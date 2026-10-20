Cô gái Việt là điều dưỡng ngoại đầu tiên ở bệnh viện Hàn Quốc

Để có mặt trong đội ngũ y tế tại thành phố Changwon (Hàn Quốc), Hải Anh đi qua chặng đường kéo dài 7 năm.

6h30 sáng, tại Bệnh viện Cheong-ah, thành phố Changwon, tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc, Bùi Thị Hải Anh (sinh năm 2001, quê Ninh Bình) bắt đầu rà soát hồ sơ bệnh án, chuẩn bị thuốc và kiểm tra các thông tin cần thiết trước khi chăm sóc người bệnh.

Trong ca trực, nữ điều dưỡng thực hiện các công việc chuyên môn như tiêm thuốc, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, chăm sóc bệnh nhân và báo cáo ngay cho điều dưỡng cấp trên khi phát hiện chỉ số bất thường.

Ở tuổi 25, Hải Anh bước qua hành trình nhiều thử thách để có được vị trí hiện tại. Cô không chỉ hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành kéo dài nhiều năm, mà còn vượt qua kỳ thi cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng tại Hàn Quốc, trở thành du học sinh đầu tiên tại tỉnh Gyeongnam làm được điều này.

"Tôi đã nỗ lực rất nhiều", Hải Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

1.000 giờ thực tập

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 6/10, đại diện chính quyền thành phố Changwon cùng Phòng Hợp tác Quốc tế của Đại học Masan đến Bệnh viện Cheong-ah, trao thư chúc mừng của thị trưởng và tặng hoa động viên Hải Anh trong ngày cô bắt đầu công việc chính thức.

Bà Kim Yun-gyeong, Trưởng khoa Điều dưỡng của Đại học Masan, cho biết việc một du học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ chuyên ngành sau 4 năm đào tạo là kết quả của quá trình học tập có hệ thống và sự chuẩn bị bài bản.

Đại diện thành phố Changwon cùng Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Masan trao hoa chúc mừng Hải Anh trong ngày làm việc đầu tiên.

Hải Anh chia sẻ cô sang Hàn Quốc và học tiếng tại Đại học Masan vào năm 2019, theo lời khuyên từ gia đình. Năm 2021, cô trúng tuyển ngành Điều dưỡng của Đại học Masan, trở thành du học sinh đầu tiên theo học ngành này tại ngôi trường có 5.000 sinh viên (trong đó có 650 sinh viên quốc tế).

Việc theo học ngành Điều dưỡng đặt ra những yêu cầu đặc biệt đối với Hải Anh.

Khác với nhiều ngành học thiên về giao tiếp thông thường, chương trình đào tạo điều dưỡng đòi hỏi cô gái Việt nắm vững thuật ngữ chuyên môn, hiểu chính xác nội dung bệnh án và sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Các môn lý thuyết dày đặc thuật ngữ y khoa bằng tiếng Hàn và tiếng Anh nhanh chóng trở thành thử thách.

"Kết thúc học kỳ đầu tiên với kết quả thấp và phải thi lại một môn, tôi từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng, đối diện với nguy cơ không theo kịp chương trình học. Có lúc, tôi nói với gia đình rằng mình không theo được mọi thứ ở đây", Hải Anh tâm sự.

Hải Anh vượt qua 1.000 giờ thực tập lâm sàng trước khi làm việc chính thức.

Để giúp Hải Anh theo kịp chương trình, trường Masan sắp xếp một sinh viên hỗ trợ cô trong quá trình học tập. Mỗi học kỳ, sinh viên đó sẽ được 500 won (tương đương 10 triệu đồng) cho việc giúp đỡ nữ sinh Việt.

Ngoài ra, Hải Anh còn nhận được sự hỗ trợ mua sách từ trường với mức 300.000-500.000 won (tương đương 5,5-9,2 triệu đồng).

Trong những giai đoạn áp lực, khi việc học trở nên quá sức với Hải Anh, chị gái cô là Bùi Thị Hường, đang công tác tại Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Đại học Masan, luôn giúp đỡ và động viên em gái.

