Lần đầu đặt chân tới làng cổ Haworth quê chồng, Ngọc không khỏi choáng ngợp.

Mỗi ngày, Minh Ngọc (sinh năm 1994, quê Đà Nẵng) cùng chồng là Benjamin (sinh năm 1986, quốc tịch Anh) đi bộ quanh làng Haworth, phía Tây vùng Yorkshire, miền Bắc nước Anh, thư thả ngắm nhìn cảnh vật. Sau đó, cả hai cùng trở về khu vườn rộng 4.000 m2 làm đất, ủ phân hữu cơ, cắt cỏ, tỉa cành, tưới tiêu và lên kế hoạch nuôi thêm gà, vịt.

Làng Haworth được biết đến là quê hương của nữ văn sĩ Emily Brontë, tác giả tiểu thuyết kinh điển Đồi gió hú. Vùng Yorkshire còn được mệnh danh là "vùng đất của Chúa" nhờ vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ.

Sau hơn một năm chuyển về ngoại ô Anh sinh sống, Ngọc vẫn mê mẩn bầu không khí trong lành và cảnh sắc kỳ vĩ nơi đây.

"Làng Haworth mang đậm vẻ cổ kính của những thế kỷ trước, đẹp thơ mộng như xé truyện cổ tích bước ra. Tôi hạnh phúc tận hưởng cuộc sống bình yên mỗi ngày", Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Choáng ngợp ngày ra mắt

Cuối năm 2019, Benjamin sang Việt Nam du lịch rồi bị hoãn kế hoạch về nước vì dịch Covid-19. Anh tình cờ gặp Ngọc tại một quán cà phê, cả hai trò chuyện tìm hiểu rồi hẹn hò.

Xác định mối quan hệ nghiêm túc, Benjamin ở lại Việt Nam 5 năm để cùng Ngọc vun đắp tình cảm trước khi tiến tới hôn nhân.

"Đến thăm Việt Nam, tôi phải lòng đất nước này và Ngọc. Tôi có 5 năm tuyệt vời tại quê hương thứ hai, trước khi trở về Anh để bắt đầu chương mới cuộc đời cùng người con gái tôi yêu", Benjamin chia sẻ.

Năm 2023, Benjamin ngỏ lời đưa Ngọc về thăm Anh. Dù rất yêu Việt Nam và thích xê dịch, anh luôn xác định Anh mới là nơi xây dựng tổ ấm lâu dài. Thông qua chuyến đi này, anh muốn xem nửa kia có hợp định hướng và yêu thích nơi đây hay không.

Sau hơn một năm chuyển về làng Haworth sinh sống, Ngọc vẫn mê mẩn bầu không khí trong lành và cảnh sắc kỳ vĩ nơi đây.

Về phần mình, Ngọc chỉ nghĩ đây là chuyến đi giúp cô hiểu thêm về nơi Benjamin sinh ra và lớn lên. Lần đầu đặt chân tới làng Haworth, cô gái Việt choáng ngợp trước khung cảnh thơ mộng, cổ kính với những dãy nhà đá rêu phong nép mình giữa triền đồi mộc mạc, kỳ vĩ.

"Chưa từng đến Anh trước đó, tôi không có nhiều khái niệm về cuộc sống làng quê nơi đây. May mắn, chuyến đi rơi đúng mùa hè tháng 5 rực rỡ nên cảnh sắc thiên nhiên rất ấn tượng", cô nhớ lại.

Cũng trong hành trình này, Ngọc vỡ òa khi được Benjamin cầu hôn tại vườn thực vật Kew Gardens (London) vào ngày cuối cùng của chuyến đi, ngay trước giờ bay về Việt Nam. Cô xúc động nhận lời.

Mùa hè năm 2024, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng. Sau hôn lễ, cả hai nán lại Việt Nam thêm một thời gian để Ngọc có thêm nhiều kỷ niệm bên gia đình, quê hương trước khi chuyển hẳn sang Anh vào tháng 6/2025 để bắt đầu hành trình tìm mua nhà.

