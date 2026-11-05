Có gì bên trong chiếc điện thoại 'cục gạch' giá 2,3 tỷ đồng?

Một trong những chiếc điện thoại Vertu đắt nhất hiện nay với mức giá 2,3 tỷ đồng là Signature V 4G Pure Black Full Gold chính hãng.

Chiếc điện thoại 'cục gạch' của Vertu dùng 12 viên ruby tự nhiên có tổng khối lượng lên tới 4,75 Carat được mài nhẵn và thành các con lăn đặt ẩn bên dưới 12 phím bấm.

Tuy nhiên, nếu nói về bản chất công nghệ, chiếc điện thoại này có đầy đủ đặc điểm của một chiếc điện thoại phổ thông (hay thường gọi là điện thoại “cục gạch”).

Máy chỉ tập trung vào nghe, gọi, nhắn tin và bảo mật cuộc gọi; không có các ứng dụng hiện đại, không được trang bị màn hình cảm ứng, không được trang bị camera để chụp ảnh hay quay phim. Và thời lượng pin dài ngày khi nó chỉ sử dụng các tác vụ cơ bản, điều thường thấy trên các điện thoại “cục gạch” từ trước đến nay.

Điều khiến cho chiếc điện thoại này có giá cao như trên chính là chất liệu xa xỉ để tạo ra nó.

Theo đó, điểm đắt bậc nhất của chiếc điện thoại này là nằm ở 12 viên ruby tự nhiên có tổng khối lượng lên tới 4,75 Carat được mài nhẵn và thành các con lăn đặt ẩn bên dưới 12 phím bấm.

Các viên ruby này không chỉ để trang trí mà đóng vai trò như những ổ bi cao cấp, có tác dụng giảm thiểu tối đa lực ma sát khi nhấn phím. Điều này giúp bàn phím không bị mài mòn theo thời gian, tăng tuổi thọ vận hành lên đến hàng trăm năm.

Nhờ bệ đỡ bằng ruby, mỗi lần đầu ngón tay chạm nhẹ sẽ cho cảm giác bấm rất mượt, độ nảy cơ học nịnh tay và phát ra tiếng "click" giòn giã, đanh gọn độc quyền của dòng Signature.

Phím vật lý gọi trợ lý Vertu Concierge cũng được cắt gọt từ một viên ruby nguyên khối màu đỏ.

Ngoài ra, phím bấm vật lý nằm ở cạnh bên dùng để gọi trợ lý Vertu Concierge cũng được cắt gọt từ một viên ruby nguyên khối màu đỏ đặc trưng.

Chiếc máy này còn được trang bị màn hình với kính sapphire bền bỉ với độ nặng tương đương 83 carat.

Theo đó, tấm kính chắn bảo vệ màn hình và mặt trước của máy là kính Sapphire nguyên khối. Nó được nung chảy liên tục ở nhiệt độ 2.000°C trong suốt hơn 2 tuần mới có thể tạo ra được thành phẩm hoàn hảo.

Với trọng lượng phôi sapphire thô tương đương khoảng 83 carat, màn hình này có độ cứng chỉ đứng sau kim cương. Nó mang lại khả năng chống trầy xước tuyệt đối trước các va quẹt hàng ngày và có độ trong suốt quang học cực cao.

Toàn bộ phần khung viền, các ốc vít và phím bấm bên ngoài chiếc Vertu này được chế tác từ vàng 18K nguyên khối, cùng với tấm bọc lưng bằng da bê cao cấp.

Toàn bộ phần khung viền, các ốc vít và phím bấm bên ngoài được chế tác từ vàng 18K nguyên khối (Solid Gold).

Để tạo nên hậu tố "Pure Black" (Đen tuyền), Vertu kết hợp chất liệu gốm công nghệ cao (High-tech Ceramic) siêu cứng màu đen bóng ở phần gáy và các vùng đệm.

Chất liệu này giúp máy chống bám vân tay tốt và tạo độ tương phản màu sắc cực kỳ bắt mắt với sắc vàng của khung máy.

Tấm da bọc ở mặt lưng là loại da bê cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ các vùng núi cao tại châu Âu.

Da trải qua quá trình thuộc da nghiêm ngặt để đảm bảo độ mịn màng hoàn hảo, tạo cảm giác êm ái, bám tay khi cầm nắm nhưng vẫn cân bằng được nét cứng cáp của khung vàng nguyên khối.

Bên cạnh những vật liệu quý hiếm, điều chinh phục giới sưu tầm và người đề cao tính độc bản còn đến từ kỹ nghệ chế tác thủ công mang đậm dấu ấn cá nhân.

Từ khâu chọn lọc linh kiện, lắp ráp cơ khí cho đến những chi tiết hoàn thiện cuối cùng, mỗi chiếc Signature V Pure Black Full Gold được chăm chút bởi bàn tay tài hoa của một nghệ nhân hàng đầu thế giới.

Chữ ký khắc trang trọng trên thân máy biến mỗi thiết bị thành một bản thể riêng biệt, chứa đựng câu chuyện chế tác giàu cảm xúc.

Máy còn sở hữu hệ thống loa kép kết hợp cùng bộ nhạc chuông độc quyền được hòa tấu và thu âm riêng bởi dàn nhạc giao hưởng London.

Tại Việt Nam Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold thường thuộc sở hữu của giới siêu giàu và số lượng rất hiếm trên thị trường.