Có gì đặc biệt trong 2 đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội?

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn toàn cầu của 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung, đồng thời gắn với dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

3 thành viên của BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ gặp khán giả Việt Nam vào ngày 24 và 25/10.

Sau nhiều năm chờ đợi, hai đêm diễn tại Hà Nội đang được cộng đồng người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam đặc biệt chú ý. Với sức chứa khoảng 40.000 người, mỗi đêm diễn được kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Trước thềm đổ bộ Việt Nam, BIGBANG dành tặng fan Việt những đặc quyền riêng.

Tái hiện loạt ca khúc đình đám

Tại mỗi trạm dừng, BIGBANG mang tới hơn 30 tiết mục, trải dài từ Fantastic Baby, Tonight, Blue, Loser, Bad Boy, Haru Haru, Lies cho tới Bang Bang Bang, Home Sweet Home hay Still Life. Xen giữa những màn trình diễn của nhóm là sân khấu solo của G-Dragon, Daesung và Taeyang, khiến nhịp show liên tục thay đổi thay vì chỉ đơn thuần là một cuộc “ôn lại hit cũ”.

Đáng chú ý, nhiều ca khúc còn được khoác lên màu sắc mới với live band thay vì chỉ giữ nguyên bản phối quen thuộc. Haru Haru từng được đẩy sang tinh thần rock mạnh mẽ hơn, trong khi những phần encore lại gần như biến cả sân vận động trở thành một màn đại hợp xướng khổng lồ khi hàng chục nghìn người cùng hát theo.

Mỗi điểm dừng sẽ mang một màu sắc khác nhau, nhưng năng lượng sân khấu, độ chịu chơi của phần dàn dựng và khả năng kết nối hàng chục nghìn khán giả không hề giảm nhiệt.

3 thành viên sẽ tái hiện loạt bản hit đình đám.

Một lý do khác khiến concert lần này được chờ đợi là sự xuất hiện chung của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sau gần 20 năm hoạt động, Big Bang trải qua nhiều biến động như việc các thành viên lần lượt nhập ngũ, Seungri giải nghệ, còn T.O.P xác nhận rời nhóm.

Từ khi trở lại hoạt động năm 2022, nhóm không còn đội hình năm người như ban đầu. Vì vậy, cơ hội xem ba thành viên cùng đứng trên sân khấu có ý nghĩa đặc biệt với những người đã theo dõi họ nhiều năm.

Quyền lợi hấp dẫn ở từng hạng vé

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé của cả hai đêm diễn đã được bán hết sau 3 đợt mở bán chính thức và một đợt bổ sung. Giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng với tổng cộng 10 hạng vé khác nhau. Mức giá cao nhất là hạng vé đứng Ultimate VIP Package 10,5 triệu đồng, trong khi hạng vé thấp nhất là CAT 5 Restricted View 1 triệu đồng.

Sơ đồ sân khấu được thiết kế với phần runway kéo dài vào trung tâm, kết hợp giữa các khu vực đứng và ngồi sát sân khấu chính.

Sơ đồ chỗ ngồi cho từng hạng vé được ban tổ chức hé lộ.

Cụ thể, bảng giá và các hạng vé được phân bổ gồm: Ultimate VIP Package (10,5 triệu đồng), Diamond VIP Package (9,8 triệu đồng), Gold VIP Package (8,5 triệu đồng), Premium Seating (7,5 triệu đồng), CAT 1 (6,5 triệu đồng), CAT 2 (5,5 triệu đồng), Standing Zone (4,5 triệu đồng), CAT 3 (3,5 triệu đồng), CAT 4 (2 triệu đồng) và CAT 5 Restricted View (1 triệu đồng).

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng công bố quyền lợi cụ thể cho các gói VIP. Cả ba hạng Ultimate VIP, Diamond VIP và Gold VIP đều nhận được các đặc quyền chung gồm: bộ photocard BIGBANG phiên bản giới hạn (4 mẫu thiết kế riêng), quyền check-in ưu tiên tại khu vực VIP, bộ quà lưu niệm World Tour phiên bản giới hạn, cùng thẻ cứng và dây đeo thẻ VIP.

Hạng Ultimate VIP và Diamond VIP có thêm làn ưu tiên mua merchandise tại sự kiện. Ban tổ chức lưu ý các hạng vé VIP không bao gồm quyền Meet & Greet hoặc chụp ảnh cùng các thành viên BIGBANG.

Lightstick kỷ niệm 20 năm, áo thun phiên bản Hà Nội

Điều khiến chặng Hà Nội trở nên khác biệt không chỉ nằm ở hai đêm concert, mà còn ở trải nghiệm Official Pop-up với gần 70 dòng merchandise chính hãng, bao gồm những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Việt Nam như áo thun phiên bản Hà Nội (T-shirt Hanoi Edition) và lightstick (gậy phát sáng) kỷ niệm 20 năm.

Đây là những trải nghiệm và vật phẩm gắn với chặng dừng Hà Nội trong hành trình World Tour lần này, giúp người hâm mộ có thêm cách lưu giữ dấu mốc BIGBANG trở lại sau nhiều năm chờ đợi.

Trong đó, lightstick hình vương miện từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn liền với BIGBANG. Phiên bản kỷ niệm được giới thiệu đúng dịp BIGBANG bước qua cột mốc 20 năm hoạt động. Ngoài công năng sử dụng trong concert, sản phẩm còn có ý nghĩa lưu niệm với những khán giả muốn ghi dấu chặng đường âm nhạc của nhóm.

Lightstick kỷ niệm 20 năm sẽ có phiên bản đặc biệt.

Đáng chú ý, T-shirt Hanoi Edition là sản phẩm mang dấu ấn riêng của chặng Việt Nam. Việc địa danh Hà Nội xuất hiện trực tiếp trên áo thun khiến món đồ trở thành kỷ niệm gắn với hai đêm diễn.

Bên cạnh lightstick, các sản phẩm như móc khóa, khăn, sticker...phiên bản 20 năm cũng mở rộng lựa chọn cho nhóm người hâm mộ yêu thích sưu tầm. Mỗi món đồ có thể gắn với một thành phố, một thời điểm và một dấu mốc riêng trong hành trình của BIGBANG.

Ra mắt năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Kpop. Những ca khúc đình đám như Fantastic Baby, Haru Haru, Bang Bang Bang...đã đưa nhóm vượt khỏi biên giới châu Á. Bên cạnh vai trò ca sĩ, nhóm còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và phát triển sự nghiệp riêng. Ngoài ra, phong cách thời trang và cá tính riêng của từng thành viên cũng tạo nên dấu ấn khác biệt. Sau 20 năm, BIGBANG vẫn nhận được sự quan tâm lớn mỗi khi trở lại sân khấu. Năm 2025, nhóm trưởng G-Dragon đã hai lần biểu diễn tại Việt Nam. Đêm diễn đầu tiên tại Mỹ Đình thu hút khoảng 40.000 người.