về quy mô, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 1,61 triệu tỷ đồng, tăng 27,82% so với cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng đạt 793.047 tỷ đồng, tăng 26,27%; giấy tờ có giá đã phát hành đạt 193.694 tỷ đồng, tăng 80,82%. Tổng nợ phải trả tăng 30,64%, lên 1,41 triệu tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 200.078 tỷ đồng, tăng 10,99%.