Không phụ lòng kỳ vọng và sự giúp đỡ từ mọi người, Hải Anh quyết định tạm dừng toàn bộ công việc làm thêm để tập trung cho sách vở. Bước sang năm thứ 2, việc được thực hành trên mô hình và tham gia các đợt thực tập lâm sàng giúp cô từng bước củng cố kiến thức.

Trong 2 năm cuối đại học, Hải Anh phải hoàn thành khoảng 1.000 giờ thực tập lâm sàng tại bệnh viện. Đây là giai đoạn cô có cơ hội vận dụng kiến thức trên lớp vào môi trường chăm sóc bệnh nhân thực tế, đồng thời làm quen với các quy trình chuyên môn và cách phối hợp với nhân viên y tế.

Có những đợt, cơ sở y tế cách nhà 3-4 tiếng di chuyển, Hải Anh phải đón xe buýt từ 5h. Đến 17h, cô về nhà rồi tiếp tục ôm giáo trình tra cứu từ vựng đến nửa đêm.

Đứng dậy sau vấp ngã

Sau khi tốt nghiệp, Hải Anh tiếp tục đối diện với thử thách quan trọng nhất. Đó là kỳ thi cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng quốc gia do Viện Khảo thí Y tế Quốc gia Hàn Quốc (KHPLEI) tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 1.

Trong lần dự thi đầu tiên vào tháng 1/2025, Hải Anh không đạt kết quả như mong muốn. Sau nhiều năm học tập và thực hành, việc chưa thể vượt qua kỳ thi trở thành trở ngại lớn trên con đường theo đuổi nghề điều dưỡng tại Hàn Quốc.

Năm nay, Hải Anh quyết định thi lại với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Kỳ thi đòi hỏi thí sinh xử lý 295 câu hỏi trắc nghiệm thuộc các lĩnh vực chuyên môn như điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng sản khoa, nhi khoa, sức khỏe cộng đồng, tâm thần, người trưởng thành, dược học và pháp luật y tế. Bài thi được tổ chức trong một ngày, chia thành 3 ca với tổng thời gian làm bài khoảng 270 phút.

Đối với thí sinh nước ngoài, thử thách không chỉ nằm ở kiến thức chuyên ngành. Việc đọc hiểu đề thi bằng tiếng Hàn dưới áp lực thời gian, cùng hệ thống thuật ngữ y khoa có nguồn gốc Hán - Hàn và tiếng Anh, đòi hỏi khả năng ngôn ngữ chuyên môn vững vàng.

Trong lần thi này, Hải Anh vượt qua kỳ thi với 203/295 điểm, đủ điều kiện được cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng tại Hàn Quốc.

"Tôi rất vui và tự hào khi những nỗ lực suốt những năm qua đã có kết quả. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn", Hải Anh chia sẻ.

Cô gái 25 tuổi vẫn luôn cố gắng và nỗ lực theo đuổi công việc hiện tại.

Sau khi vượt qua kỳ thi quốc gia, Hải Anh được tuyển dụng tại Bệnh viện Cheong-ah, gần nơi cô sinh sống ở thành phố Changwon. Bệnh viện được cho là cân nhắc tuyển dụng cô trong bối cảnh có nhiều người nước ngoài đến khám chữa bệnh, trong đó có người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực lân cận.

Trường hợp của Hải Anh được chính quyền thành phố Changwon đánh giá là ví dụ tiêu biểu cho khả năng kết nối giữa giáo dục đại học, đào tạo nhân lực chuyên môn và nhu cầu tuyển dụng tại địa phương.

Thị trưởng thành phố Changwon Kang Ki-yoon chúc mừng Hải Anh đã trưởng thành từ trường đại học địa phương và bắt đầu sự nghiệp điều dưỡng tại các cơ sở y tế của thành phố. Ông Kang cũng bày tỏ kỳ vọng cô sẽ trở thành cầu nối góp phần tăng cường tình hữu nghị và giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Với Hải Anh, việc được tuyển dụng tại Bệnh viện Cheong-ah đánh dấu bước chuyển từ một du học sinh thành nhân lực chuyên môn trong hệ thống y tế Hàn Quốc. Hành trình ấy cũng cho thấy con đường từ giảng đường đến thị trường lao động nước ngoài có thể mở ra cơ hội mới, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài, năng lực chuyên môn và khả năng thích nghi với môi trường làm việc.

An Chi