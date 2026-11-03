Cô gái Việt sốc khi ra mắt nhà chồng ở vùng nông thôn Trung Quốc

Hường bên người chồng ngoại quốc, anh Liu Xing Long.

Khoảng 3h sáng, Vũ Thị Hường (sinh năm 2000, quê Bắc Ninh) lần đầu đặt chân đến ngôi làng của bạn trai Liu Xing Long (sinh năm 1995) ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đó là chuyến ra mắt gia đình anh vào cuối năm 2021.

“Tôi đặt chân đến ngôi làng của anh vào khoảng 3h sáng. Trời tối đen, xung quanh toàn cây cối, đồng ruộng, chẳng thấy nhà cửa đâu. Chỉ khi nhìn thấy căn nhà sáng đèn và bố mẹ bạn trai đứng đợi trước cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, Hường kể.

Những ngày sau đó, Hường nhận ra cô và gia đình bạn trai có nếp sinh hoạt khác nhau. Vốn quen giữ nhà cửa gọn gàng, cô chưa thích nghi được với cách sắp xếp đồ đạc trong nhà và gian bếp. Hường cùng Xing Long dọn dẹp, nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại trở về như cũ. Cô cũng chưa quen với thói quen ăn uống của gia đình anh.

Sau một tuần, Hường trở về Việt Nam và quyết định chia tay. Nhưng chỉ một thời gian, cặp đôi lại trở về bên nhau và tiến tới hôn nhân hai năm sau đó.

Khi chuyển đến sống cùng bố mẹ chồng ở Hà Nam, Hường lại đối diện với những khác biệt từng khiến cô muốn dừng lại. Lần này, hai vợ chồng cùng thu xếp việc nhà và sửa sang nơi họ sống chung với bố mẹ và con nhỏ.

Từ bạn luyện tiếng Trung đến người yêu

Cuối năm 2020, muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Trung để phục vụ công việc, Hường nhờ một người bạn cũ giới thiệu người bản địa để luyện nói. Qua người bạn này, cô quen Xing Long. Sau khoảng 4-5 tháng trò chuyện, anh ngỏ lời yêu.

Hường nói nếu nghiêm túc, anh cần sang Việt Nam gặp gia đình cô. Hai ngày sau, Xing Long gửi ảnh cho cô xem việc anh xin nghỉ để làm hộ chiếu và thị thực. Khi anh đến Việt Nam, Hường cùng chị gái và anh trai ra sân bay đón.

Hường luôn cảm thấy biết ơn vì được mẹ chồng yêu thương như con ruột.

Trong thời gian Xing Long ở Việt Nam, gia đình Hường đưa anh đi chơi công viên nước. Dù đang mệt, anh vẫn tham gia các trò chơi vì sợ bạn gái mất vui. Đến khi thấy anh choáng váng sau chuyến đi, chị gái Hường, vốn là bác sĩ, kiểm tra và phát hiện anh đang ốm. Qua những ngày tiếp xúc, bố mẹ Hường dần có thiện cảm với chàng trai mà con gái giới thiệu.

Sau một tháng ở Việt Nam, Xing Long về nước. Dịch bệnh khiến hai người có hơn nửa năm chỉ liên lạc qua điện thoại.

Sau lần Hường sang Hà Nam ra mắt rồi quyết định chia tay, gia đình Xing Long vẫn gọi điện hỏi han cô. Hường kể sự quan tâm ấy có ý nghĩa đặc biệt với cô khi bố mẹ ruột đều đã qua đời. Xing Long cũng thường xuyên động viên cô trong thời gian cô ở Việt Nam lo phần mộ cho mẹ.

Hường dần thay đổi suy nghĩ. Khi Xing Long ngỏ lời kết hôn và đề nghị cô sang Trung Quốc sống cùng, cô đồng ý.

Cùng sửa sang căn nhà ở quê chồng

Năm 2023, Hường và Xing Long tổ chức đám cưới rồi chuyển đến Hàng Châu làm việc. Đầu năm 2025, hai vợ chồng trở về Hà Nam để có thêm thời gian chăm sóc bố mẹ anh. Khi chính thức sống chung, chuyện giữ nhà cửa gọn gàng một lần nữa trở thành điều cả hai phải bàn bạc.

Trước khi cưới, Hường từng nói với Xing Long rằng cô muốn căn nhà được dọn dẹp, sắp xếp lại. Anh rủ các thành viên trong gia đình cùng dọn từ trong ra ngoài, còn cô mua dép để mọi người thay khi vào nhà. Thói quen mới chỉ duy trì được một, hai ngày. Sau này, mỗi khi thấy vợ khó chịu vì nhà bừa bộn, Xing Long thường chủ động quét nhà, lau dọn.

Cô gái Việt bất ngờ khi lần đầu tới nhà bạn trai.

“Tôi cũng khá áp lực vì thường xuyên bị vợ nhắc nhở chuyện dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa và giữ gìn vệ sinh. Nhưng tôi biết Hường làm vậy vì yêu, quan tâm đến sức khoẻ của tôi”, Xing Long chia sẻ.

Căn nhà hai tầng do bố Xing Long xây cách đây hơn 20 năm, mỗi sàn khoảng 80 m2. Theo Hường, trước khi cô về làm dâu, nhà còn ở dạng thô. Sau khi đi làm, hai vợ chồng bắt đầu sửa sang.

Hiện căn nhà đủ chỗ cho vợ chồng cô, con nhỏ và bố mẹ chồng. Nếu có thêm con, Hường dự tính cải tạo tiếp hoặc xây lại.

“Tôi yêu thương anh và gia đình anh thật lòng. Tôi cũng là người phụ nữ độc lập, tự chủ chứ không có suy nghĩ lấy chồng để đổi đời. Tôi may mắn khi có bố mẹ chồng luôn thương vì tôi không còn bố mẹ ruột”, Hường tâm sự.

Sống xa người thân và bạn bè, Hường nói cô được chồng san sẻ việc nhà, chăm con và lo thuốc men mỗi khi đau ốm. Năm nay, khi công việc của Xing Long gặp khó khăn, anh có thêm thời gian ở nhà, phụ vợ chăm con.

Hai người cũng có dịp trò chuyện nhiều hơn về những chuyện thường ngày. "Qua đó, chúng tôi cũng thêm thấu hiểu, thông cảm để sẻ chia cho nhau nhiều hơn", Hường chia sẻ.

An Chi