Cô gái xứ Thanh sắp nhận bằng thạc sĩ tình nguyện nhập ngũ

Theo đuổi ước mơ từ nhỏ

Lê Thị Thảo, sinh năm 2002, quê thôn Thành Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, là con út trong gia đình có bố là ngư dân, mẹ buôn bán nhỏ. Gia đình không có truyền thống quân ngũ, nhưng từ nhỏ, cô gái vùng biển đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ công an hoặc bộ đội.

Đại diện Ban chỉ huy Quân sự xã Hoằng Tiến gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng của Lê Thị Thảo. Ảnh: XHT

Ước mơ ấy lớn dần theo năm tháng, đặc biệt sau khi Thảo có cơ hội tham gia sự kiện A80 dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. Trải nghiệm đáng nhớ càng thôi thúc cô gái trẻ mong muốn được trực tiếp khoác lên mình màu áo lính, rèn luyện trong môi trường quân đội và đóng góp sức trẻ cho đất nước.

Tham gia sự kiện A80 năm 2025 khiến Thảo càng mong muốn được khoác lên mình màu áo lính. Ảnh: NVCC

Hiện Thảo đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, dự kiến bảo vệ luận văn vào cuối tháng 10. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực học tập, đồng thời cũng là thời điểm cô có thể bắt đầu tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên môn, xây dựng sự nghiệp riêng.

Thế nhưng, thay vì lựa chọn con đường theo chuyên môn đã được đào tạo, Thảo quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ để hiện thực hóa ước mơ đã ấp ủ từ nhỏ.

Đáng chú ý, lịch khám tuyển nghĩa vụ quân sự trùng với ngày dự kiến bảo vệ luận văn. Để không bỏ lỡ cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình, Thảo đã chủ động xin phép thầy cô, nhà trường lùi lịch bảo vệ một ngày, dành thời gian tham gia khám tuyển theo quy định.

Lê Thị Thảo có 6 năm học tập tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, từ bậc đại học đến cao học. Ảnh: NVCC

Với cô gái 24 tuổi, đây không phải quyết định bột phát mà là lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Thảo mong muốn được thử sức trong môi trường có tính kỷ luật cao, học cách vượt qua giới hạn của bản thân, rèn luyện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Nếu đủ điều kiện, cô hy vọng được phục vụ trong lực lượng phòng không - không quân.

“Tấm bằng thạc sĩ là kết quả của quá trình học tập, còn môi trường quân đội sẽ cho tôi cơ hội học hỏi, rèn luyện và trưởng thành theo một cách khác”, là tinh thần trong lựa chọn của nữ học viên cao học khi quyết định tạm gác những dự định cá nhân để hướng tới ước mơ trở thành người lính.

Với cô gái 24 tuổi, đây không phải quyết định bột phát mà là lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Ảnh: NVCC

Gia đình, bạn bè ủng hộ

Khi biết con gái muốn tình nguyện nhập ngũ, bố mẹ Thảo không khỏi bất ngờ, đặc biệt là mẹ. Sau nhiều năm con miệt mài học tập, gia đình mong muốn Thảo sớm có công việc ổn định, trong khi môi trường quân đội đòi hỏi sức khỏe, tính kỷ luật và khả năng thích nghi với điều kiện sinh hoạt, huấn luyện nghiêm ngặt. Nhưng thấy con gái quyết tâm hướng đến mục tiêu cao cả, bố mẹ, gia đình dần hiểu và ủng hộ Thảo với lựa chọn của mình.

Thảo quan niệm, việc học tập và thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc không phải hai lựa chọn đối lập. Những kiến thức, kỹ năng tích lũy được trong quá trình học tập sẽ tiếp tục là hành trang cho tương lai, còn môi trường quân ngũ là nơi cô mong muốn được rèn luyện thêm về thể chất, ý chí và tinh thần tập thể.

Lê Thị Thảo bày tỏ mong muốn được phục vụ, cống hiến lâu dài trong quân đội. Ảnh: NVCC

Anh Trương Đình Quang Vũ, bạn của Thảo, cho biết bản thân xúc động và khâm phục khi biết cô tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời điểm chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ.

Theo anh Vũ, ở độ tuổi 24, khi nhiều người trẻ đang tập trung tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và xây dựng sự nghiệp sau những năm tháng học tập, Thảo lại sẵn sàng tạm gác dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ với đất nước.

Điều đáng quý, theo anh Vũ, không chỉ nằm ở lá đơn tình nguyện mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự trưởng thành trong nhận thức và khát vọng cống hiến của cô gái trẻ. Theo anh, giá trị của tri thức không chỉ thể hiện qua bằng cấp hay thành tích học tập mà còn nằm ở cách mỗi người sử dụng năng lực, nhiệt huyết để sống có ích và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn bè đánh giá, Lê Thị Thảo là cô gái bản lĩnh, trưởng thành sớm. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 24, Thảo cũng chưa đặt nặng chuyện tình cảm hay lập gia đình mà muốn dành thời gian theo đuổi nguyện vọng của mình. Khi được hỏi nếu có bạn trai nhưng người yêu không đồng ý cho nhập ngũ, cô gái trẻ vui vẻ cho biết có lẽ sẽ lựa chọn chia tay để thực hiện ước mơ.

Lê Thị Thảo trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Câu trả lời có phần hóm hỉnh nhưng cũng thể hiện sự kiên định của Thảo trước con đường đã lựa chọn. Trước mắt, cô đặt mục tiêu vượt qua đợt khám tuyển, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và nỗ lực rèn luyện nếu được tuyển chọn. Xa hơn, Thảo mong muốn có cơ hội gắn bó lâu dài với quân đội.

Theo Thiếu tá Trương Đình Phúc, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Tiến, Lê Thị Thảo không thuộc diện bắt buộc khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi tiếp nhận đơn tình nguyện, đơn vị đã gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng và hướng dẫn cô thực hiện các thủ tục theo quy định. “Đây cũng là trường hợp duy nhất là nữ tình nguyện nhập ngũ tại xã Hoằng Tiến đợt này. Địa phương đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của công dân Lê Thị Thảo và mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với tổ quốc”, Thiếu tá Trương Đình Phúc cho biết.