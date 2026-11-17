MG Urban là mẫu xe mới vừa được hãng xe Trung Quốc giới thiệu tại Việt Nam. Theo công bố từ thương hiệu, Urban sẽ sớm được ra mắt chính thức và công bố giá vào ngày 20/11 tới. Truyền thông gọi đây là một mẫu xe "cũ nhưng mới" bởi Urban thực tế được đổi tên từ chiếc MG4 EV tại quê nhà.

Nếu gọi đây là một chiếc MG4 EV thế hệ mới cũng không hoàn toàn đúng, bởi từ thiết kế, trang bị đến động cơ, Urban đã được lột xác hoàn toàn so với cái tên tiền nhiệm. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.842 x 1.549 mm, trục cơ sở 2.750 mm.

Khác với MG4 EV, chiếc Urban được lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe Cyberster, chiếc sedan hiệu năng cao cùng nhà có giá bán 3,2 tỷ đồng. Vì vậy ngay từ đầu xe Urban cho thấy kiểu dáng thể thao và sắc sảo hơn nhất định so với MG4 EV.

Cặp đèn được đặt dọc viền theo nắp ca pô theo kiểu chữ L, đi cùng phối màu tím nhạt của màu sơn ngoại thất. Các chi tiết trên xe cùng kiểu cắt xẻ vừa vặn này khiến nhiều người liên tưởng đến các mẫu xe điện cao cấp như Porsche Taycan hay Macan EV.

Ở đuôi xe, cặp đèn hậu lại có phần tối giản hơn.

Xe sở hữu cốp mở cơ với ti trợ lực. Điểm nổi bật nằm ở dung tích khoang chứa hành lý, 577 lít. Trải nghiệm thực tế tại sự kiện cho thấy với hộc sâu và không gian rộng rãi, cốp của MG Urban dễ dàng chứa được 3 vali cỡ đại cho cả gia đình.

Phần mâm với ốp hoạ tiết 2 tone màu lạ mắt.

MG trang bị cho Uran vô lăng D-cut cùng cần số dạng lẫy đặt phía sau. Phiên bản Go được trang bị ghế chính cơ, trong khi ở bản Style là ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Màn hình trung tâm 12,8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Xr cũng sở hữu bộ lọc không khí PM 2.5 tiêu chuẩn. Ở bản Style, xe được bổ sung đế sạc không dây và camera 360 độ.

MG Urban được trang bị motor điện đặt phía trước, cho công suất 148 mã lực ở bản Go và lên đến 158 mã lực ở bản Style. Phiên bản bán tại Việt Nam tương tự bản bán tại châu Âu vì vậy sở hữu đầy đủ 5 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao, Đường tuyết và Tùy chỉnh.

Bộ pin LFP từ CATL được đặt dưới sàn xe với dung lượng khoảng 42,8-53,9 kWh tùy phiên bản, cho phạm vi hoạt động lần lượt là 435 km/lần sạc và 530 km/lần sạc. Xe hỗ trợ cả sạc AC lẫn sạc nhanh DC, cho thời gian sạc đầy 30-80% trong 20-21 phút. Đây cũng là mẫu xe điện phổ thông đầu tiên của MG sở hữu công nghệ V2L.

Hiện MG chưa công bố giá bán cho chiếc Urban. Tuy nhiên nhìn vào các trang bị, có thể dự đoán mức giá của cả 2 tùy chọn dao động 550-600 triệu đồng. Khoảng giá này có thể sẽ đưa MG Urban cạnh tranh với các đối thủ như BYD Dolphin (từ 569 triệu) hay Geely EX2 (459-499 triệu đồng).

Với các thay đổi theo hướng tích cực về cả thiết kế lẫn trang bị, đây vẫn là một cái tên đáng mong chờ, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ mong muốn trải nghiệm xe điện kiểu mới, thời trang và có không gian rộng rãi, giá bán phổ thông.