Cô gái xứ sở hoa Champa trên đất Đồng Nai

Malichansy Chinny (giữa) trong buổi lễ tốt nghiệp tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai.

Malichansy Chinny chia sẻ: “Thành quả 6 năm ở Đồng Nai với tôi không chỉ là 2 tấm bằng xuất sắc mà còn là sự trưởng thành của bản thân, tình cảm đặc biệt mà thầy cô và bạn bè ở những ngôi trường tôi theo học đã dành cho. Đồng Nai giờ là một phần ký ức đẹp khó quên trong tôi”.

Những kỷ niệm khó quên

Kể về hành trình đến với Đồng Nai, Malichansy Chinny cho biết: Năm 2020, cô là một trong những lưu học sinh được tỉnh Champasak cử sang Đồng Nai học tập ở nhiều ngành khác nhau. Trong đó, cô và một người bạn chọn ngành xét nghiệm y khoa tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, với thời gian đào tạo 3 năm. Toàn bộ chi phí học tập và ăn ở của khóa đào tạo này do ngân sách Đồng Nai tài trợ.

Malichansy Chinny nhớ lại, lần đầu sang Việt Nam nhập học, cô đi xe buýt từ Lào qua tỉnh Kratie (Vương quốc Campuchia), sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Hoa Lư (nay là thành phố Đồng Nai). Dù phải vượt qua quãng đường dài hàng ngàn cây số nhưng khi đến Đồng Nai, nhịp sống năng động, náo nhiệt, khác hẳn khung cảnh yên bình ở quê nhà.

Hành trình mới của Malichansy Chinny không hoàn toàn thuận lợi. Thời điểm cô sang Việt Nam nhập học cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát, khiến việc học tập bị gián đoạn vài tháng. Khó khăn hơn là cô chưa biết tiếng Việt, khiến giao tiếp trở thành rào cản lớn. Trong thời gian phong tỏa do dịch bệnh, cô ở lại ký túc xá của trường. Hằng ngày, các chú bộ đội, công an mang cơm đến tận phòng, đồng thời động viên cô.

Sự gần gũi, chân tình của thầy cô và bạn bè đã giúp Malichansy Chinny nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở môi trường mới, đồng thời tạo điều kiện để cô từng bước cải thiện khả năng tiếng Việt. Cô chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi chỉ nói được những câu đơn giản nhưng qua mỗi buổi học trên lớp hay những dịp đi chơi, bạn bè Việt Nam đều nhiệt tình chỉ dạy tiếng Việt cho tôi”.

Sau 3 năm học tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, cô xuất sắc nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành xét nghiệm y khoa. Cô kể: “Là một trong số ít sinh viên Lào học tập tại trường, tôi được thầy cô giúp đỡ tận tình và luôn sẵn sàng giải đáp mọi nội dung trong học tập. Không dừng lại ở đó, thầy cô và bạn bè xem tôi như người trong nhà. Có lần tôi bị bệnh, mọi người đưa đến bệnh viện và chăm sóc chu đáo như người nhà”.

Mong muốn trở lại

Ngày mới sang học tập, Malichansy Chinny dự định chỉ học hết 3 năm rồi trở về nước làm việc. Tuy nhiên, sau khi kết thúc khóa học, cô quyết định ở lại học liên thông lên đại học bằng kinh phí tự túc. Động lực để cô tiếp tục nỗ lực học tập là sự động viên của thầy cô, bạn bè và điều kiện học tập tốt tại đây, giúp cô có nền tảng vững chắc để phục vụ quê hương sau này.

Tiến sĩ Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Đồng Nai trao bằng tốt nghiệp cho cử nhân Malichansy Chinny. Ảnh: Công Nghĩa

Quyết định học liên thông đại học thêm 3 năm đặt ra thách thức với cô gái xứ sở hoa Champa. Kinh tế gia đình ở Lào không khá giả, cha mẹ là nông dân bình thường, trong khi phía sau cô còn 2 người em đang đi học. May mắn là quyết định ở lại học tập của cô luôn nhận được sự ủng hộ, động viên từ gia đình.

Để có tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt trong suốt 3 năm tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, Malichansy Chinny vừa học vừa làm. Nhờ sự hỗ trợ của các bạn sinh viên, cô tìm được nhiều công việc làm thêm vào thời gian rảnh tại nhà hàng và các phòng khám tư nhân.

Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và người học, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai NGUYỄN ĐÌNH THUẬT: Malichansy Chinny là một trong những tấm gương sinh viên nước ngoài nỗ lực vượt khó, tự học tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai và được nhiều người biết đến. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất nếu sau này Malichansy Chinny có nguyện vọng học lên cao học.

Cô vui vẻ kể lại một kỷ niệm: “Có lần đi làm thêm, khách nghe giọng tiếng Việt hơi lơ lớ nên hỏi tôi có phải người Việt Nam không. Khi biết tôi là lưu học sinh Lào, họ rất bất ngờ và thân thiện”.

Hành trình 6 năm học tập với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn đã giúp cô gái xứ sở hoa Champa ngày càng mạnh mẽ, trưởng thành. Tại lễ tốt nghiệp đại học, cô xúc động bày tỏ: “Từ nhỏ, tôi đã nghe 2 tiếng Việt Nam quen thuộc nhưng không nghĩ có ngày mình lại được sang đây học tập trong một thời gian dài như vậy. Trong hành trình ấy, tôi tự hào và hạnh phúc vì luôn có những người thầy, người bạn đồng hành, yêu thương và giúp đỡ tôi hết lòng”.

Khép lại chặng đường 6 năm học tập tại Đồng Nai, Malichansy Chinny trở về quê hương để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cô cũng cho biết, điều kiện học đại học và sau đại học tại Đồng Nai khá tốt, đặc biệt là cơ sở thực hành tại các bệnh viện công lập và tư nhân tương đối hiện đại. Vì vậy, cô mong muốn có cơ hội quay trở lại thành phố học lên thạc sĩ nếu điều kiện tài chính cho phép.