Có gì đặc biệt ở mẫu VinFast VF 5 mới, giá từ 460 triệu đồng?
Ngày 12/11, VinFast chính thức nhận đặt cọc mẫu VF 5 phiên bản nâng cấp tại Việt Nam với hai phiên bản Green và Premium, giá lần lượt 460 triệu và 540 triệu đồng, đã bao gồm pin.
VF 5 mới được thay đổi thiết kế ngoại thất, nội thất và hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ điện công suất 72kW, mô-men xoắn 180Nm.
Phiên bản Green trang bị pin 37,23kWh, cho tầm hoạt động 320km; bản Premium có pin 43kWh, di chuyển tối đa 370km theo tiêu chuẩn NEDC.
Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC 60kW. Đáng chú ý, bản Premium có 6 túi khí, màn hình giải trí 10 inch và mâm hợp kim 17 inch.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 30.420 xe VF 5, bao gồm biến thể Herio Green.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/co-gi-dac-biet-o-mau-vinfast-vf-5-moi-gia-tu-460-trieu-dong.html