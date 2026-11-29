Động lực từ mục tiêu bứt phá của ngành công nghiệp văn hóa

Cộng đồng Văn hoá số TPHCM được giới thiệu vào ngày 22/11 vừa qua. Đây là bước đi tiên phong nhằm số hóa trải nghiệm văn hóa, mở ra mô hình kết nối trực tuyến - thực tế (O2O) hiện đại cho người dân thành phố.

Cộng đồng Văn hoá số TPHCM ghi nhận hành trình công dân với Hộ chiếu Văn hoá số. Ảnh: TA

Sự ra đời của mô hình này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa đang khẳng định vị thế là động lực kinh tế quan trọng của TPHCM.

Theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa đã tăng từ mức 3,54% GRDP năm 2020 lên 5,7% vào cuối năm 2025. Thành phố hiện đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên trên 7,2% GRDP vào năm 2030.

Trước mục tiêu phát triển mạnh mẽ đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa không chỉ dừng ở công tác lưu trữ hay số hóa tư liệu truyền thống, mà đòi hỏi hạ tầng công nghệ hiện đại để mở rộng phương thức tiếp cận và tương tác cho công chúng.

Theo thiết kế vận hành, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giữ vai trò trực tiếp quản lý, định hướng cộng đồng và khai thác nội dung, trong khi FANOS cung cấp nền tảng hạ tầng công nghệ và các công cụ tương tác O2O.

Cộng đồng Văn hóa Số đóng vai trò như một kênh thông tin chính thống, cập nhật liên tục lịch trình các lễ hội, triển lãm và chương trình nghệ thuật của Thành phố.

Đáng chú ý, đây còn là nơi phổ biến các dự luật, nghị định mới liên quan đến văn hóa một cách trực quan, giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn so với các cổng thông tin chính phủ truyền thống.

Mục tiêu cốt lõi của mô hình là chuyển dịch trải nghiệm từ hình thức tĩnh sang tương tác động, giữ vững sợi dây kết nối giữa ban tổ chức, nghệ sĩ và công chúng xuyên suốt cả trong lẫn sau mỗi sự kiện.

Ghi nhận hành trình công dân với 'Hộ chiếu Văn hóa số'

Điểm nhấn nổi bật nhất trong trải nghiệm người dùng là mô hình Hộ chiếu Văn hóa số (Culture Pass) trên ứng dụng FANOS.

Thông qua nền tảng này, toàn bộ hành trình tham gia các hoạt động văn hóa của người dân TPHCM – từ trực tuyến đến đời thực – đều được ghi nhận minh bạch.

Cụ thể, khi tham gia các sự kiện thực tế như không gian trải nghiệm văn hóa với 7 gian nón lá khổng lồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hay các lễ hội lớn của thành phố, công dân có thể quét mã check-in để lưu dấu ấn cá nhân.

Trên môi trường trực tuyến, người dùng có thể thảo luận, đăng bài, lan tỏa các giá trị văn hóa và tham gia thử thách sáng tạo.

Mọi hoạt động đóng góp đều được chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm (XP), kỷ niệm chương và chứng nhận điện tử.

Các tài sản ghi nhận này được xác thực minh bạch bằng công nghệ Blockchain/NFT và lưu trữ vĩnh viễn trong Hộ chiếu Văn hóa số của mỗi cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu niệm, hệ thống dữ liệu đóng góp từ Hộ chiếu Văn hóa số mở đường cho cơ chế tri ân công dân hoàn toàn mới dựa trên dữ liệu thực tế.

Khi các cơ quan quản lý hay ban tổ chức có các phần thưởng văn hóa – chẳng hạn vé mời hòa nhạc hoặc suất tham dự sự kiện nghệ thuật giới hạn, hạ tầng sẽ tự động truy xuất lịch sử tích lũy XP, chứng nhận và mức độ tham gia của từng người.

Hệ thống kết hợp mức độ đóng góp thực chất cùng các tiêu chí nhân khẩu học như độ tuổi, khu vực sinh sống và dòng sự kiện yêu thích để gửi đặc quyền trực tiếp đến đúng đối tượng.

Giải pháp này loại bỏ hoàn toàn các khâu xét duyệt thủ công, đồng thời thay thế hình thức phát vé đại trà hoặc quay số may rủi trước đây.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Công ty Cổ phần FANOS kỳ vọng Cộng đồng Văn hóa số TPHCM sẽ trở thành không gian kết nối hiệu quả giữa các đơn vị văn hóa và công chúng, giúp các giá trị nghệ thuật tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số và tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.