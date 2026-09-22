Cô gái Việt trồng vườn rau 100 m2 ở Mỹ để đỡ nhớ quê nhà

Vợ chồng chị Trinh tự tay chăm sóc khu vườn quanh nhà.

Ở vùng đất Missouri (Mỹ), quanh ngôi nhà của Nguyễn Thị Mỹ Trinh là những luống rau xanh, giàn dưa và đủ loại cây trái. Những loại rau quen thuộc như rau muống, mồng tơi, rau răm, rau quế, tần ô, đậu bắp… gợi cho chị nhớ về quê nhà Đà Nẵng và những bữa cơm thuở nhỏ.

Cuối tuần, khi mẹ chồng ghé thăm, chị Trinh lại cầm giỏ ra vườn. Củ dền, củ cải, cà chua, cà rốt, dưa chuột, dưa lưới, dưa hấu, táo và các loại rau thơm lần lượt được thu hoạch. Không chỉ để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, số rau củ này còn được chị gửi mẹ chồng mang về tặng bạn bè.

Với chị Trinh, những món quà ấy đặc biệt vì chúng đều được vợ chồng chị tự tay trồng và chăm sóc. Ở nước Mỹ, khu vườn còn giúp chị tìm lại những hương vị quen thuộc của quê nhà.

Khu vườn đầy rau Việt

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trinh cho biết chị sang Mỹ định cư vào cuối năm 2019, sau khi gặp gỡ và kết hôn với người chồng ngoại quốc. Những năm đầu, phần lớn thời gian của chị dành cho việc chăm sóc cô con gái nhỏ.

Đầu năm nay, khi con gần 3 tuổi, chị Trinh có thêm thời gian cho bản thân. Nhìn khoảng đất rộng quanh nhà, chị nảy ra ý định làm vườn, trước hết để gia đình có nguồn rau củ tươi sạch, đồng thời có thêm cơ hội gần gũi với thiên nhiên.

Mảnh đất này thuộc gia đình chồng và được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, biến khoảng đất ấy thành những luống rau không phải chuyện đơn giản. Theo chị Trinh, đất ở Mỹ khá cứng và khó đào nên hai vợ chồng phải mua bồn gỗ, đóng thành từng luống rồi mua đất đổ vào.

Khu vườn chính hiện rộng khoảng 100 m2, gồm hơn chục bồn trồng lớn nhỏ. Từ một khoảng đất ban đầu còn cứng và khó canh tác, nơi đây dần phủ kín bởi những mảng xanh.

Trinh trồng nhiều loại rau củ quả quen thuộc như cà chua, cà rốt, củ cải, dưa chuột, dưa hấu, dưa gang, ớt… Khu vườn còn có dâu tây, việt quất, nho và một cây táo hơn 30 năm tuổi do bà ngoại của chồng chị trồng từ trước.

Rau muống, mồng tơi, rau thơm, đậu bắp… được chị Trinh ưu tiên trồng để giữ lại hương vị quê nhà nơi đất khách.

Nhưng giữa rất nhiều loại cây trái, chị Trinh vẫn dành một phần đáng kể diện tích cho những giống rau Việt Nam.

"Tôi đặc biệt ưu tiên trồng các giống rau của Việt Nam như rau muống, mồng tơi, đậu bắp, rau tần ô, rau thơm các loại… Bởi các loại rau củ này mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, hoài niệm hương vị quê nhà và rất khó mua được ở các chợ Mỹ", chị chia sẻ.

Không có kinh nghiệm làm vườn từ trước, chị Trinh vừa trồng vừa tự rút kinh nghiệm qua từng mùa. Chị học cách gieo hạt đúng thời vụ, duy trì việc tưới nước và bón phân hữu cơ định kỳ.

Những mùa đầu, cây trồng cũng không phải lúc nào phát triển thuận lợi. Có lúc cây chết vì không được tưới nước kịp, có lúc bị sâu bệnh do chị chưa quen với khí hậu và thời vụ tại Mỹ.

Missouri cũng có mùa đông kéo dài, khiến việc trồng trọt bị giới hạn. Vì vậy, chị Trinh chỉ tập trung làm vườn trong khoảng 6 tháng ấm, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 10. Khi mùa lạnh bắt đầu, khu vườn gần như dừng hẳn việc gieo trồng để đất nghỉ ngơi.

Những luống rau gợi nhớ quê nhà

Trong khoảng thời gian chính vụ, chị Trinh dành nhiều công sức chăm sóc khu vườn. Chị tưới cây đều đặn mỗi ngày, bón phân hữu cơ khoảng hai tuần một lần và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân hóa học.

Để hạn chế sâu bọ, sóc và thỏ, chị dùng màn che bảo vệ cây. Những giàn dưa được làm theo mái vòm cũng giúp khu vườn có thêm nhiều khoảng xanh. Chồng chị thường tự tay đóng bồn gỗ, làm mái vòm, tưới cây và phụ vợ những công việc nặng.

Chị Trinh ăn chay trường, trong khi chồng và con không ăn nhiều rau. Dù vậy, chồng vẫn ủng hộ việc chị làm vườn và đồng hành cùng vợ trong quá trình chăm sóc cây.

Rau củ thu hoạch được chủ yếu phục vụ bữa ăn gia đình. Khi có quá nhiều, chị Trinh đem biếu hàng xóm, bạn bè. Riêng những loại rau Việt Nam, chị cấp đông để dùng dần trong mùa đông, khi việc trồng trọt tạm dừng và các loại rau này cũng khó tìm ở những khu chợ Mỹ.

Ngoài khu vườn, chị còn nuôi một đàn ngỗng. Tiếng ngỗng kêu khiến không gian quanh nhà trở nên sinh động và gợi cảm giác gần gũi với cuộc sống đồng quê.

Từ khoảng đất khô cứng quanh nhà, vợ chồng chị Trinh tạo nên khu vườn đầy rau trái, vừa phục vụ gia đình vừa chia sẻ với hàng xóm, bạn bè.

Với chị Trinh, khu vườn không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm cho gia đình. Mỗi luống rau Việt Nam còn gắn với một phần ký ức về quê nhà.

"Mỗi khi lom khom chăm bón các loại rau quen thuộc của người Việt Nam như rau muống, mồng tơi, rau răm, rau ngổ hay rau quế, tôi lại cảm thấy nhớ nhà và thương ba mẹ, bà ngoại", chị nói.

Những loại rau ấy gợi lại hương vị bữa cơm, hình ảnh làng quê và những buổi chiều bình yên thuở nhỏ. Vì thế, việc tự tay vun xới từng luống đất ở nơi cách quê nhà rất xa không đơn thuần là làm vườn.

Đó cũng là cách chị Trinh giữ lại những điều thân thuộc trong cuộc sống mới.

"Khu vườn không chỉ giải quyết được nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Nó còn là món ăn tinh thần vô giá, giúp tôi gần gũi thiên nhiên và vơi bớt nỗi nhớ quê nhà", chị chia sẻ.

Hoàng Hoàng