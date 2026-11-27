Một sự cố hy hữu xảy ra với cô gái 27 tuổi tại New Zealand khi cô vô tình nuốt phải cả chiếc nĩa ăn trong lúc cố kích thích nôn. Sự việc khiến cô phải nhập viện cấp cứu, trải qua nhiều lần can thiệp y tế nhưng cuối cùng vẫn cần phẫu thuật để lấy dị vật ra khỏi dạ dày.

Ảnh: The New Zealand Herald.

Theo thông tin được đăng tải trên truyền thông nước ngoài, bệnh nhân được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Waikato sau sự cố. Qua kiểm tra và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một chiếc nĩa ăn đã nằm bên trong dạ dày của cô. Đây là trường hợp khiến đội ngũ y tế không khỏi bất ngờ bởi kích thước của dị vật và những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình xử lý.

Ban đầu, các bác sĩ tìm cách lấy chiếc dĩa ra bằng phương pháp nội soi qua đường miệng, nhằm tránh phải phẫu thuật. Tuy nhiên, những lần can thiệp đầu tiên đều không đạt kết quả như mong muốn. Đội ngũ y tế tiếp tục đánh giá tình trạng bệnh nhân và nhận thấy việc cố lấy dị vật bằng nội soi thêm có thể làm tổn thương đường tiêu hóa, nên quyết định chuyển sang phương án phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng, tạo những đường rạch nhỏ để tiếp cận dạ dày và lấy chiếc nĩa ra ngoài. Dị vật được đưa ra qua một đường rạch khoảng 4 cm. Trong quá trình phẫu thuật, đội ngũ y tế xác nhận dạ dày bệnh nhân chưa bị thủng, giúp việc xử lý trở nên thuận lợi hơn.

Ảnh: Bệnh viện Waikato. Nguồn: WM New Zealand.

Bác sĩ Jesse Fischer, người tham gia điều trị, cho biết ông khá kinh ngạc khi một chiếc dĩa có kích thước lớn như vậy lại có thể đi vào dạ dày. Trường hợp này cũng khiến các bác sĩ lưu ý thêm về những nguy cơ từ việc nuốt phải dị vật, bởi không phải tình huống nào cũng có thể xử lý đơn giản bằng nội soi. Tùy thuộc vào kích thước, hình dạng, vị trí của dị vật và tình trạng người bệnh, bác sĩ có thể phải lựa chọn những phương pháp can thiệp khác nhau.

Đáng chú ý, bệnh nhân không gặp biến chứng sau phẫu thuật. Cô hồi phục tốt, được xuất viện sau 2 ngày và có thể trở lại chế độ ăn uống bình thường.

Trường hợp này sau đó được đề cập trong một báo cáo y khoa, trở thành ví dụ về cách các bác sĩ xử lý dị vật kích thước lớn trong dạ dày khi những phương pháp ít xâm lấn hơn không đạt hiệu quả. Các chuyên gia cũng cảnh báo việc cố tình kích thích nôn bằng những vật dụng không an toàn có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, thậm chí phải phẫu thuật để khắc phục hậu quả.