Ngọc mê đắm cảnh vật hoang sơ, kỳ vĩ ở quê chồng.

Ở nhà vườn 4.000 m2

Vì yêu thích cuộc sống yên bình và muốn tự cung tự cấp phần lớn lương thực, vợ chồng Minh Ngọc chọn mua căn nhà mang kiến trúc đồng quê Anh cổ điển tại làng Haworth.

Lý do thuyết phục hai người chốt mua căn nhà này là khung cảnh thiên nhiên và khu vườn rộng khoảng 4.000 m2, đủ để trồng rau củ và nuôi thêm gà, vịt. Đôi vợ chồng trẻ không có kế hoạch cải tạo cấu trúc căn nhà quá nhiều mà chỉ sơn sửa, thay đổi nội thất bên trong.

Hiện tại, Ngọc làm nội trợ và bắt đầu xây dựng các kênh cá nhân để chia sẻ về hành trình tự sửa sang, trang trí nhà cửa, làm vườn cũng như nhịp sống thường nhật. Trong khi đó, Benjamin duy trì công việc chính theo hình thức làm việc trực tuyến.

Ngọc và chồng phân chia nhau các công việc làm vườn như cắt cỏ, dọn dẹp, tưới cây, bón phân.

Cặp vợ chồng trẻ cùng nhau làm vườn, trồng trọt và chăn nuôi.

Cuộc sống ở vùng quê nước Anh mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng cũng đặt ra không ít thử thách. Ngọc từng có chút bỡ ngỡ, lo lắng ban đầu khi sống ở ngoại ô, nơi không có trung tâm mua sắm hay các điểm vui chơi giải trí nhộn nhịp.

Tuy nhiên, nhờ khoảng cách di chuyển lên phố không quá xa và hệ thống phương tiện công cộng thuận tiện, cô nhanh chóng thích nghi và không còn cảm thấy bất tiện.

Về chuyện làm vườn, cả hai vợ chồng đều bắt đầu từ con số 0. Đam mê trồng trọt của Benjamin được nuôi dưỡng từ người mẹ có kinh nghiệm làm vườn vài chục năm.

Nhờ sự hỗ trợ tận tụy của mẹ, cặp đôi học hỏi được rất nhiều mẹo hay. Bên cạnh việc theo sát để chăm sóc cây giống trước kiểu thời tiết vốn nổi tiếng "ẩm ương" của nước Anh, hai vợ chồng còn phải luôn để ý che chắn, bảo vệ vườn rau củ khỏi các loài động vật hoang dã quanh nhà như thỏ hay nai tìm đến ăn.

Mùa thu hoạch đầu tiên của vợ chồng Ngọc khá mỹ mãn dù mới là lần đầu thử sức. Họ thu được hàng loạt nông sản tươi ngon như dâu tây, dưa leo, cà chua, khoai tây, bắp ngọt, cà rốt cùng các loại xà lách và rau mùi.

Cô gái Việt tận hưởng hạnh phúc và sự bình yên nơi xứ người.

Sống xa quê hương, Ngọc thừa nhận không tránh khỏi những lúc nhớ nhà. Tuy nhiên, cô cảm thấy may mắn khi được xây dựng tổ ấm tại một vùng đất yên bình, xinh đẹp. Dự định trở về Việt Nam thăm gia đình mỗi năm giúp nỗi nhớ quê của cô vơi đi đáng kể.

Với Benjamin, mối quan hệ giữa hai người đến từ quốc gia khác nhau luôn có những khó khăn nhất định.

"Nhưng cuộc sống mà, ai lại chẳng thích một chút thử thách. Tôi luôn mong sự may mắn này sẽ tiếp tục đồng hành và muốn cả hai trân trọng từng khoảnh khắc đẹp bên nhau mỗi ngày", Benjamin trải lòng.

An Chi