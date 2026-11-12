Có gì đặc biệt ở mẫu VinFast VF 5 mới, giá từ 460 triệu đồng?

Theo báo cáo mới nhất của VAMA, doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 giảm 17% so với tháng 9 và giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là điều khó hiểu khi thị trường đang bước vào tháng cao điểm cuối năm.